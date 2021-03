Hoy comienza la temporada de calamar en el norte

En el acta del CFP publicada el viernes además de confirmarse la postergación de la prospección de langostino para el 12 de abril se aprobó la apertura anticipada del sector norte ante la demanda de las empresas debido a las casi nulas capturas en el sur. No esperan un buen año.

Al 17 de marzo se llevaban descargadas 74.058 toneladas calamar illex según datos oficiales. Las capturas son mayores a las obtenidas en 2020 pero los rendimientos diarios han bajado drásticamente y desde el ámbito empresario solicitaron al Consejo Federal Pesquero que se adelante la apertura del sector norte. Tras consultar al INIDEP, los consejeros dieron su aprobación y las actividades de pesca comenzarán a partir de hoy.

Las cámaras –CAPA, que nuclea a los buques poteros y CAPECA, a los buques congeladores– solicitaron la apertura anticipada de la temporada en el sector norte argumentando que “a menos de dos meses de la apertura de la zona sur, las capturas de la flota que permanece en la misma son escasas o nulas” y agregaron que autorizarlos a desplazarse hacia el norte les “permitiría paliar dicha situación”.

Los consejeros, previa consulta al INIDEP, decidieron por unanimidad disponer la apertura anticipada de la temporada de captura de la especie calamar (Illex argentinus), al norte del paralelo 44° de latitud Sur, a partir de la hora cero del 22 de marzo de 2021.

Las capturas en enero, según la estadística oficial fueron de 10 mil toneladas, el doble de lo descargado en 2020; en febrero se capturaron casi 41 mil toneladas, unas 2 mil toneladas por debajo de lo capturado el año pasado. En cuanto a marzo, las capturas fueron superiores este año: mientras en 2020 al 31 de marzo se habían declarado 17 mil toneladas, al 17 de marzo de este año los desembarques ya habían alcanzado las 23 mil toneladas.

Pese a que las capturas fueron mejores, no se mantuvieron y en las últimas semanas bajaron drásticamente. Desde el sector potero no son optimistas con la temporada 2021 y creen que no lograrán alcanzar los niveles de captura que convirtieron al molusco en la especie salvadora del año pasado.

Claro que por el momento son solo especulaciones porque aún no se realizó la campaña de evaluación para conocer la abundancia del stock bonaerense norpatagónico que se evalúa todos los años en abril. Mes en el que está previsto que zarpe el buque Angelescu del INIDEP.

Desde CAPA vienen solicitando al Consejo que se convoque a la Comisión de Seguimiento de Calamar. Entre los temas que al sector potero le interesa abordar figura la reprogramación de las aperturas de temporada tanto al sur como al norte, dado que en los últimos años se viene autorizando su apertura anticipada, avalada por el INIDEP. Otro tema es la discontinuidad en las campañas de investigación y la intención de dejar establecida dentro del cronograma la campaña del mes de diciembre.

Claudia Carozza, directora de Investigación del INIDEP, en oportunidad de la entrevista que le realizara este medio, aseguró que no representa un inconveniente desde el punto de vista de la investigación y que por el contrario aporta un mayor conocimiento sobre el recurso; pero que resulta muy difícil poder sostenerla si no se cuenta con el aporte económico de las empresas. Esta situación seguramente también formará parte de los temas de debate en la próxima reunión de Comisión, que aún no tiene fecha.

Fuente: Revista Puerto