Gonzalo Sanz Cerbino: “Se necesita más presupuesto, no menos”

En diálogo con La Parada, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Gonzalo Sanz Cerbino, docente universitario, investigador y Secretario General Adjunto de ATE CONICET Capital, advirtió que el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) está atravesando “un proceso de vaciamiento muy acelerado”.

Según indicó, el organismo tiene tres grandes problemas.

Uno es el salarial, que afecta a todo el personal del CONICET. “Hemos perdido desde que asumió Javier Milei más de un tercio del poder adquisitivo de los salarios y en el caso de los becarios y becarias de los estipendios. Esto va llevando progresivamente a que mucha gente termine renunciando al CONICET. En el caso de las becas, el problema que estamos viendo es que directamente ya ni se presentan a las convocatorias, va bajando la cantidad de postulantes”, indicó.

“A esto se suma la falta de perspectivas de futuro porque hubo un recorte muy fuerte en todas las convocatorias de becas y de ingreso a la carrera de investigador científico, que es el paso posterior cuando se terminan las becas. Al recortarse los cupos de esas convocatorias, entre un 40 y un 50%, hay gente que va siendo expulsada”, agregó.

El tercer problema es la falta de financiamiento para la investigación científica. “Los organismos que se encargan de financiar el trabajo cotidiano, el financiamiento de viajes de campo, de material de laboratorio, de equipamiento, están completamente paralizados desde que asumió Javier Milei”, explicó.

Esta situación va llevando “a un proceso de desangramiento del CONICET”.

Por otro lado, Sanz Cerbino se refirió a la presentación del Presupuesto 2026 y dijo que el presidente “intentó esconder la motosierra, pero se nota la continuidad de una política”.

“El presupuesto es un dibujo con un dólar que hoy ya está más caro de lo que el presidente está proyectando para diciembre de 2026, con una inflación que con el dólar que tenemos no va a ser del 10%, con lo cual los aumentos que establezca se van a quedar claramente cortos no ya para recuperar lo que perdimos en estos dos años sino para mantener lo que tenemos hoy”, expresó.

Además, remarcó que “aún si le creyéramos al presidente y todas sus proyecciones económicas se cumplen, estaríamos hablando de recuperar ingresos de entre 5, 7, 10%, que fue lo que anunció, cuando los recortes que hemos tenido son de 30, 40, 50%”.

Consultado sobre las críticas que hablan de la Universidad como un espacio de adoctrinamiento, Sanz Cerbino respondió que eso “es una falacia completa”.

“Todas las corrientes de pensamiento tienen su lugar en la universidad y estamos hablando de gente que puede criticar y que critica lo que se les enseña. En buena medida la universidad te enseña a pensar críticamente y a no dejarte adoctrinar”, afirmó.

Y en relación al pedido de auditorías, recordó que estas instancias “ya existen en el sistema universitario”.

“Este gobierno, a principios del año pasado cuando se discutió el financiamiento universitario, planteó lo de las auditorías. Ahora que se vuelve a discutir, lo vuelve a plantear. ¿Y qué hicieron el último año y medio? Son gobierno, hagan las auditorías que quieran, no hay ningún problema, pero claramente es una excusa para desviar la atención de un sistema universitario que está completamente desfinanciado”, manifestó.

En esa línea, indicó que como docente universitario, ayudante de un práctico, su salario es de $250.000.

En el caso del CONICET, recordó que una auditoría realizada en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, dio que “faltaba personal administrativo”.

“Desde esas auditorías hasta hoy, el organismo se hizo más complejo, aumentó la cantidad de investigadores, pero la dotación de personal administrativo se redujo, con lo cual que auditen lo que quieran, lo que van a encontrar es efectivamente que se necesita más presupuesto, no menos”, aseguró.

Para finalizar, instó a acompañar la movilización de este miércoles.

“Va a ser una marcha muy grande, están confluyendo varios sectores, con el sector Salud que viene dando una pelea muy importante con el Garrahan en la cabeza, pero con todos los hospitales porque lo del Garrahan es solo la punta del iceberg de un sistema que está completamente desfinanciado. Lo mismo con la universidad y nos sumamos también el sector científico”, indicó

“CONICET está convocando a marchar en todo el país, queremos que sea más grande que las marchas universitarias que hubo el año pasado, que la bronca de la gente que se expresó en las urnas se exprese también en la calle porque nos quedan dos años más de gobierno de Javier Milei y sin la movilización no vamos a conseguir frenar la motosierra”, expresó.

Fuente: Tiempo Sur