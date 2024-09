Habló Lionel Scaloni: el capitán, quién usará la 10 de Messi y el homenaje a Ángel Di María

El DT de la Albiceleste dialogó con los medios en la previa del primero del duelo ante los trasandinos por Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección Argentina se prepara para la vuelta a la competencia oficial tras el título en la Copa América de Estados Unidos 2024. La Albiceleste se medirá este jueves desde las 21.00 ante Chile en el Monumental por la primera de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que continuará el martes a las 17.30 frente a Colombia como visitante. El entrenador Lionel Scaloni habla en conferencia de prensa sobre las dudas sobre el armado del equipo, el homenaje a Ángel Di María y más.

Ante la ausencia de Lionel Messi por lesión y de Ángel Di María, ya retirado del combinado nacional, el entrenador deberá elegir un nuevo capitán. «Es importante que el jugador que lleve la cinta sea uno en el que el equipo se sienta representado. Tenemos un montón de jugadores que así lo hacen», aseguró. «Dependerá del equipo que salga a jugar mañana. Recién hoy vamos a tener un entrenamiento pensando 100% en Chile. Ayer pudimos hacer algo pero no estaban todos en condiciones. Hoy sí», añadió.

Por otro lado, sin Leo, la camiseta con la 10 queda vacante. «La camiseta 10 la ha usado creo que Ángel Correa cuando no estuvo Leo. No es un inconveniente, sabemos que la 10 tiene dueño y se sabe quién es. Es una camiseta a la que le guardamos mucho cariño», expresó.

Scaloni, sobre el homenaje a Di María

«El homenaje a Ángel es merecidísimo, con su gente, en Argentina, y así lo va tener. Ha sido un futbolista de los mejores de la historia y deja un legado imborrable. Hay que agarrarse de lo que ha hecho, de no rendirse nunca, no darse por vencido, que de esto se trata la vida y el fútbol. Además es un chico espectacular y eso hace que se agigante más todo. Ha demostrado en varias ocasiones todo lo que vale», aseguró Scaloni.

«Hablé con él para que juegue, pero no para que sea unos minutos, porque es un partido importante. Pensándolo bien después, me lo encontré en el avión y le dije que creíamos que lo importante era que la gente lo vea. Tenía claro que su despedida fue en la Copa América, fue un final de película, mejor no pudo haber salido», completó.

Además, opinó sobre el cambio en la relación del Fideo con los hinchas. «El artífice del cambio es él, y sus compañeros. Nunca dejó de querer estar acá. Hubo un momento en que conmigo no venía porque creíamos que había jugadores que necesitaba que él no esté, por todo lo que transmitía. Cuando dieron el paso, siguió viniendo con nosotros y fue uno más», dijo. «Ha estado 30 minutos, no jugado, noventa minutos, sesenta. Siempre ha aportado lo suyo y eso tiene un valor incalculable, es mérito de él, de nunca haber bajado los brazos. Está entre los mejores de la historia», completó.

Fuente: TYCSPORTS