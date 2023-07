Guillermo Polke visitó una chacra productora de Los Antiguos y destacó “el potencial que tiene Santa Cruz para producir alimentos”

El candidato a gobernador recorrió la finca “Las Mamis” donde se generan productos 100% santacruceños, frescos y de primera calidad. En ese sentido, el empresario ponderó la importancia de impulsar estos emprendimientos familiares y locales.

Durante su recorrida por la zona norte de la provincia, el candidato a gobernador bajo el sublema “Unidos por Santa Cruz”, Guillermo Polke, tuvo la oportunidad de recorrer la chacra “Las Mamis” de Los Antiguos, un emprendimiento familiar que hoy tiene un gran alcance a nivel local y en la zona de la comarca.



La finca, donde además trabaja la candidata a diputada por el pueblo, Cecilia Castro, se creó a partir de un proyecto pequeño, que luego terminó convirtiéndose en una productora de alimentos frescos, conservas, bebidas, y demás productos generados a partir de materia prima propia del lugar.



Sobre esta posibilidad de tener producción 100% santacruceña, y luego de conocer el circuito productivo de la chacra, el candidato a gobernador destacó: “Habiendo visto lo que logra una familia, una mujer emprendedora en su chacra produciendo productos como miel de primera calidad, licores, chacinados, leche líquida, conservas, mermeladas, y tantos otros productos alimenticios, no cabe duda del potencial que tiene Santa Cruz para producir alimentos de calidad”.

Para Polke, si esta actividad se potencia, puede permitir “sustituir productos que se consumen en Santa Cruz pero que se producen en otras regiones del país”. De esta forma, “se lograría tener productos más frescos, más económicos, generando puestos de trabajo en Santa Cruz y un polo productivo que genere actividad económica y riqueza en la provincia”.

Entonces, para que esto sea posible, el candidato propone “ayudar al emprendedor santacruceño con líneas de financiamiento blandas”. En por esto que una de las propuestas concretas de Guillermo Polke es la creación de un Banco Provincial de Desarrollo “para otorgar préstamos en forma ágil y eficiente y no burocrático”.

Asimismo, Polke puntualizó también en otra de sus propuestas de campaña, que es la baja de impuestos a las Pymes santacruceñas: “Hay que abaratar los costos logísticos, los costos laborales y la presión impositiva”, subrayó. Y añadió: “Se necesita ayudar al emprendedor no solo con préstamos sino también en capacitación y acompañamiento en toda la cadena de producción y comercialización”, para llegar a expandirse y llegar, en principio, a toda la provincia.

fuente: Prensa GP