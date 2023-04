Gandón pidió a Provincia aceptar la ayuda de ONGs para solucionar el problema de residuos pesqueros

Por su parte, el referente ambiental, Víctor Fratto, que se lleva a cabo el armado de un equipo para quitar los plásticos ahora que no hay elefantes marinos. En el grupo no solo participarán funcionarios de Chubut si no también fuerzas federales y armadas. Se está trabajando con empresas pesqueras para abordar el tema desde el origen.

Fuente: diario Chubut

El intendente de Puerto Pirámides, Fabián Gandón, publicó un pedido al gobierno Provincial para que acepte la ayuda de organizaciones no gubernamentales para trabajar en forma conjunta en la búsqueda de soluciones para la problemática de los residuos pesqueros.

En agosto de 2022 se difundieron imágenes en Península Valdés que mostraban a elefantes marinos viviendo entre grandes cantidades de basura plástica como resultado de la actividad pesquera en la zona.

«No queremos ser noticia por estos desmanes, queremos que nos conozcan y nos reconozcan como un Patrimonio de la Humanidad que cuida sus recursos», expresó Gandón.

El mandatario comunal destacó que, con cada temporada, «salen más cajones y baldes de la playa» lo que «evidencia que hay miles de estos elementos flotando a media agua en un mar de plástico que no solo nos perjudica como comunidad turística, sino que perjudica a los animales y por eso es necesario actuar urgente».

TRABAJOS DE LIMPIEZA

El referente ambiental de Puerto Madryn, Víctor Fratto, publicó en sus redes sociales que «se está armando una movida para la limpieza de la zona».

«Estará a cargo de las autoridades de Conservación y Medio Ambiente y no solo van a participar autoridades provinciales si no fuerzas federales y armadas. Además, se está trabajando con empresas pesqueras para abordar el tema desde el origen», destacó.

Sobre el porqué no se realizaban las tareas de limpieza antes en ciertas zonas de Península Valdés, es por la presencia de elefantes marinos en los sectores y cuya intervención humana puede perjudicar de manera negativa a la fauna. Pero eso no quita que en otras playas aledañas si se hayan hecho trabajos de remoción de residuos.

En la vida de los elefantes marinos «el 80% es en el agua y el 20% en tierra. Cuando están en tierra, ya sea para reproducirse, amamantar o cambiar de piel, no comen y provocarles un esfuerzo energético como huir puede producirle daños en su salud», informó Fratto sobre las apariciones de grupos de personas que, con buena voluntad, intentan sacar los residuos pesqueros sin conocimientos de cómo podría afectar a la fauna.