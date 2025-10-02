IDUV acelera los procesos licitatorios para reactivar la obra pública

El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) puso en marcha un ambicioso plan de reactivación de la obra pública en la provincia, dando cumplimiento a los anuncios realizados por el gobernador Claudio Vidal. Cristian Mansilla, presidente del ente, confirmó que se están acelerando los procesos de licitación para generar empleo y atender demandas históricas en materia de vivienda e infraestructura.

Ante la compleja situación económica nacional y la necesidad de reactivar el sector de la construcción, el presidente de IDUV, Cristian Mansilla destacó la decisión del Gobierno Provincial de invertir fuertemente en obra pública.

«Estamos apuntando a hacer el desarrollo rápido y las licitaciones para que se pueda generar la mano de obra, que es uno de los planes que me encargó el gobernador», señaló Mansilla. A la vez, indicó: «Hay muchas personas esperando un trabajo y el gobernador ha tomado la decisión de hacer obra pública, es una inversión muy fuerte».

Proyectos de vivienda en desarrollo

El IDUV ha comenzado a publicar licitaciones para un significativo número de viviendas en diversas localidades, incluyendo:

-Río Gallegos: 120 viviendas (se publicarán seis proyectos consecutivos).

-Tres Lagos: 20 viviendas.

-Los Antiguos: 20 viviendas.

-Lago Posadas: 15 viviendas.

-Koluel Kaike: 6 viviendas.

-Queda pendiente el proyecto para Gobernador Gregores.

Además de las viviendas, se están desarrollando proyectos de infraestructura clave como polideportivos y se han publicado licitaciones para Pico Truncado, Piedrabuena, y Puerto Santa Cruz, siendo este último el más próximo a ejecutarse. Los gimnasios contarán con un diseño moderno, superando los 1500 m² de superficie.

En relación con obras educativas, el arquitecto Pablo Álvarez, informó que se retomaron obras pendientes de inicio y se realiza una fuerte inversión en la educación. Destaca la esperada Escuela Industrial de San Julián, una obra largamente demandada que incluirá aulas, talleres y un gimnasio, y que fue presentada recientemente a la comunidad.

Asimismo, el titular del IDUV expresó que se trabaja en la terminación hospitales modulares y puesta en funcionamiento de dos unidades en Río Gallegos y 28 de Noviembre, centrándose en las obras complementarias necesarias para su entrega al Ministerio de Salud.

Transparencia en hábitat y actualización de carpetas

En línea con el compromiso de transparencia, el IDUV se encuentra finalizando la actualización masiva de carpetas de hábitat a nivel provincial. Este proceso busca relevar los puntajes «verdaderos» y transparentar las adjudicaciones, ya que se detectaron numerosas bajas de carpetas de familias que ya habían obtenido terrenos por otros medios.

Una vez concluido el relevamiento en localidades como Puerto Deseado, Jaramillo, Fitz Roy y Puerto Santa Cruz, se analizará la capacidad para abrir nuevas carpetas en cada jurisdicción. «Eso libera que puedan abrir carpetas nuevas», indicó el presidente.

Obras Internas en el Hospital Regional

Respecto a las obras en el Hospital Regional, Mansilla informó que se están realizando importantes refacciones internas, una «asignatura pendiente de larga data» ya que no se había intervenido en esos sectores desde la década de los 90.

El arquitecto Martín Arribalzaga, del equipo del IDUV, detalló que se ha trabajado en:

-Refacción de la Guardia Pediátrica, con un gran avance.

-El shock room

-Sector de Laboratorio en el primer piso.

-Próxima finalización del sector de Psiquiatría.

Entrega de Terrenos con Servicios

El IDUV también avanza en la entrega de terrenos, luego de finalizar los relevamientos de lotes disponibles. Gracias a una importante decisión de inversión del Gobernador, se están ejecutando las redes necesarias (gas, agua y electricidad) para poder adjudicar.

Próximamente se prevé la entrega de lotes con servicios en los barrios 22 de septiembre. y Chimen Aike, lo que permitirá habilitar nuevas entregas a futuro.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.