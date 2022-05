Guerra Rusia-Ucrania, en vivo: últimas noticias del conflicto y el minuto a minuto

El ejército de Putin lanzó un “potente ataque” con el apoyo de tanques y de infantería contra la planta siderúrgica de Azovstal; la avanzada comenzó en la madrugada con bombardeos desde el aire

18.45 Evacuados de Azovstal

Los evacuados de la acería de Azovstal, el último reducto de resistencia ucraniana en la devastada ciudad de Mariúpol, en el este del país, contaron este martes ya a salvo en Zaporiyia, su calvario en un búnker a merced de los bombardeos y donde salir a buscar agua podía significarles la muerte.

Sobrevivieron en túneles ocultos bajo la gran planta siderúrgica de Mariúpol, entre las tropas ucranianas que todavía resistían, teniendo que retirar cristales rotos de su comida y esperando a que alguien los evacuara de allí.

16.42 El “siniestro” informe de la televisión rusa acerca de un ataque nuclear sobre Europa

La televisión estatal rusa aventuró cómo sería un ataque nuclear en Europa, señalando directamente algunos objetivos, como París, Berlín, Roma, Londres.

Hoy, el primer ministro irlandés, Micheal Martin, calificó de “siniestro” el informe. Si bien el reporte no menciona la isla de Irlanda, esta habría sido destruida como parte de la hipotética ofensiva que del Kremlin sobre Reino Unido, según interpretó la agencia DPA.

”Son tácticas muy siniestras e intimidatorias”, señaló Martin durante una reunión con el resto de su gobierno.

16.32 Un Nobel ruso apuntó contra la propaganda sobre armas nucleares en su país

El periodista ruso y Premio Nobel de la Paz, Dmitri Murátov, denunció este martes la propaganda rusa que aboga por usar armas nucleares en el conflicto de Ucrania, advirtiendo que supondría “el fin de la humanidad”.

“No descartaría la posibilidad de que se utilicen armas nucleares”, dijo Murátov a los periodistas en Ginebra.El Kremlin dijo haber puesto a las fuerzas nucleares rusas en alerta máxima poco después de que comenzara su invasión de Ucrania el 24 de febrero.

15.55 Ucrania agradece a la oposición alemana el apoyo militar brindado por Berlín durante la guerra

El primer ministro de Ucrania, Denis Shmihal, agradeció este martes al líder a la oposición alemana, el democristiano Friedrich Merz, por la ayuda militar brindada por el país en la guerra que mantienen con Rusia.

En su visita a Kiev, Merz ahondó en la necesidad de endurecer las sanciones y apoyar el estatus de Ucrania a candidato a entrar en la Unión Europea, al mismo tiempo que ha agradecido la ayuda militar brindada por Alemania, ha contado Shmihal en Twitter.

13.50 Decenas de muertos y heridos en Dontesk

Al menos 10 personas murieron y 15 resultaron heridas luego de que las fuerzas rusas bombardearan una planta en la ciudad de Avdiivka, en el este de Ucrania.

En Twitter, el gobernador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, dio a conocer el número de víctimas y agregó: “Los rusos sabían exactamente dónde atacar: los trabajadores acababan de terminar su turno y estaban esperando el autobús”.

13.30 Macron le pidió a Putin “poner fin a la agresión”

Después de que Rusia divulgara un comunicado con las declaraciones de Putin en el marco de la conversación telefónica que mantuvo con su par francés, la oficina de Emmanuel Macron difundió los dichos de este último al mandatario ruso.

Según se informó, Macron subrayó una vez más durante la charla “la extrema gravedad de las consecuencias de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania” y renovó su demanda de un alto el fuego. Asimismo, expresó preocupación por la situación en Donbas y Mariupol y le pidió al jefe de Estado que permita que continúen las evacuaciones de la planta de Azovstal.

En su alocución, el mandatario francés le pidió al ruso “que cumpla con sus responsabilidades como miembro permanente del Consejo de Seguridad poniendo fin a esta devastadora agresión”, precisaron los voceros.

13.05 Finlandia aumenta la presión sobre Rusia

La empresa ferroviaria finlandesa VR empezó a rescindir este martes los contratos con Rusia para el transporte de mercancías. De esta forma, busca aumentar la presión sobre el gobierno de Putin en el marco de la invasión a Ucrania.

