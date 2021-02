García: “A través del sitio Vacunar Para Prevenir se puede sacar el turno y se garantiza que cada persona tenga una vacuna”

Así lo manifestó el ministro de Salud y Ambiente, Claudio García durante el mensaje audiovisual que emite diariamente la Cartera Sanitaria Provincial. Además expuso detalles de la situación epidemiológica de la provincia; el desarrollo del proceso vacunatorio para las personas mayores de 90 y 80 años; y pidió a la comunidad que recabe información y solicite los turnos pertinentes a través de los canales oficiales a fin de evitar inconvenientes.

En la primera parte del reporte diario, el Ministro de Salud y Ambiente destacó que en 14 localidades de la provincia de Santa Cruz se registraron casos positivos de COVID – 19 en la jornada de ayer. “Nos da un total de 157 casos en toda la provincia, lo que nos lleva a un acumulado de aproximadamente 1.600 casos activos y un total de 36.732 casos positivos desde el inicio de la pandemia”, detalló.

En lo que respecta al porcentaje de ocupación de camas, indicó que aproximadamente el 37 por ciento de las camas generales se encuentra ocupado y cerca de un 49 por ciento de las camas de terapia intensiva en términos generales se encuentran ocupadas en todas las localidades. “Las dos localidades que tienen mayor porcentaje de ocupación y que tienen capacidad operativa residual son Río Gallegos y Caleta Olivia. La localidad de El Calafate presenta un alto nivel de internación”, remarcó.

En lo que respecta a las vacunas, García resaltó que hasta el momento, se repartieron 13.000 dosis en la provincia. “En la jornada de ayer llegaron las dosis correspondientes a todas las localidades de la provincia y tenemos 1.500 dosis que corresponden a la segunda dosis de la vacuna Sputnik V y que comenzará a ser procesada y aplicada a partir del día 24 o 25 de marzo al cumplirse 21 días de la haber recibido la primera dosis y las mismas están destinadas principalmente al personal de salud”, explicó.

En otra parte del mensaje audiovisual, hizo referencia a la vacunación a los adultos mayores de 90 años, señalando que se continúa con el proceso vacunatorio para las personas de esta franja etaria en sus domicilios. “También comenzamos el proceso de vacunación a todas las personas que se encuentran institucionalizadas en los hogares de adultos mayores o en lugares de larga estadía. Además en el día de ayer se comenzó también en la provincia, la vacunación a personas mayores de 80 años, es decir a quienes se encuentren el rango etario de 80 a 89 años. Estas personas están siendo vacunadas en los distintos centros de la provincia”, expuso. Sobre este último aspecto, señaló que “de las 14.000 dosis repartidas en la provincia, hasta este momento se llevan registradas aproximadamente 8.000 dosis aplicadas, razón por la cual Santa Cruz se posiciona entre las provincias que mayor porcentaje de vacunación en función de distribución ha tenido”.

“El proceso de vacunación en las distintas localidades se viene realizando con absoluta normalidad y lo que vemos es que a medida que vamos teniendo un mayor número de porcentaje de personas vacunadas, mejoran lógicamente las capacidades de inmunidad de las distintas personas”, subrayó. A su vez sostuvo que esto no significa que tenemos que dejar de cuidarnos sino que tenemos que seguir con todas las medidas de prevención a pesar de haber sido vacunados porque el hecho de que aún no toda la población esté vacunada genera riesgo hacia la propia persona de padecer la enfermedad o de contagiar.

En relación a la metodología que se hace para la convocatoria a personas mayores de 80 años, la Autoridad Sanitaria manifestó: “Recordamos que están disponibles las páginas oficiales del Gobierno de Santa Cruz o del Ministerio de Salud y Ambiente. A través del sitio Vacunar Para Prevenir se puede sacar el turno correspondiente. De esta manera garantizamos que el turno que se está otorgando sea el que realmente tenga una vacuna para ser utilizado”. Sobre este aspecto, aclaró que permanentemente llegan consultas y denuncias acerca de que se generan turnos a través de determinados números WhatsApp o distintas redes sociales que no están validadas. “Esos turnos al no provenir del sistema de turnos provincial, genera inconvenientes a la persona que es citada a ser vacunada porque no es un turno oficialmente otorgado”, recalcó.

“Manejemos las paginas oficiales con Vacunar Para Prevenir y los lugares para los cuales estamos otorgando turnos a través de este sistema, son las localidades de Río Gallegos con sus dos Centros Vacunatorios que están activos en estos momentos y son el Complejo Cultural Santa Cruz y el Gimnasio 17 de Octubre; y en Caleta Olivia el lugar definido para este proceso vacunatorio es el Polideportivo Municipal”, agregó.

Para concluir, García insistió nuevamente en las medidas de prevención, remarcando que se siga utilizando el barbijo, realizando el lavado frecuente de manos, ventilando los ambientes, manteniendo la distancia social, entre otras. “Estos aspectos de prevención son la base fundamental para que no tengamos personas enfermas, internadas o con algún final peor en función de padecer la enfermedad y de la letalidad que la misma tiene sobre las personas”, finalizó.

Fuente: Prensa Gobierno SC