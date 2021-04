García: “A última hora de esta jornada arribará una nueva partida de vacunas a Santa Cruz”

Lo resaltó, el ministro de Salud y Ambiente, Claudio García en el mensaje diario de la Cartera Sanitaria Provincial. Además expuso detalles acerca de los operativos que se concretan en la provincia para la detección de nuevos casos de COVID- 19 y evitar el ingreso de las nuevas cepas a la provincia; la importancia de los cuidados; y el desarrollo del plan de vacunación en Santa Cruz. Anticipo acerca de la llegada de nuevas dosis y la distribución de las mismas a las localidades.

En primer término, el Titular del Ministerio de Salud y Ambiente, expuso acerca de la situación epidemiológica de la provincia. “Queremos comentarles que en 8 localidades de la provincia de Santa Cruz durante la jornada de ayer, se detectaron 107 casos nuevos de COVID, lo que nos hace tener un acumulado de 1.697 casos activos en Santa Cruz en este momento”, explicó. A su vez, expuso que este panorama indica que “existen todavía casos y contagios como así también la persistencia de brotes en nuestras localidades”. “Por lo cual, tenemos que estar alertas y más en una situación en la que se ve que en el país, hay un incremento paulatino del número de casos. Se está hablando ya de una segunda ola de COVID instalada en la mayoría de las provincias de la Argentina”, agregó.

En ese sentido, señaló que algunos lugares de la Argentina ya tienen un nivel elevado de porcentaje de internación en camas, por lo cual el sistema empieza a estar en alerta y comienza a estar en estrés. “En la provincia de Santa Cruz son innumerables las acciones que se vienen haciendo para prevenir que esta segunda ola y más que nada el ingreso o la propagación de las nuevas cepas que existen ya en el país y que son noticia en el mundo”, remarcó. Además indicó que básicamente se trata de la cepas de Manaos o de Río de Janeiro de modo transnacional en Brasil; Británica que afecta principalmente en Europa y que también tiene una gran persistencia dentro de Estados Unidos; y la sudafricana que si bien en la Argentina no hay detectados casos, no deja de ser un riesgo al existir personas que viajan al exterior y que regresan a la Argentina. “Estas pueden llegar a traer las nuevas cepas y provocar un incremento; y aumentar la complejidad de esta segunda ola que se viene dando en el país”, subrayó.

Sobre el aspecto antes mencionado, el Ministro de Salud y Ambiente, señaló que varias fueron las medidas que se tomaron desde el Ejecutivo Provincial para prevenir, principalmente que aquellas personas que viajaron durante la semana santa o que vinieron a vacacionar desde otros sectores de la Argentina a nuestros lugares turísticos, sean evaluadas. “Ya sea, por un testeo previo en su localidad de origen, lo cual nosotros lo vemos que es lo ideal y lo más importante a tener en cuenta 48 horas antes si se movilizan en avión, 72 horas antes si vienen por tierra, y en caso que la persona no tenga su hisopado hecho en su lugar de origen, la provincia dispuso una serie de dispositivos en distintos lugares para que se realicen estos hisopados”, expuso.

En cuanto a los operativos que se realizan Santa Cruz, indicó que en la localidad de Caleta Olivia en el acceso norte y Ramón Santos, se están haciendo operativos al igual que en Linares, acceso relacionado a la localidad de Las Heras y de Perito Moreno. Por otra parte, precisó que también se realizan en los Aeropuertos de Perito Moreno, El Calafate y Río Gallegos, al igual que en Chimen Aike. “Estos son los distintos lugares donde están los dispositivos de salud para realizar el hisopado a aquellas personas que no hicieron previamente el testeo y determinar que el ingreso de la provincia de Santa Cruz sea libre de virus”, amplió.

“Esta estrategia preventiva dio sus resultados porque hemos detectado casos positivos en El Calafate, de personas que volvían a ese lugar después de estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también así de gente que provenía de Ushuaia como destino turístico y tenían escala en El Calafate, o de personas que vinieron desde Buenos Aires a vacacionar a ese lugar y dieron positivo”, detalló. A la vez manifestó: “La verdad de que este tipo de situación trae inconvenientes lógicamente al viajero porque implica el aislamiento de la persona, más el grupo familiar, más los contactos estrechos en el viaje que vienen realizando ya sea por avión o por tierra. Lógicamente nuestra acción preventiva, es cortar esa movilidad de la persona para que no se generen más brotes”.

En relación a los casos positivos que se registraron en la localidad de Caleta Olivia, comentó que se trató de personas que viajaban en colectivo. “Al respecto, se concretaron, las acciones preventivas también hacia la persona que dio positivo y a los contactos estrechos que viajaban en el mismo medio de transporte. Los inconvenientes que acarrean este tipo de situaciones, pueden ser evitados si se realiza un testeo previo a subir al colectivo y al avión. De esa manera se evita poner en riesgo a todo un pasaje. El hecho de diagnosticarse en la Provincia de Santa Cruz nos trae una alerta en todo lo que es el sistema, lo cual implica un monitoreo por cada uno de los sistemas locales”, consideró.

Otro tema en el que focalizó su atención el ministro García, es la detección de la positividad de COVID – 19 del presidente Alberto Fernández después de haber sido vacunado. Sobre ese aspecto, puntualizó: “El hecho de que una persona esté vacunada, no necesariamente significa que no va a padecer la enfermedad. Lo que hace la vacuna, es evitar que se tenga formas moderadas o graves de la enfermedad y principalmente que no se produzca la muerte”.

“Nosotros siempre decimos que la vacuna lo primero que va a lograr es disminuir la mortalidad pero no así la morbilidad. Morbilidad es el hecho de enfermarse y en ese hecho de enfermarse también está el riesgo que una persona que por más que esté vacunada y con valores altos de inmunidad, puede padecer una forma leve de la enfermedad pero a su vez puede contagiar y afectar a algún ser querido o al grupo de trabajo si no realiza las medidas de prevención que tienen que hacerse”, consideró.

“La parte más importante que tiene que hacerse es que todos nos tenemos que seguir cuidando de la misma manera que lo vinimos haciendo durante todo el año pasado, y seguramente lo vamos a tener que hacer durante mucho tiempo más, porque si bien la vacuna previene las formas de gravedad y la muerte, no previene el contagio y no previene que uno no contagie a otras personas del mismo modo”, aseguró.

En lo que refiere a la campaña de vacunación, el funcionario comentó que durante el fin de semana se recibieron vacunas y a última hora de esta jornada arribaran nuevas dosis de vacunas. “A partir de mañana comienza la distribución en toda la provincia de Santa Cruz de tres tipos de vacunas: Sputnik V, Sinopharm y Covishield, esta última es la vacuna Astrazeneca de origen indio y que también va a ser distribuida en esta instancia. “El objetivo principal es durante el transcurso de esta semana posiblemente el día miércoles ya comencemos con la vacunación de las personas mayores de 64 años. Tenemos la expectativa de que dentro de esta primera quincena del mes de abril podamos tener a todos los mayores de 60 vacunados y de esa manera proteger a quienes más lo necesitan”, recalcó.

Antes de concluir, recordó que las medidas de prevención siguen teniendo vigencia sobre todo las acciones de prevención que todos ya conocemos como así también el cumplimiento de los protocolos. “Esto se transforma en una situación esencial y primordial para no enfermar, para no tener que a asistir al sistema de salud o en algunos casos tener alguna de las formas graves”, finalizó.

