Gasoducto Néstor Kirchner, un paso más hacia la autonomía energética

El acto se llevará a cabo el día domingo 9 de julio y contará con la participación de autoridades nacionales y provinciales al igual que de representanes de empresas y gremios.

Fuente: Tiempo Sur

La inauguración del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, el cual posee una extensión de 573 kilómetros de largo y atraviesa las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, se tratará de un hito histórico para el futuro del desarrollo energético del país.

El evento -el cual es un proyecto impulsado por el Gobierno Nacional- se llevará a cabo el día 9 de julio a partir de las 15:00 en la Estación de Medición Salliqueló del gasoducto, en la provincia de Buenos Aires. La ceremonia contará con la participación de autoridades nacionales tales como el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el actual candidato a la presidencia y ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de La Pampa, Sergio Ziliotto, y de Río Negro, Arabella Carreras, además del diputado nacional Máximo Kirchner, entre otros funcionarios nacionales y provinciales, representantes de empresas y dirigentes gremiales. El proyecto tiene como objetivo principal el cambiar la la vida de la nación y transformar la balanza energética.

Rubén Ruiz, secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines, habló con TiempoSur y explicó que la intención de la creación del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner es comenzar a generar una autonomía energética. Por otro lado, Ruiz aclaró que el segundo tramo debería comenzar a desarrollarse en los próximos meses: “Me parece que es una apuesta grande. En principio, se van a transportar 11.000.000 m3 y, cuando estén las plantas compresoras, va a subir a entre 22.000.000 y 24.000.000 millones de m3 por día, y cuando se realice el segundo tramo va a llegar a 44.000.000 millones de m3”, destacó.

Ruiz expresó que se trata de un avance significativo en lo que respecta a la autonomía energética:”No quiero decir la independencia todavía, pero sí la autonomía. Además, esto nos va a permitir -junto con otras obras que se están haciendo- la posibilidad de exportar a Brasil. También es otra posibilidad de integración regional, no sólo de integración energética propia”., agregó.

Al ser consultado por este medio sobre cómo este tipo de iniciativas afecta el comercio exterior, el secretario general señaló que la puesta en marcha del primer tramo del gasoducto “nos pone en una posición muy diferente, porque probablemente los pozos (con los que ellos exportaban gas a la Argentina) declinen, entonces ya no van a poder enviar más o tal vez manden mucho menos. Eso es una primera consecuencia, y también la posibilidad de que el consumo interno esté menos estresado, ya que muchas veces uno ve que la llama de gas de la cocina tarda más tiempo en calentar un café que antes, eso con esto se va a poder mejorar”.

Ruiz señaló que, en el país, existen una cierta cantidad de industrias -tanto en el centro como del norte- que se van a ver notablemente beneficiadas como consecuencia de poder acceder a una energía más económica “en lo que respecta a la generación eléctrica”, ya que “hay mucha generación eléctrica pensada a partir del gas natural, no del fol oil o el gasoil que son más caros”. Por último, la puesta en marcha del gasoducto afectaría en las exportaciones del gas natural licuado.

“Hay un combo de cosas, no una, ya que con este primer tramo se genera un pedacito de ayuda para que eso comience a ser así, no es que va a resolver la exportación pero va a abrir la puerta para una cantidad de cosas que -si se hacen todas- van a construir una realidad energética absolutamente diferente de la que teníamos hasta hoy”, apuntó.

El secretario general de APJGas explicó que la provincia más afectada por la construcción del gasoducto es La Pampa, la cual posee un 80% del tramo del gasoducto. Para la construcción del mismo, se utilizó un total de 45.000 trabajadores lo cual -según considera Ruíz- “es mucho para una provincia como la Pampa”. La obra se encuentra distribuída en 29 km. en Neuquén y 60 km en la provincia de Buenos Aires, es decir que casi 500 km de construcción fueron realizados en la provincia de La Pampa: “Eso también fue impactante en lo que respecta a las nuevas redes”. destacó.

Créditos para acceder al gas

Ruiz considera que la incorporación de industrias y comercios a la red de gas natural es mucho más accesible que la incorporación de domicilios particulares, teniendo en cuenta que “para que el gas entre a una casa se debe considerar un costo más o menos 250.000 pesos y, si no hay una ayuda en los Bancos provinciales o del Estado provincial, va a generar que mucha gente no pueda incorporarse”, por lo que señala que debería haber una política posterior a la llegada del gasoducto y las redes complementarias “que tiene que ver con una ayuda financiera concreta del usuario diario como se hizo en otro momento, es decir, dar un crédito para que se haga la obra y descontarlo de la propia factura de gas, esa es una posibilidad, pero pueda haber otras. Eso funcionó en la provincia de Entre Ríos o Corrientes, en donde no había gas natural y la gente tampoco estaba acostumbrada a usar el gas natural”, indicó.

“Me parece que es importante resaltarlo, porque eso va a pasar y es importante que se incorporen a los 9.000.000 de usuarios que actualmente existen, porque el tener gas natural en tu casa es un cambio de vida”, agregó.

Generación de empleo

Para finalizar, el secretario general de APJGas remarcó que la obra generó una gran cantidad de puestos de trabajo en las distintas provincias: “No es común hablar de estas cifras durante un año seguido, porque lo que lo otro que hay que resaltar es que esta obra se va a terminar en 350 días, es algo bastante notable”. Teniendo en cuenta el contexto socio-económico inestable en Argentina, el que “se haga una obra y se sostenga durante un año y la misma se termine, para mi es un dato notable”, celebró..

Respecto al financiamiento de las obras, Ruiz destacó que “la plata la pusimos sólo los argentinos, en una redistribución de partidas del presupuesto nacional, que son impuestos que pagamos todos nosotros, y además el 25% del impuesto a la riqueza que fue tan discutido y que fue al financiamiento” teniendo en cuenta que la obra requirió una inversión de dos mil millones de dólares y se espera que, para el año 2023, se genere un ahorro de divisas superior a la inversión y, para el año 2023, las expectativas se centran en superar los cuatro mil millones de dólares, concluyó.

La obra generará una nueva salida a las producciones récord de Vaca Muerta, lo que se traduce como una facilidad a la hora de construir un camino hacia el autoabastecimiento y la senda exportadora a gran escala.