“Según nuestros cálculos, para finales de verano el tráfico de mercancías es habrá reducido un tercio. Seguimos adelante con las negociaciones para poner fin por completo a esto. En cualquier caso, todos los servicios a Rusia se cancelarán antes de que finalice el año”, apuntó Topi Simola, director de la compañía.

La rescisión de los contratos comenzó después de que en abril el Grupo VR anunció el cese completo de sus prestaciones entre Rusia y Finlandia. El servicio de pasajeros, por otra parte, había sido suspendido a finales de marzo.

12.25 La UE define nuevas sanciones

La Unión Europea ratificó la próxima imposición de nuevas sanciones a Rusia por la guerra contra Ucrania, las cuales estarán dirigidas a la industria petrolera de Moscú, a más bancos rusos y a los responsables de la desinformación.

“Estamos trabajando en el sexto paquete de sanciones, que tiene como objetivo excluir (del sistema) SWIFT a más bancos, incluir en la lista a los responsables de la desinformación y hacer frente a las importaciones de petróleo”, dijo en Twitter Josep Borrell, jefe de la unidad de política exterior de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE.

Funcionarios dijeron que se espera que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, explique las nuevas sanciones propuestas este miércoles ante los 27 estados miembros del bloque para su aprobación.

11.50 Confirman la evacuación de 101 civiles de Azovstal

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció la evacuación “exitosa” de 101 civiles que llevaban semanas atrapados en el complejo industrial Azovstal, sobre el que el ejército ruso lanzó hoy una nueva ofensiva.

La ONU indicó que la operación empezó el pasado viernes, tras las visitas recientes del secretario general del organismo, António Guterres, a Moscú y Kiev, y que la mayor parte de los evacuados fueron trasladados por un convoy a Zaporiyia, a 230 kilómetros al noroeste.

La coordinadora humanitaria de Naciones Unidas para Ucrania, Osnat Lubrani, dijo que los rescatados “reciben una primera ayuda humanitaria, sobre todo cuidados de salud y atención psicológica”.

11.15 El reclamo de Putin a Macron

En una conversación con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Vladimir Putin planteó que los países occidentales deberían dejar de suministrar armas a Ucrania.

“Occidente podría ayudar a poner fin a las atrocidades ejerciendo una influencia apropiada sobre las autoridades de Kiev y dejando también de suministrar armas a Ucrania”, reclamó el mandatario según un comunicado difundido por el Kremlin. Además, acusó a las fuerzas de Zelensky de cometer crímenes de guerra y a la Unión Europea de “ignorarlos”.

En la charla, Putin también ratificó que Rusia “aún está abierta al diálogo con Ucrania”. Sin embargo, evaluó que el gobierno de Zelensky “no está listo para negociaciones serias” que pongan fin a la guerra.

10.40 Rusia bombardea la planta Azovstal

Las tropas rusas bombardearon el martes la planta siderúrgica Azovstal, el último reducto de Mariúpol que aún está en manos de las fuerzas ucranianas, donde según el alcalde de esa ciudad hay más de 200 civiles atrapados.

De acuerdo con la agencia de noticias RIA, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas habían comenzado a destruir las posiciones de tiro ucranianas establecidas después de que los defensores “aprovecharon” un alto el fuego negociado por la ONU que había permitido que varios grupos de civiles escaparan de la planta en los dos días previos.

Al respecto, un subcomandante del regimiento Azov escondido en la acería le dijo a Ukrainska Pravda que la operación de asalto había comenzado después de que aviones rusos bombardearon el sitio durante la noche.

09.23 Más ayuda

El Reino Unido aumentará su ayuda militar a Ucrania frente a la invasión rusa, con radares y drones, para impedir que nadie “se atreva nunca más” a atacarla, prometió el primer ministro Boris Johnson al Parlamento ucraniano.

“Seguiremos ayudando a Ucrania […] con armas, financiación y ayuda humanitaria, hasta alcanzar nuestro objetivo a largo plazo, que debe ser reforzar a Ucrania de forma que nadie se atreva nunca más a atacarles”, declaró el mandatario conservador por videoconferencia, desde Londres, dirigiéndose a los diputados ucranianos.



08.57 Nuevos corredores

Ucrania anunció la reanudación de las evacuaciones de civiles de la devastada ciudad de Mariupol, mientras Rusia sigue su ofensiva en el este del país, entre temores occidentales de una posible anexión de los territorios separatistas del Donbass.

