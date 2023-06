Guajardo, primer artista patagónico en recibir el premio al “Artista Destacado” de Cosquín 2023

Durante su estadía en Buenos Aires, donde realizó una gira por diversos escenarios, el cantautor de la Cuenca Carbonífera recibió el premio que no había podido recibir el pasado mes de enero.

El reconocido músico rioturbiense, Eduardo Guajardo, culminó el pasado sábado 24 de junio (en el Museo de la Trova) una gira que realizó por diversos escenarios de la provincia de Buenos Aires, oportunidad en la que además recibió formalmente el reconocimiento al “Artista Destacado” de Cosquín 2023, escenario donde se presentó el 27 de enero, en horario central, y ante una plaza “Próspero Molina” colmada y atraída por la cantidad de artistas convocantes que participaron esa noche.

Si bien el reconocimiento se conoció en el epílogo del tradicional festival, aquel día en que se conoció la noticia, “Guaja” comenzaba su viaje de regreso a la provincia, y por esa razón no había podido recibir la distinción personalmente.

El cantautor explicó a Diario Nuevo Día que el premio lo entrega la Asociación Nacional de Cronistas de Folclore y la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) “en homenaje a Carlos Fiorillo, que fue un gran periodista vinculado a Cosquín y a la difusión de la música argentina”.

“En esta instancia, se me ha señalado como el artista destacado del festival Cosquín 2023, y para mí es todo un honor que la prensa especializada y la Sociedad Argentina de Autores y Compositores haya puesto el ojo y observado en mí trabajo la posibilidad de acceder a ese premio”, resaltó.

También Guajardo recordó cómo fue que se enteró de la obtención del reconocimiento: “El último día del festival, cuando se entregan los premios para todas las categorías, justo me estaba retirando de Cosquín porque ya estaba en la terminal volviendo para Buenos Aires. Y bueno, durante la tarde, y sobre la hora, me avisan que me habían votado como el artista destacado. De esta manera también se lo hacen saber a mi agente de prensa, Sonia Cabral, quien trabaja conmigo hace un tiempo largo, pero ocurre que los dos estábamos pegando la vuelta, cada uno en su colectivo. Por lo tanto, lo único que pude hacer es enviar un audio agradeciéndoles y el premio lo recibió alguien simbólicamente”, repasó.

“Por eso es que recién ahora, en esta gira que acabo de hacer en Buenos Aires y donde me ha ido realmente muy bien, es que me lo entregaron. Así que ya cuento con este galardón que viene a parar a la Patagonia y a la Cuenca Carbonífera”, resaltó el músico.

Con más de cuarenta años en la música, el autor de canciones como “Que va a Pasar un Obrero”, “Tan Solo un Hombre”, “Una Mirada al Sur”, “Un Grito de Ida y Vuelta”, “Postales”, o el más reciente “Infinitos”, continúa recorriendo diversos escenarios nacionales, y en ese sentido, el reconocimiento recibido probablemente le permita sostener y seguir llevando su canto a otras provincias de nuestro país.

