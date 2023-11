Grasso presente en el cierre del “Programa de Educación Ambiental 2023”

En el Auditorio “Luis Villarreal” del Complejo Cultural Santa Cruz se realizó este viernes el acto de entrega de certificados a quienes participaron del “Programa de Educación Ambiental 2023” que fue impulsado por la Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Agencia Ambiental. Durante la ceremonia se anunció que finalizó la intervención judicial sobre el Vaciadero.

Fuente: Voces y Apuntes

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Pablo Grasso, a quien acompaño el secretario de Legal y Técnica, Gonzalo Chute, y el titular de la Agencia Ambiental Municipal, Daniel Baker. Además, estuvieron presentes el diputado por el Pueblo, Eloy Echazú, y el diputado provincial, Martín Chávez, entre otras autoridades.

Durante el acto, se explicó que el objetivo general del programa es “la formación de maestros, maestras auxiliares, no docentes, líderes comunitarios, públicos en general, en los temas relacionados con la educación ambiental”.

En tal sentido, se llevaron adelante trece jornadas con diferentes temáticas: aves del estuario y su conservación, huerta escolar, organización de emergencia en áreas protegidas, consumo responsable, tratamiento de residuos sólidos urbanos, compostaje, fauna santacruceña, alimentación sana, segura, y soberana, especies invasoras introducidas y su efecto en el ambiente, educación ambiental en las reservas naturales urbanas, y participación ciudadana, entre otros.

A su tiempo, Chute felicitó en primera instancia “a todos los que hicieron posible este programa porque fueron el motor y los grandes promotores”. “Creíamos que era esencial avanzar en la capacitación, en la educación ambiental, y en este trabajo que venimos haciendo que es el de formar agentes multiplicadores. Nosotros sabemos que como Estado tenemos una responsabilidad primaria en el cuidado del ambiente, creo que lo estamos llevando a cabo y creo que la gestión del intendente Grasso ha sido realmente transformadora en esta situación”, señaló el funcionario, quien seguidamente apuntó: “creemos que más allá de la responsabilidad indelegable del Estado, el cambio ambiental se hace con participación ciudadana. Siempre hemos apostado en este tema, no solamente desde la Municipalidad, es fundamental que todos multipliquemos esas prácticas, que nos concienticemos y que todos aprendamos a amar nuestro ambiente para poder cuidarlo y transformarlo”.

Finalmente, Chute también destacó el espíritu “federal” que tuvo este año el programa con la participación de representantes de otras localidades del interior provincia.

Cese de la intervención judicial

Durante su alocución, el intendente Pablo Grasso resaltó el trabajo que en materia ambiental se viene haciendo desde la Municipalidad, y en ese sentido informó que el área dejará de pertenecer a la Secretaria de Gestión Legal y Técnica, “pero no porque Gonzalo no quiera seguir trabajando en esta materia”, sino porque la causa judicial en la que estaba el Vaciadero se ha podido regularizar. “Hemos cumplido con las metas que se nos han ido pidiendo”, resaltó el intendente.

También el jefe comunal hizo un repaso del trabajo que se viene haciendo en materia ambiental desde que comenzó su gestión. Recordó cómo fueron los inicios, y cómo fue encontrarse con temas que tenían que ser abordados rápidamente y para lo cual necesitó del esfuerzo de los trabajadores, pero además de los entendidos en la materia y provenientes de diversas organizaciones.

Luego, puso en valor la posibilidad de seguir promoviendo las capacitaciones, y más ahora, una vez superada la judicialización del Vaciadero. “Eso ya pasó y de ahora en adelante también nos queda tratar de seguir trabajando, capacitando, y seguir buscando la forma de resolver los problemas del medio ambiente en nuestra ciudad. Con alto sentido de responsabilidad lo podemos seguir haciendo juntos. Así que a todos y cada uno de los que hicieron del curso, quiero agradecerles muchísimo el tiempo y las ganas”, cerró.