Histórico. El capítulo Pesca quedó AFUERA de la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos

Finalmente el Capítulo Pesca se escindió del tratamiento en el Congreso de la Nación. Quedará seguramente un arduo trabajo para anticipar modelos superadores a quienes deban tomar decisiones futuras respecto a la renovación de las CITC de merluza que vencerán el 31 de diciembre próximo.

Fuente: Pescare

Distintos referentes del sector y participantes de la reunión previa al tratamiento de la Ley Ómnibus, cuya orden del día estaba fijada para hoy 10hs, anticiparon a este medio que el capítulo de PESCA NO ESTÁ EN EL DICTAMEN oficial a tratar, por cuanto lleva al sector un alivio generalizado despues de 35 días de desolación y angustia.

Para nuestra redacción, a través de Fernando Muro, Secretario de Producción de la comuna, transmitió on line información del propio Intendente del partido de Gral. Pueyrredon Guillermo Montenegro que desde las primeras horas del día está al frente a las gestiones para evitar el tratamiento.

En sesión especial momento en el que queda suspendido el tratamiento del Capítulo PESCA (art.211 al 220 incl.) HCDN.

El Poder Ejecutivo retiró los artículos sobre la reforma del Régimen Federal de Pesca incluidos en la Ley Ómnibus.

Así fue confirmado pasado el mediodía de este miércoles por el secretario parlamentario Dr.Tomás Figueroa, quien aseguró que fueron retirados del último proyecto presentado en el Dictamen a tratar por esa Cámara, los artículos 211 al 220.

Vale decir, que las tan criticadas modificaciones a la Ley 24.922, no se llevarán adelante tal como lo pretendía el gobierno nacional.

La lectura se dio a poco de comenzar lo que será una maratónica sesión en el Congreso Nacional, lo que lleva sin dudas es un gran alivio para la ciudad en particular; pero fundamentalmente para las 100.000 familias que viven en forma directa o indirecta por el sector pesquero y naval a lo largo de las distintas provincias con litoral marítimo.

Los legisladores cumplieron con su palabra, a pesar de no estar muy claro cual sería la forma a implementar, ya que podrían haberse tratado los artículos en particular (lo que hubiese generado un debate y ahí tal vez no tendría el mismo resultado), pero lo cierto es que directamente ya están eliminados del tratamiento de la Ley Ómnibus los artículos que le daban un golpe mortal a la pesca argentina.

Puntualmente a las 12.28 comenzó a correr la noticia que los artículos ni siquiera iban a ser tratados, a las 12.29 alguien anticipó que se habían realizado gestiones para sacar el capitulo de la Pesca, incluso “hasta la pertenencia del partido” fue la frase usada por el portavoz.

El propio intendente municipal Guillermo Montenegro estuvo presente en el Congreso de la Nación para seguir de cerca lo que ocurra con el tratamiento de la Ley Ómnibus, encargándose de dialogar con asesores y legisladores buscando consenso para dar certezas a una sociedad marplatense que estaba en vilo desde el 27 de diciembre cuando el proyecto de Bases fue elevado al Congreso de la Nación para su tratamiento.

A las 12.30 se terminó de confirmar la noticia: “los artículos de la pesca ya no están en el dictamen que tienen los legisladores en sus pupitres. Dejamos todo «. Esa fue la frase que circuló de parte de un alto funcionario.

Una vez conocida la noticia, PESCARE hizo un rápido sondeo telefónico con algunos actores de la pesca, los que mostraron satisfacción, alivio, algunos indiferencia, hubieron expresiones de mucha alegría y un inicio de una sensación que la pesca había logrado, al menos, ser parte entre el pensamiento de la opinión pública de Argentina.

No es momento de festejos, pero sí de regocijo porque se consiguió el objetivo, ahora viene una etapa de trabajo que se afrontará con mayor tranquilidad, con otra visión y con la sensación distinta de que por un lado se ganó una batalla, ahora se deberán trazar nuevos rumbos, pero con las cosas más claras. Entrada la tarde, en nuestra recorrida telefónica con algunos representantes de cámaras empresarias, ya han trazado la idea de elaborar proyectos superadores para trabajarlos en la misma Subsecretaría de Pesca de la Nación.

Este 31 de enero seguro quedará en la historia de la actividad pesquera y naval, donde luego de estar en estado terminal, logró ser reanimada donde una parte del espectro político cumplió con su palabra, algo de lo que mucho se dudaba que fuese a ocurrir.

Con el nombramiento a través del Decreto 104/2024 del Subsecretario de Pesca y Acuicultura (así lo expresa la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina de este miércoles) del médico veterinario Juan Antonio López Cazorla, todo parece tener el rumbo que necesita el sector pesquero para que continúe en franco crecimiento junto a la industria naval, como lo venían haciendo en el último tiempo, previo al disparate presentado como proyecto de modificación del Régimen Federal de Pesca.