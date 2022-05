“Hay que volver a levantar la bandera de la abogacía pública”

Guido Leonardo Croxatto es director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado Nacional. Habló con La Opinión Austral, días antes de la charla en la Academia de Derechos y Ciencias Sociales de Santa Cruz, que brindará el próximo 12 de mayo.

Fuente: La Opinión Austral

El Dr. Guido Leonardo Croxatto, director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado Nacional, (ECAE), que depende de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo del Dr. Carlos Zannini, brindará, el 12 de mayo, la conferencia: “Abogacía pública: sobre la necesidad de su jerarquización”. Fue convocado por la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Santa Cruz, presidida por el Dr. Diego Lerena, en el marco de los seminarios, coloquios y disertaciones que organiza para los profesionales de la provincia.

La Opinión Austral habló con el académico, quien definió de qué se trata la abogacía pública, la función de la ECAE, la defensa de los intereses nacionales y la federalización de las capacitaciones.

-¿Qué es la abogacía pública?

La abogacía es pública por definición. Que la pregunta exista y se haga tanto da cuenta de todo lo que, como sociedad, hemos retrocedido. Se puede entender con un ejemplo más conocido: la educación. La universidad es pública por definición y por concepto. Nadie pregunta qué es la universidad pública. El concepto de universidad mismo remite a lo público.

La universidad, que nace vinculada al progreso, es el espacio universal donde entran todos. Un universo no puede ser recortado. No puede ser privado. Para mí la universidad es pública por principio. Por eso me sorprende cuando se emplea mal la categoría y se habla de universidades de ciencias “empresariales” o de la empresa (privada). Eso es otra cosa: no una universidad propiamente hablando.

Con la abogacía sucede algo semejante. La abogacía no puede no ser pública: la base de nuestra disciplina es la búsqueda de la justicia social. La justicia a secas. Y la justicia no es algo privado. Es algo para todos. Hoy está de moda la abogacía privada, la abogacía de determinados sectores empresarios. La economía coloniza al derecho y le impone su discurso sobre la “eficiencia”.

Hay una crisis de sentido profunda en el Derecho. La tarea del abogado no es ser eficiente, es ser justo. La abogacía que realmente importa es la que defiende el interés público. No el interés de un sector en desmedro de otros. Hoy los abogados hablamos cada vez más como empresarios, como administradores de empresas. Parecemos todos abogados de bancos. Nos forman para eso. No para defender al Estado. No para defender el interés público. Para eso nadie nos prepara. Porque eso no es “negocio”. Eso, se nos dice, “cuesta” mucho. Es una “carga”. Un “costo social”, diría Coase. “Hay que volver a levantar la bandera de la abogacía pública” aseguró.