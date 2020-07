“Hay que extremar las medidas preventivas en todos los ámbitos”

El Jefe de Gabinete se refirió a la reunión del COE Provincial con representantes de los poderes legislativo y judicial y del municipio de la capital provincial. Destacó la importancia de que las decisiones políticas en el marco de la Pandemia se basen en criterios sanitarios.

“No podemos democratizar las decisiones sanitarias. Desde el primer día hemos sido muy responsables y todas las medidas adoptadas se basaron en criterios establecidos por el Ministerio de Salud y Ambiente. Tenemos que ser todos muy prudentes ante la situación que atraviesa la capital provincial y extremar los cuidados y asumir como habituales las conductas que requiere la convivencia con un virus del que todos y todas aprendemos cotidianamente”, manifestó Álvarez.

“El mensaje que tenemos para la comunidad se basa en la importancia de la responsabilidad social. Extremar los cuidados, cumplir con las recomendaciones, evitar los encuentros que impliquen dificultades para cumplir con el distanciamiento social, preventivo y obligatorio. En este sentido recomendamos no salir si no es necesario, evitar todo tipo de actividades que impidan el cumplimiento del distanciamiento. Es un momento para cuidarnos entre todos entendiendo que siempre puede haber como dice la gobernadora un portador silencioso entre nosotros, un asintomático que si no cumplimos con los cuidados necesarios va a generar contagios”, expresó el Jefe de Gabinete.

En este sentido, el funcionario se refirió a lo conversado con el ministro Nadalich en la reunión del COE provincial, donde se dejó en claro que la mayoría de los contagios surgen por haber compartido un mate o haber tenido contacto en reuniones. “Desde un comienzo dijimos que lo importante está en las cosas simples. No compartir el mate, es tan sencillo como eso sin embargo notamos que se han extremado los cuidados y se viene cumpliendo con protocolos en el sector comercial pero algunas conductas individuales como las vinculadas con la práctica de tomar mate ha generado contagios que hoy vemos reflejados en el incremento de casos en Río Gallegos”, agregó.

“Lo mencioné ayer en algunas notas radiales, para no retroceder en las conquistas que hemos tenido a lo largo de más de tres meses tenemos que cuidarnos, extremar las medidas preventivas en los ámbitos laborales y en nuestros domicilios”, agregó el funcionario.

“El ministro de salud lo expresó el jueves, esto no es un simulacro, es una Pandemia”, concluyó el jefe de gabinete.

