Gripe aviar en perros: las recomendaciones del Senasa para evitar contagios

Por qué playas se extendió la enfermedad viral y cómo proteger a los animales domésticos. Qué dicen los especialistas sobre la propagación en humanos.

Fuente: Página 12

A raíz del aumento de muertes de lobos marinos por gripe aviar desde Ushuaia a Mar del Plata, la médica veterinaria y directora del Programa Nacional de Sanidad Aviar del Servicio de Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), María Eugenia Ferrer, explicó a Página|12 cómo sigue la situación de la enfermedad y ofreció recomendaciones para que las personas y mascotas que circulen en las áreas afectadas eviten contagiarse.

Hasta la fecha, el organismo nacional reportó 145 ejemplares de lobos marinos muertos por una infección de la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5 en todo el territorio argentino, la misma gripe que afecta a aves de corral y domésticas.

Por motivos de seguridad sanitaria, los balnearios de varias provincias tuvieron que restringir el acceso al público. Hasta ahora hubo casos positivos en Río Grande (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur); en el Área Natural Protegida Punta Bermeja y en San Antonio Este, en Rio Negro; en Punta Loyola, provincia de Santa Cruz; en Puerto Pirámides, Chubut; y en la Costa Atlántica en Necochea, Mar del Plata, Claromecó, San Blas, Quequén y Mayor Buratovich.

La especialista afirmó que la contagiosidad entre mamíferos «no está muy bien establecida todavía», y si bien aclaró hasta ahora no hubo reportes de sospechas por enfermedad en perros y gatos, recomendó que los dueños de mascotas eviten paseos por las zonas infectadas y sugirió que los animales domésticos sean llevados siempre con correa para que no se tienten a ingresar a esas áreas, y para que no puedan olfatear o morder animales (vivos o muertos) con sintomatología sospechosa. Asimismo, remarcó la importancia de contactarse con el Senasa a través de los canales oficiales.

Las recomendaciones del Senasa para evitar la propagación del virus

Ante la aparición de casos de gripe aviar en mamíferos acuáticos sobre los balnearios y zonas transitadas de las costas del país, el Senasa sugirió:

Evitar el ingreso y circulación de personas y vehículos de playa o espacio afectado

Ante la presencia de un lobo marino no acercarse y evitar el contacto directo o el acercamiento de mascotas

Evitar el contacto directo con aves silvestres y solo observarlas a distancia

No tocar superficies que podrían estar contaminadas con secreciones o heces de aves silvestres

En caso de encontrar algún animal con signos nerviosos o muerto, evitar el contacto directo y notificar al Senasa.

Gripe aviar en lobos marinos: ¿qué riesgos tiene?

La Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5, mejor conocida como influenza aviar, es una enfermedad viral que afecta tanto a las aves de corral como a las silvestres.

Se trata de una «enfermedad exótica» que apareció por primera vez en Argentina en febrero de 2023, detalló la médica veterinaria. Después de varios meses de trabajo para reducir los brotes, a principios de agosto, el organismo nacional declaró que la Argentina era un país libre de influenza aviar ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Sin embargo, a los pocos días, el panorama se agravó: comenzaron a reportarse en el país los primeros casos de contagio de esta enfermedad en mamíferos acuáticos, y además, una alta tasa de mortalidad en los ejemplares de lobos marinos infectados.

«La primera hipótesis de las muertes de los lobos marinos es una infección directa con el ave enferma, o a través del contacto con una superficie contaminada con materia fecal de un ave infectada», explicó Ferrer.

Los casos de mortandad de lobos marinos comenzó en noviembre de 2022 en Perú. En febrero de este año, la situación se propagó por Chile, «y por naturaleza, llegó más tarde a Tierra del Fuego», indicó la especialista, quien precisó que el primer caso positivo de esta enfermedad en mamíferos acúaticos en Argentina ocurrió el 11 de agosto. «Si bien en los meses anteriores habíamos levantado la sospecha, los resultados de las muestras eran negativas», afirmó.

Según precisó Ferrer, Senasa reportó anteriormente contagios de gripe aviar en gaviotas, y cree que fueron las principales trasmisoras del virus a los lobos marinos. «Están en contacto directamente con las aves silvestres infectadas, comparten el mismo hábitat», apuntó.

¿Los humanos pueden contagiarse de gripe aviar?

El nuevo panoráma de esta gripe puso en alerta a las autoridades ambientales y sanitarias de todo el país, dado que genera nuevas dudas sobre la adaptación del virus en otros mamíferos animales y humanos, y sus consecuencias.

Por el momento, no hubo reportes de sospecha de contagios en perros y gatos, aclaró la especialista. Pero en humanos, la situación es diferente.

Hasta lo que se sabía con los casos de aves infectadas, la gripe aviar puede transmitirse a personas que se expusieron a aves enfermas, pero el Ministerio de Salud y el Senasa aseguran que este fenómeno es poco común.

El contagio de gripe aviar en humanos podría ocurrir por contacto directo con animales infectados (vivos o muertos) o por vía aérea, «cuando las secreciones o excretas de aves infectadas son inhaladas o el virus entra en boca, nariz u ojos».

No obstante, las autoridades gubernamentales destacan que el riesgo de transmisión a los humanos continúa considerándose bajo, y aclara que no se transmite por ingesta alimentaria.

«Ocurre como con el covid-19», explicó Ferrer, sobre la gravedad del contagio de la influenza aviar en humanos, y desarrolló: «Cuanto más factores de riesgo tenga una persona, más posibilidades hay de que padezca un cuadro grave». También remarcó que no hay una vacuna para inoculizar y aminorar los síntomas.