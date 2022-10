Hechos para Crecer: Medicina Nuclear, innovación y tecnología de vanguardia en Santa Cruz

Tras su puesta en funcionamiento en 2018, el Centro de Medicina Nuclear de la Patagonia Austral (CEMNPA) concretó 53.801 consultas y 11.633 prácticas, cumpliendo uno de los objetivos por parte del Gobierno de Santa Cruz que aquellos que padecen enfermedades oncológicas no deban viajar hacia otros puntos del país. En esta nueva entrega de Hechos Para Crecer, te presentamos un hito que marcará la historia de la salud pública provincial.

Fuente: Subsecretaría de Coordinación Informativa

Por años, vecinos y vecinas de distintas partes de la provincia con algún tipo de enfermedad oncológica debían viajar a las principales urbes para tratar dicha enfermedad, produciendo en algunas ocasiones, que el paciente recorra lugares que nunca estuvo, además de transitar el tratamiento lejos de sus seres queridos.

Todo esto cambiaria de manera radical cuando en el año 2014, en el marco del Plan Nacional de Medicina Nuclear que tiene por objetivo dotar a la Argentina de las herramientas que la actividad nuclear posee para la prevención, control y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, el Gobierno de la Provincia comenzó con la construcción de un centro de estas características.

“Nosotros veíamos el desarraigo que sufría los pacientes, al tener que viajar, por un tiempo de entre seis y ocho semanas, a otros centros con alta complejidad” y que “no contábamos con la aparatología necesaria para resolver estas situaciones de los pacientes oncológicos”, indicó la ex ministra de Salud y Ambiente y actual diputada Provincial, Rocío García.

Asimismo, la funcionaria comentó que “a partir de esto, comenzamos a ver la forma de gestionar la creación de este Centro de Medicina Nuclear en Santa Cruz, porque sabemos que se trata de una enfermedad que, por sobre todo necesita de la cercanía de los familiares”.

“En esa oportunidad, el Ministerio de Planificación Federal de la Nación se encargó de todo lo que la obra de infraestructura y la empresa INVAP se ocupó de todo lo tendiente a la tecnología, para de esa forma, inaugurar la primera etapa de esta obra en el año 2015 con la que ya pudimos comenzar a realizar las primeras quimioterapias en Santa Cruz siempre contando con el pleno apoyo y acompañamiento de la gobernadora, Alicia Kirchner”, señaló.

Un largo camino por transitar

Con la puesta en marcha de la obra en 2014, al año siguiente la aquella entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, llevó a cabo el acto de inauguración de la primera etapa del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de la Patagonia Austral (CEMNPA), con una inversión de $328 millones.

Luego, el CEMNPA estuvo casi tres años sin funcionar durante la gestión del ex presidente, Mauricio Macri hasta que finalmente Provincia tomó el mando de la administración y logró su apertura el 2 de agosto de 2018 con el objetivo de facilitar a la comunidad el acceso a los servicios de diagnóstico y tratamiento mediante el uso de tecnologías de alta complejidad aplicadas a la salud.

Gracias a esto, la gobernadora Alicia Kirchner se expresó con gran emoción al ver que “estos hechos se concretan”

“Le pido a los santacruceños que entendamos que todos juntos podemos transformar las realidades. No debe haber ningún tipo de mezquindad y en el día a día tenemos que demostrarlo”, subrayó.

Ya con la apertura de la misma, esta trajo importantes avances e innovaciones en el campo de la medicina nuclear para los médicos santacruceños. En 2019, se realizó la primera tomografía por emisión de positrones (PET/CT) con el objetivo de la detección temprana de enfermedades para optimizar el tratamiento junto con la firma un convenio de colaboración y cooperación con la provincia de Tierra Del Fuego.

En este último tiempo 2022, grandes anuncios se han concretado con la puesta en funcionamiento del Servicio de Braquiterapia de Tasa Alta, modalidad única en la región y la instalación de un ciclotrón que consiste en un acelerador de partículas que permitirá generar radiofármacos que se utilizan para diversos tratamientos de la medicina oncológica.

A su vez, el pasado jueves 13 de octubre se anunció la futura adquisición de un resonador magnético de última generación, buscando agilizar la atención en este tipo de estudios.

“Muchas personas que pedían continuar sus tratamientos en Buenos Aires, hoy valoran muchísimo poder hacerlo acá”, expuso la gobernadora.

El Presente

En la actualidad, el Centro de Medicina Nuclear de la Patagonia Austral (CEMNPA) concretó hasta el momento un total de 53.801 consultas y 11.633 practicas, con profesionales altamente calificados de los cuales, se efectuaron 24.460 atenciones de servicio de oncología clínica y cuidados paliativos; 13.740 atenciones de especialidades médicas complementarias, 7958 atenciones en el servicio de hospital de día, 4726 estudios de diagnósticos en el servicio nuclear; 2685 estudios de diagnósticos de medicina nuclear, 942 tratamientos de teleterapia y 7 tratamientos de braquiterapia.

Los Servicios con los que cuenta el centro son:

-Servicio de Oncología clínica y cuidados Paliativos.

-Hospital del Día- Quimioterapia.

-Servicio de Diagnóstico por Imagen:

-Tomografía Axial Computarizada

-Servicio de Medicina Nuclear:

-PET/CT

-SPECT/CT-Servicio Radioterapia: Teleterapia y braquiterapia.

“Esta es una gran tarea que tenemos y una gran responsabilidad”

Acerca de esto, el presidente de la Fundación CEMNPA, Héctor Tejada, comentó que “uno de los objetivos del centro que los pacientes sean atendidos acá y no tengan que ser derivados. Antes había que derivar a los pacientes a Centro de mayor complejidad, causando los típicos trastornos de una derivación tanto económico como emocional, causando una gran tristeza en el paciente”.

Gracias a los profesionales con que contamos, “estamos preparando a nuestra gente, para que en un futuro próximo tengamos profesionales técnicos y demás aquí en Santa Cruz para no tener que estar trayendo de otros lugares. En todo el país, más específicamente en la salud pública hay falta de médicos y sobre todo para que migren de grandes nosocomios a lugares más chico de población”.

“Llevo muchos años en Río Gallegos y dentro de la tristeza que causa ver gente conocida enferma, la satisfacción es ver que están encontrando la solución y además, es un honor para mí, presidir en este Centro”, concluyó.

“No hay colores políticos cuando de salud se trata”

“Acepté el cargo porque me gusta que la Fundación siga adelante y allí, no hay colores políticos, la política es “salud” y fue por Alicia que me pusieron de tesorero donde durante dos años cumplí esa función. Siempre colaboro ante cualquier necesidad que pueda surgir”, detalló el ex senador y exintegrante de la Fundación, Alfredo “Freddy” Martínez.

“Yo he sido paciente oncológico y uno sabe lo que significa, tener la enfermedad, por un lado, y el desarraigo por otro. Por eso, es muy importante hacerse todos los tratamientos en tu lugar de residencia porque produce una alegría inmensa, como en el caso de una paciente de Puerto San Julián, que podía ir y venir a realizarse el tratamiento, siendo ese resultado algo maravilloso”, manifestó.

Finalmente, ex senador rectificó “la decisión política de nuestra gobernadora para activar todo para que comience a funcionar y rescató, además, la función que cumplió que, en su momento, fuese ministra de Salud de la provincia, Rocío García”.

Esto que comenzó como un proyecto, terminó siendo una realidad esperanzadora para los santacruceños y santacruceñas al mejorar su calidad de vida como así también referente de la región patagónica.