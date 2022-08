Ian Moche, el nene con autismo que revoluciona las redes dará una charla en el Teatro Municipal de Río Gallegos

Con solo 9 años, Ian se convirtió en una de las figuras más destacadas en la lucha por la inclusión. Recientemente fue reconocido como «joven promesa» y estudios como Disney lo han llamado para que evalúe las obras musicales adaptadas. Este miércoles, arribó a la capital santacruceña para participar del ciclo “La Ciudad para Todos, Hablemos de Autismo”.

Por La Opinión Austral

Ian Galo Lescano, más conocido como Ian Moche, tiene 9 años y es una de las nuevas caras visibles de la lucha por la inclusión. Este miércoles, brindará una charla en el Teatro Municipal “Héctor Marinero” a partir de la hora 18 y en el marco de una jornada de reflexión y aprendizaje llamada “La Ciudad para Todos, Hablemos de Autismo”.

“Soy un niño autista que habla de autismo”, así se presenta el pequeño a través de su cuenta de Instagram @ianmoche, donde tiene cerca de 60 mil seguidores. Allí sube videos con historias, anécdotas y explica sobre su condición.

La repercusión que generó en las redes es tal que recientemente, el pequeño fue distinguido como «Joven promesa» por el Consejo Deliberante de La Plata. Además, empresas como Disney y lo contactaron desde México para invitarlo a dar conferencias.

Ian llegó este miércoles a la capital santacruceña junto a sus padres, desde la ciudad de La Plata de donde es oriundo. Previo a su encuentro con el intendente Pablo Grasso, el niño explicó que el autismo es una “condición” y no un “trastorno” que hace “que percibamos al mundo de una manera diferente”.

“Siempre se está buscando al autista más cool y eso está mal. Y primero que nada hay que sacar la ‘T’ de TEA (Trastorno del Espectro Autista) porque no es trastorno, es una condición. Es decir que tendría que ser Condición del Espectro Autista”, sostuvo decidido y muy consciente delos problemas que afrontan las personas autistas.



Al respecto, señaló que aunque él habla y se expresa abiertamente, “existen autistas que no son verbales. El autismo es un espectro donde hay muchos tipos. Aunque yo creo que no tenemos que clasificar (unos sobre otros) porque si lo hacemos estamos vulnerando a los que no pueden hablar por ejemplo”.

Por otra parte, contó que le gusta leer y que le “encanta” hacer el activismo que está haciendo por redes sociales. “Además, me encanta ir a teatro y la equinoterapia. Pero también me gusta estar con mis papás y hacer estos viajes. Tengo cuatro hermanos que me entienden”, dijo.

Más allá de las pantallas, el activista estudia cuatro idiomas, es fanático del anime, le fascina Corea y las charlas TEDx. Su mayor inspiración, su referente, es la activista medioambiental sueca Greta Thunberg.

En la reunión realizada en la Municipalidad de Río Gallegos, también estuvieron presente la responsable de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalub; la titular de la Biblioteca Pública “Nélida Cremona”, Gabriela Peralta, y el ex gobernador Daniel Peralta

Este jueves, Ian Moche se presentará en el Teatro «Héctor Marinero» a partir de las 18 horas en el marco de la jornada “La Ciudad para Todos, Hablemos de Autismo”, que busca reflexionar y concientizar sobre esta condición y como incluir en la sociedad a las personas con autismo.