”Mariupol: la evacuación continúa”, anunció la presidencia ucraniana en un informe matinal basado en las informaciones aportadas por las administraciones regionales. Autoridades municipales de esta ciudad portuaria al sur del Donbass, casi totalmente ocupada por los rusos, anunció el lunes por la noche un acuerdo para una evacuación con el respaldo de la ONU y la Cruz Roja.

08.33 En medio de las sanciones contra Rusia, ahora Putin firma un decreto para aplicar “medidas económicas especiales”

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto para la aplicación de “medidas económicas especiales” en respuesta a las sanciones aplicadas por diversos países contra Moscú por la invasión de Ucrania.

Así, se aplicará una prohibición a personas físicas y entidades bajo jurisdicción rusa “realizar transacciones, incluidos contratos internacionales, con entidades legales, individuos y organizaciones bajo sanciones por parte de Moscú, al tiempo que se prohíbe la exportación de productos y materias primas fabricadas en Rusia y destinadas a los afectados por las medidas punitivas”.

El decreto subraya que el Gobierno tiene un plazo de diez días para “aprobar la lista de personas bajo sanciones”, según recogió la agencia rusa de noticias Interfax. De acuerdo al texto de la norma, las medidas serán aplicadas “en relación con las acciones hostiles y contrarias al Derecho Internacional por parte de Estados Unidos y otros estados y organizaciones internacionales que se le unieron, destinadas a privar ilegalmente a Rusia, a ciudadanos rusos y a entidades rusas el derecho a la propiedad o limitando sus derechos de propiedad”.

08.09 Ucrania insiste en que las tropas rusas están debilitadas y muestra en un video cómo destruyó dos tanques de Putin

07.54 Reino Unido destinará otros 350 millones de euros en ayuda a Ucrania

Reino Unido destinará otros 300 millones de libras (unos 357 millones de euros) en ayuda a la “resistencia ucraniana para que haga frente a la tiranía” del Ejército ruso.

El primer ministro Boris Johnson dijo que “la valentía de aquellos que defendieron su territorio de los invasores rusos hará que la guerra sea recordada como la mejor hora de Ucrania”, según informaciones del diario The Guardian.

Está previsto que Johnson se dirija hoy al Parlamento ucraniano. El ‘premier’ británico indicó que el nuevo paquete de ayuda incluirá un sistema de radar y equipamiento electrónico, entre otros. Reino Unido envió, hasta el momento, más de 5000 misiles antitanque y cinco sistemas de defensa antiaérea, además de munición. Para el Ministerio de Defensa el Ejército ruso se encuentra ahora “significativamente debilitado” como resultado de la invasión de Ucrania.

07.41 Nuevos rumores sobre la salud de Putin: el presidente podría someterse a una operación para tratar un cáncer

En las últimas horas comenzaron a circular nuevos rumores sobre la salud del presidente ruso, Vladimir Putin. Según informaciones no confirmadas del canal de Telegram General SVR, publicadas por el diario New York Post, Putin se sometería a una cirugía de cáncer y entregaría temporalmente el poder a Nikolai Patrushev, un ex jefe de la policía federal.

07.11 Ucrania denuncia que el Kremlin planea la anexión a Crimea de las zonas ocupadas del sur del país

El servicio de inteligencia de Ucrania acusó a las autoridades rusas de planear la anexión de las zonas ocupadas del sur del país a la península de Crimea para integrarlas posteriormente en el espacio económico ruso.



Oleg Kriuchkov dijo que existe un supuesto plan para llevar a cabo dicha anexión, según indicó el Ministerio de Defensa en su canal de Telegram. En este sentido, el funcionario señaló también que las fuerzas rusas estarían tratando, además, de “persuadir a la población local para establecer el control absoluto de los territorios ocupados”.

06.55 El papa Francisco aseguró que quiere reunirse con Putin y advirtió que el 9 de mayo podría ser un día clave

En una entrevista al diario italiano el Corriere della Sera, el papa Francisco dijo que busca “ir a Moscú a encontrar a (Vladimir) Putin” para pedirle al presidente ruso que frene la guerra iniciada a fines de febrero con la invasión a Ucrania. El Sumo Pontífice también se refirió al 9 de mayo como una fecha clave en el conflicto: “Orbán [Viktor, primer ministro de Hungría], me dijo que los rusos tienen un plan, que todo terminará el 9 de mayo. Espero que así sea, así entenderíamos también la velocidad de la escalada de estos días”.

