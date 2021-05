Hasta el 10 de mayo está abierta la inscripción para participar del Parlamento Juvenil del MERCOSUR

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, informa que hasta el lunes 10 de mayo se encuentra abierta la inscripción para participar del Parlamento Juvenil del MERCOSUR.

Al respecto, la coordinadora Provincial de Estudiantes, Antonella Bórquez, mencionó que están llevando adelante la inscripción al Programa Parlamento Juvenil del MERCOSUR, desde el 19 de abril hasta el 10 de mayo.

Sobre este programa, indicó que “se aplica a nivel regional, es decir, a todos los países que conforman la región del MERCOSUR y, en la provincia de Santa Cruz, se implementa desde sus inicios”.



En relación al objetivo de esta propuesta, Bórquez expresó que “permite generar espacios de debate para la participación juvenil, y de este modo, discutir y dialogar entre los y las estudiantes, temas vinculados a sus vidas presentes, y reflexionar acerca de la escuela secundaria que desean”.



Asimismo, manifestó que “el parlamento juvenil no está dirigido solamente a los jóvenes para que se reúnan entorno a los ejes propuestos, sino que desde el debate surgen documentos a nivel provincial, nacional y regional; importantes para que el Estado dirija políticas públicas vinculadas a las necesidades de lxs estudiantes”.



En cuanto a las acciones generadas desde el Parlamento, planteó la creación de la Coordinación de Estudiantes como “una propuesta que surge dentro de los documentos presentados” y detalló: “La Coordinación de Estudiantes no sólo trabaja en la promoción y acompañamiento de la conformación de los Centros de Estudiantes, en todas las Escuelas Secundarias, también en Educación Adultos y Modalidad Especial, sino que, tiene a cargo un programa importante que abarca el Parlamento Juvenil del MERCOSUR, y lo que surge en torno a las demandas de los estudiantes”.



Esta Coordinación, mencionó Bórquez, “fue un pedido constante de los estudiantes y de la comunidad educativa, cuya participación no puede desvincularse de la vida de las escuelas”.



En cuanto al trabajo realizado en el año 2020, explicó que “vieron la necesidad de reinventarse y aprender otras formas de participación, generando muchos encuentros virtuales entre los estudiantes de los distintos establecimientos y modalidades del sistema educativo provincial”.



Cabe mencionar que este programa está destinado para escuelas secundarias públicas de gestión estatal, e indicó que a nivel regional “recomiendan trabajar con alumnxs de 3° y 4° Año y, en caso de las Escuelas Técnicas, con estudiantes de 5º Año, porque es importante que la experiencia del Parlamento regrese a la escuela”, dado que en ambos casos continúan con sus estudios en año o años siguientes; pero esto no priva a lxs estudiantes de 1°, 2° o 5° de Secundaria y 6° Año de Educación Técnico Profesional de participar si así lo desean.



Por último, la Coordinadora Provincial recordó a lxs interesadxs en sumarse que deberán solicitar más información escribiendo al siguiente correo electrónico estudiantes.santacruz@gmail.com

Fuente: Prensa Gobierno SC