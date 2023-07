Guillermo Polke se abrió a los vecinos y dijo por qué quiere ser gobernador: “Nunca es tarde”

El candidato del sublema “Unidos por Santa Cruz” tuvo un extenso diálogo con vecinos de Piedra Buena, en la que le preguntaron por qué decidió postularse para estas elecciones. Fue en el marco de su recorrida por la provincia, conociendo las realidades de cada localidad.

El candidato a gobernador, Guillermo Polke, estuvo recorriendo la provincia durante toda la semana y visitó, entre tantas otras, la localidad de Piedra Buena. Convocó a vecinos para que se acerquen a contarle las necesidades locales y de cada sector en el que se encuentran: desde comercios hasta emprendedores pyme de rubros variados.Entre el ida y vuelta de diálogo con los presentes, una vecina le consultó por qué decidió postularse para estas elecciones provinciales, lo que llevó a Polke a recordar una dura experiencia que le tocó vivir en la etapa más dura del coronavirus en Santa Cruz, y su pasado como joven emprendedor.“Cuando empecé con la idea de querer emprender, de negocios, nadie me ayudó, no tuve una Cámara de Comercio que me ayudara, no tuve a alguien que me asesorara”, expresó. “Estuve solo, solo también fui a golpear puertas”.Y destacó que, luego de un arduo camino, hoy tiene 450 empleados y presta servcios desde Río Negro hasta Tierra del Fuego. “Sé lo que es pagar sueldos, sé lo que es lidiar con sindicatos”, sostuvo Polke.Acerca de su reciente postulación, el candidato explicó: “Yo no sé por qué no lo hice antes, porque capaz que estaba ocupado atendiendo mis negocios y mi familia; porque hace 2 años casi me muero en la pandemia, internado entubado en un Hospital Público”, recordó y contó que fue decisión suya atenderse en el centro de salud público: “No me tomé un avión y me fui a una clínica privada”.En ese contexto, mencionó el duro momento que lo marcó durante esa etapa: “Tengo hijos chicos y otros grandes, en ese momento en que estaba internado, pedí media hora para despedirme, y el único mensaje que les di fue que sean responsables, trabajadores”, dijo emocionado.“Entonces yo no sé por qué no lo hice antes, pero nunca es tarde”, manifestó Polke. Y tras esa experiencia, decidió que necesitaba trabajar para asegurarle el bienestar a sus hijos: “Capaz que ahora lo hago porque veo que está afectado el futuro de ellos”.Guillermo Polke finalizó la primera etapa de su recorrida por la provincia y continuará reuniéndose con vecinos de Río Gallegos y próximamente otras localidades, para seguir abordando las problemáticas que aquejan a las comunidades y dar a conocer las propuestas concretas que ofrece como candidato a gobernar Santa Cruz.

Fuente: Prensa GP