“A Kiev por ahora no voy”, dijo Francisco. En la entrevista, el Papa reveló que le pidió al cardenal secretario de Estado Pietro Parolin “después de veinte días de comenzada la guerra, que le haga llegar el mensaje a Putin de que estoy dispuesto a ir a Moscú. No tuvimos hasta ahora respuestas y estamos insistiendo”, remarcó y consideró que “Putin no puede y no quiere hacer este encuentro en este momento”.

Al hacer un recorrido por las acciones emprendidas por la Santa Sede desde el 24 de febrero, Francisco afirmó que llamó al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, “el primer día de la guerra” y que luego quiso “hacer un gesto claro que viera todo el mundo” con su visita de ese día a la embajada rusa ante el Vaticano.

Al analizar las posibles causas del conflicto, Jorge Bergoglio planteó que “los ladridos de la OTAN en las puertas de Rusia” indujeron a Putin al conflicto, en referencia a la supuesta expansión de la Organización del Atlántico Norte, de perfil pro-estadounidense, hacia los países fronterizos con Rusia.

04.47 Rusia anunció la destrucción de armas extranjeras en un ataque contra un hangar del Ejército ucraniano en Odesa

“Varios misiles de alta precisión impactaron en un centro logístico militar de un hangar de la región de Odesa, a través del cual se entregaban armas al Ejército ucraniano”, anunció, como una victoria más, el Ejército de Rusia.

El portavoz del Ministerio de Defensa del Kremlin, Igor Konashenkov, especificó que dicho hangar, junto a las armas y la munición recibida, fue destruido. Además, el Ministerio de Defensa ruso informó haber atentado también contra un sistema de defensa antiaérea S-300 en la región de Nikolaev. En total, según el último balance, la aviación rusa destruyó 75 instalaciones militares ucranianas durante la noche, entre ellas un almacén de munición cerca de la ciudad de Járkov.

03.40 Advierten que Putin podría pronto declarar oficialmente la guerra a Ucrania

Desde que comenzó la invasión, el presidente ruso Vladimir Putin insistió en referirse al brutal conflicto como una “operación militar especial” y optó por no utilizar palabras como invasión o guerra. Ahora, según informa la CNN, funcionarios estadounidenses y occidentales tienen indicios para creer que el líder del Kremlin podría declarar formalmente la guerra a Ucrania tan pronto como el 9 de mayo.

Esa fecha es conocida como el “Día de la Victoria” dentro de Rusia y conmemora la derrota de los nazis en el país en 1945. Los funcionarios occidentales han creído durante mucho tiempo que Putin aprovecharía el significado simbólico y el valor propagandístico de ese día para anunciar un logro militar en Ucrania, una gran escalada de hostilidades, o ambos.

El anuncio permitiría la movilización total de las fuerzas de reserva de Rusia, en un momento en que los esfuerzos de invasión están fallando. Además, la declaración formal de guerra convocaría reclutas, que según los funcionarios Rusia necesita desesperadamente en medio de una creciente escasez de mano de obra.

02.23 El dramático testimonio de un combatiente ucraniano atrapado en una planta siderúrgica

“Si nos quedamos sin comida, vamos a cazar pájaros”, dijo Svyatoslav Palamar, subcomandante del Regimiento Azov de Ucrania, a CNN.

Los civiles y las fuerzas ucranianas que se refugian en la planta siderúrgica Azovstal en Mariupol se enfrentan a bombardeos “ininterrumpidos”, y los suministros básicos se están agotando mientras los funcionarios ucranianos se apresuran en evacuar a los que están dentro, según un capitán de la planta.

“Los ataques (están) sucediendo sin parar, con artillería de tanques, artillería de volea, y cada tres o cinco minutos hubo bombardeos aéreos”, dijo Palamar, y agregó: “Todavía hay civiles refugiados en la planta y, sin embargo, el enemigo continúa con este bombardeo”.

El dramático testimonio del combatiente asegura que el regimiento comparte las provisiones con los civiles. “No puedo decirles con certeza cuánto queda para cuántos días, pero les puedo asegurar que estamos ahorrando, muy temerosos sin agua y alimentos, y especialmente municiones”, dijo Palamar, y agregó: “Si nos quedamos sin comida, atraparemos pájaros y haremos todo lo posible para mantenernos firmes”.

