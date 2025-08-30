Hay un panorama difícil y complejo para la economía de Santa Cruz, sostiene Jairo Straccia

El periodista económico y conductor radial, Jairo Stracia, fue uno de los panelistas convocador a la Expo Mining Sur realizada en El Calafate. Recién llegado a tierras sureñas, hace una descripción contundente, sobre cómo ve la economía de la provincia en términos de ingresos por las explotaciones, y duda de las expectativas de crecimiento cuando no aparece en los planes del gobierno nacional. Dejan un crudo y real análisis que aparece en el radar de la realidad que se transita en tiempos del gobierno Videl-Milei.

Santa Cruz es una provincia que está obviamente sufriendo la salida de YPF que se reitoó de la provincia pagando indemnizaciones muy altas, pero desarmó su operación y traspasó varias operaciones porque quiere enfocarse en «vaca muerta» y dejar los pozos que considera maduros o en vías de ir entrando en declive.

Lo mismo está pasando con la minería en Santa Cruz, si bien hay proyectos que están en discusión, los principales proyectos de oro están entrando también en una fase de declive, les quedan los últimos años y son viables por ahora por el precio del oro, pero no hay exploración en nuevos proyectos, más allá de la discusión sobre la minería. Al mismo tiempo, preguntamos cómo está la mina de Río Turbio, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y está también muy poco operativa.

Hablan de una exportación de carbón, pero está en un proceso de ajuste muy por debajo de sus niveles de producción. Se está esperando porque tampoco arrancaron todavía las obras que se retoman de aquellas represas Kirchner-Cepernic, (Condor Cliff-La Barrancosa) que financian los chinos y que arrancan y se paran, arrancan y se paran y ahora están paradas con un mantenimiento mínimo y muy poco empleo.

Cuando hablas acá en El Calafate por el turismo extranjero te dicen: «Está cayendo mucho.» De hecho, un remisero que me decía: «Estoy viendo a dónde nos vamos porque con mi familia porque bajó muchísimo el laburo básicamente porque el dólar está muy barato y entonces se vuelve muy caro para los turistas venir.»

Si las obras que son con financiamiento chino están paradas, si la obra pública está parada, si el turismo se frena porque la Argentina se volvió más caro para los gringos, si la minería no tiene todavía nueva exploración y se van caducando los yacimientos más grosos de oro acá en la provincia. Si YPF se concentra en «vaca muerta» y desarma los proyectos acá y despide gente. ¿Cuál es el modelo?

Por ejemplo, para una provincia como Santa Cruz ¿A dónde está la vía por la cual el crecimiento económico -si viene después de la estabilidad, si se alcanza-, están pensado desde el gobierno?

En un día (por el viernes) donde el podio de noticias también incluye la visita ayer de Milei al Consejo Interamericano del Comercio y la Producción, donde mostró cuál es su de empresarios y magnates que lo respalda. Bettina Bulgheroni, presidenta del CICYP (Consejo Interamericano de Comercio y Producción), es la la mujer fuerte eh que tiene un vínculo muy estrecho con Karina Milei y que obviamente tiene el apellido Bulgheroni de la empresa Panamerican Energy, principal aliado de YPF con Marcos Bulgheroni en las inversiones de presunta exportación futura de gas. Tenés también a en el mundo de las telecomunicaciones a el apellido Werthein sosteniendo al gobierno.

En el mundo del comercio electrónico los Galperín, los Migoya del mundo del software. Si vos vas armando ese pantallazo, tenés ahí el capital argentino bancando a Milei, pero ¿para qué modelo de desarrollo? Porque vos ves las fotos de Santa Cruz y no ves fluyendo inversión, salvo, por ejemplo, en pensar exportar gas. Mirás los datos de inversión extranjera directa y también te hacés preguntas, estás en los mínimos de 2017. El RIGI son aprobaciones de proyectos, pero cuándo empieza a entrar esa guita?

No garantiza un click de un día para el otro y en la economía con las tasas altas, el dólar ficticiamente barato se frena. ¿Dónde viene el gatillo de crecimiento? El gobierno dice, «Las elecciones son el gatillo para todo.» ¿Será Argentina es así tan simple?

Fuente: ADN24Digital – Radio Led