Gran cantidad de crustáceos fueron expulsados a la costa

La aparición de un gran banco de crustáceos sobre playas cercanas a Caleta Olivia generó curiosidad entre vecinos; el museólogo y estudioso de la fauna marina César Gribaudo desaconsejó su consumo y señaló que el fenómeno se generó por la importante marejada de los últimos días.

Cangrejos, langostinos y centollas, entre otros crustáceos conformaron una especie de alfombra en varias playas cercanas, como la Bonita en el límite con Chubut lo que motivó la curiosidad de vecinos quienes se acercaron para sacar fotografías y en muchos casos juntarlos para su consumo. El especialista en temas inherentes a la fauna marina, el museólogo César Gribaudo visitó los estudios de Radio Vanguardia y confirmó que el episodio es normal cuando se da una marejada de las dimensiones que se registró estos días con olas que superaron los cinco metros y que causaron otros inconvenientes como desmoronamientos.

“Es normal que ante una marejada grande toda la fauna bentónica y no bentónica y la fuerza de las olas los arrastre a la playa”, señaló César Gribaudo y explicó: “para tomar un ejemplo que por ahí mucha gente puede apreciar mas cotidianamente, es como los que juntan algas, cuando hay algo de movimiento de mar en la línea del mar aparecen muchas algas”; para continuar sostuvo: “la marejada extraordinaria impacta mucho mas en el suelo, despojando de mucha de esta cobertura animal”.

El museólogo y promotor de la propuesta “Caleta Olivia – Ciudad de Ballenas”, remarcó: “por metro cuadrado hay 13000 mil individuos entre cangrejos, mejillones y otros, es lo que hemos investigado y lo que hemos relevado en los distintos puntos de la costa”, y aseveró: “por ejemplo en la zona donde está la salida de los residuos cloacales no hay ningún tipo de vida por la mala gestión de los residuos cloacales”.

También remarcó que ante estos fenómenos naturales no, “debemos intervenir como cuando aparece una ballena muerta que ahí si afecta el olor y puede producir infecciones”, y agregó: “no es recomendable el consumo en ningún caso, lo que arrastra la marea no vayan y junten porque es mejor no consumir porque mezclado con alguno que esté débil puede producir alguna enfermedad”.