01.35 Zelensky: “Rusia olvidó todas las lecciones de la Segunda Guerra Mundial”

Luego de los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergey Lavrov que alegó que Adolf Hitler tenía “sangre judía” y que “los más ardientes antisemitas suelen ser judíos”, Volodimir

dijo este lunes en su discurso nocturno que los dichos del funcionario significan que Rusia ha olvidado todas las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. “O tal vez nunca las estudiaron”, chicaneó.

Los comentarios de Lavrov también provocaron una respuesta furiosa de Israel, y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, quien los calificó de “imperdonables e indignantes”.

“¿Cómo podría decirse esto en vísperas del aniversario de la victoria sobre el nazismo? Estas palabras significan que el principal diplomático de Rusia está culpando al pueblo judío por los crímenes nazis. Sin palabras”, expresó Zelensky.

01.19 Rusia busca establecer el control sobre Rubizhne y Popasna

El ejército de Ucrania informó esta noche que Rusia está reponiendo pérdidas significativas de equipo y continúa enfocándose en establecer un control completo sobre los asentamientos de Rubizhne y Popasna en la región de Donetsk.

Según el último informe operativo del estado mayor general de las fuerzas armadas de Ucrania, defensores ucranianos frustraron con éxito 24 ataques rusos, además de destruir seis tanques, cinco sistemas de artillería y 22 unidades de equipos blindados de combate.

00.50 El canciller alemán Olaf Scholz se niega a visitar Ucrania

Según consingó The Kyiv Independent, Scholz se negó a viajar a Kiev por que “no lo quieren allí”. Consideró también que la invitación recibida por Friedrich Merz (Líder de la oposición conservadora alemana) obstaculiza también la realización del viaje.

00.00 La Unión Europea espera aprobar una sexta ronda de sanciones contra Rusia

Josep Borell señaló en una rueda de prensa desde Ciudad de Panamá que aguardan poder frenar las exportaciones de energía a Rusia como parte de los esfuerzos para aplicar presión a Moscú por la invasión a Ucrania. Se espera entonces que la Comisión Europea propongan un nuevo paquete de sanciones esta semana.

Se prevé también un posible embargo sobre la compra petróleo ruso, medida que podría resultar en una fuerte pérdida de ingresos para el gobierno de Vladimir Putin. “Confío en que, al menos en lo que respecta a las importaciones de petróleo, este acuerdo será posible de aquí a la próxima reunión del Consejo”, cerró Borell.

Junto a ello, la Comisión Europea intentaría librar a Hungría y Eslovaquia de un embargo sobre la compra de petróleo. Esto último, debido a que ambas naciones se ven imposibilitadas de firmar sanciones contra Rusia ya que reciben de allí el 58% de sus importaciones de petróleo crudo y productos petrolíferos.

21.09 Cómo es el impactante arsenal que Estados Unidos está enviando a Ucrania

Los enormes aviones C-17 despegan casi a diario desde la Base de la Fuerza Aérea de Dover en Delaware, cargados de misiles antitanque Javelin, antiaéreos Stinger, obuses y otras armas que Estados Unidos envía a Europa del Este para reabastecer al ejército ucraniano en su lucha contra Rusia.

“La importancia de esas armas para modificar la situación de la guerra es precisamente lo que el presidente Joe Biden espera destacar cuando visite el martes una planta del fabricante Lockheed Martin en Alabama que produce los misiles antitanque portátiles Javelin, los cuales han jugado un papel crucial en Ucrania”, indicaron.

Anteriormente se vio al personal del cuerpo de marines y de la fuerza aérea de EE. UU. cargando obuses M777 con destino a Ucrania en un C-17 Globemaster III en la Base de la Reserva Aérea March en el condado de Riverside, California.

Según un análisis de Mark Cancian, asesor del programa de seguridad internacional del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Estados Unidos ya ha proporcionado a Ucrania aproximadamente 7000 misiles Javelin, incluyendo algunos que fueron entregados durante el gobierno de Donald Trump, es decir, aproximadamente un tercio de sus existencias. El gobierno de Biden dice que ha entregado unos 5500 a Ucrania desde que Rusia la invadió hace más de dos meses. Se estima, además, que Washington ha enviado una cuarta parte de su arsenal de misiles portátiles Stinger.

El gasto militar de Estados Unidos y en todo el mundo ya estaba incrementándose incluso antes de la invasión rusa del 24 de febrero. El presupuesto que Biden propuso para 2023 pretendía destinar 773.000 millones de dólares al Pentágono, un aumento anual de casi el 4%.