Gordillo Arriagada desvinculó la transformación de YCRT en sociedad anónima de posibles despidos

La empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCRT) avanza en su proceso de transformación a sociedad anónima, con un esquema accionario que busca un equilibrio entre la participación estatal, la inversión privada y la injerencia de los trabajadores. Así lo confirmó el interventor de la compañía Pablo Gordillo Arriagada, esta mañana.El esquema propuesto, y que ya está siendo evaluado por la agencia de transformación, establece que el 51% de las acciones quedarán en manos del Estado Nacional, el 39% será destinado a capitales privados y el 10% restante se reservará para los trabajadores. Este último porcentaje, según Gordillo Arriagada, es fundamental. «Creemos que la participación de los trabajadores dentro del régimen de propiedad participada es importante», afirmó el interventor, destacando que esto también «habilita la integración de un director por parte de los trabajadores».Garantía de fuentes laboralesAnte la preocupación de los sindicatos por la preservación de las fuentes de trabajo, el interventor fue enfático: «de parte nuestra compartimos y estamos trabajando para que eso suceda». El interventor desvinculó la transformación de la empresa en sociedad anónima de posibles despidos, aclarando que “a veces se confunden ciertos comentarios o mezclar lo que es la transformación o la creación de una sociedad anónima, qué es hacia donde se está trabajando, desde la nueva figura jurídica, con el hecho de que puede haber algún tipo de despido, me parece no tiene nada que ver una cosa con la otra.Gordillo se explayó también sobre los procesos en curso dentro de la empresa, por ejemplo, los convenios colectivos y viabilidad financiera. Reconoció que el plazo para negociar los convenios colectivos está abierto hasta agosto y agregó que “la empresa actualmente opera con cuatro convenios y cuatro acuerdos vigentes. Además, se está trabajando en aspectos financieros y contables para sostener a los casi 2000 trabajadores activos y 1400 pasivos, a quienes se les complementa para que lleguen al 82% móvil”.Interés privado y futuro con transparenciaEl interventor de YCRT confirmó que ya existen ofertas de contratos a largo plazo para la compra de carbón y propuestas para la reactivación de la usina. Sin embargo, estos avances esperan definiciones jurídicas. «Todo eso ha sido elevado a la Secretaría de Energía, que es donde dependemos hoy», señaló.Con la conformación de la sociedad anónima, se espera una mayor transparencia en la gestión. «Al ser una sociedad anónima donde la más del 51% es de mayoría estatal, nosotros vamos a tener el control de un órgano fiscalizador de tres directores designados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)», aseguró, enfatizando que esto garantizará «que no se pierda información de nueva, que haya rendiciones de cuentas».Reducción del déficit y generación de gananciasActualmente, el YCRT presenta un «déficit total ligado a la cuestión de sueldos y gastos corrientes». Sin embargo, se ha presentado un plan de reactivación basado en dos variables clave: la venta de carbón al exterior y la generación de energía a través de la usina. Incluso ya se han vinculado con el Gobierno Provincial para ofrecer la energía que genere la misma, lo que ha sido aceptada. El objetivo principal de la transformación es lograr una «reducción del déficit» y que la empresa «pueda generar energía por primera vez».Para finalizar, Gordillo expresó que la expectativa es que la inversión privada busque rentabilidad, pero con la meta de evitar despidos y mantener márgenes aceptables, diferenciándose de experiencias pasadas como el caso Taselli. Al mismo tiempo, agradeció la oportunidad de brindar información clara sobre este proceso de transformación que, sin duda, marca un hito en la historia del YCRT.Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios / LU 14 Radio Provincia de Santa Cruz