IEASA abastecerá de gas a industrias y estaciones de servicio de GNC sin contratos de suministro desde mayo

El secretario de Energía, Darío Martínez, instruyó a Agustín Geréz, presidente de Ieasa, la empresa estatal encargada de las importaciones y el abastecimiento de gas, que “contractualice” a los usuarios aún sin contratos de provisión, asegurando la provisión de GNC a estaciones de servicio y de gas natural a grandes usuarios industriales. La intervención de la energética nacional será desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2022. El precio de venta se determinará mensualmente en base al litro de YPF a sus clientes en ese mismo punto más un cinco por ciento.

Fuente: La Opinión Austral

Debido al conflictivo escenario internacional que disparó los valores del fluido y la falta de redes de distribución, muchas comercializadoras se retiraron del mercado y dejaron con incertidumbre a las bocas de carga de GNC del centro del país como Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y la región del NOA, cuyos contratos de provisión de gas vencieron en abril.

El resto de las comercializadoras está compuesto por petroleras que privilegian el suministro a su red propia, mientras que otras empresas ofrecen el producto, pero a valores entre un 30 a un 50% por encima de los del año anterior.

Ante el panorama, de que las estaciones de servicio se queden sin gas para vender a partir de mayo, la Secretaría de Energía de Nación instruyó a la energética nacional IEASA a garantizar el abastecimiento a los Grandes Usuarios industriales y Estaciones de GNC que, producto de estar localizados en lugares de abastecimiento de alguna cuenca productiva en declino o de modificaciones en la contractualización, no han podido celebrar sus acuerdos de suministro.

En esta situación se encontraban un buen número de bocas de expendio ubicadas en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y la región del NOA, las cuales de no haber contado con esta herramienta no hubieran estado habilitadas para despachar GNC desde el 1 de mayo.

Con respecto al precio, la Secretaría de Energía a cargo de Darío Martínez estableció que el precio de venta de gas natural de IEASA a las Estaciones de Servicio de GNC en el PIST de cada Distribuidora de Gas Natural, se determinará mensualmente en base al precio de venta de YPF a sus clientes en ese mismo punto más un cinco por ciento.

Asimismo, la Secretaría de Energía podrá prorrogar la vigencia de la presente instrucción, en todo o en parte. En caso de prórroga, los precios establecidos se incrementarán un 7,5% para cada bimestre.

Darío Martínez, en su nota enviada a Agustín Geréz, dispuso además, que la provisión se ejecutará una vez satisfecha la demanda de gas natural de la demanda prioritaria, CAMMESA y los compromisos derivados del Plan Gas Ar.

Acuerdos con IEASA

IEASA venderá directamente o por el canal de comercialización que considere más conveniente, en cuyo caso, el precio final a pagar por la Estación de Servicio de Gas Natural Comprimido no podrá superar en ningún caso el 6 por ciento.

Las Estaciones de Servicio de GNC que al 30 de abril del corriente año no hayan contractualizado su demanda de gas natural, para acceder al abastecimiento de gas, deberán suscribir acuerdos con IEASA, por sí, o a través de terceros que actúen por su cuenta y orden mediante mandato, lo cual deberá ser informado por Declaración Jurada a IEASA. La alternativa de que designen a un tercero, no deberá generar ningún costo adicional para IEASA, de ningún concepto aunque deberán garantizar el pago mediante la presentación de una garantía a satisfacción de IEASA.

IEASA podrá celebrar contratos en condición firme incrementando los precios establecidos en un 20 por ciento.