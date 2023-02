Fumigación preventiva ante la aparición de arañas viudas negras

La Comisión de Fomento Jaramillo – Fitz Roy, se encuentra trabajando de manera preventiva por la posible presencia de arañas viudas negras.

Fuente: Comisión de Formento Jaramillo y Fitz Roy

Se realizó una fumigación preventiva de las distintas instalaciones, parques, plazas, estación de ferrocarril, esta medida fue tomada a fin de salvaguardar la salud de nuestros vecinos. También se aclara que esta medida preventiva es por la seguridad de las personas ante todo.

Cabe resaltar que en tres patios de vecinos de Fitz Roy y en el Puesto Sanitario aparecieron estas arañas motivo de sobra para tomar medidas sabiendo lo nocivas que son para la salud. El veterinario Jorge Saborido capacitó al Delegado Comunal Camilo Páez, quien se encuentra a cargo y de ahí a los operarios que están haciendo esta importante tarea para las comunidades.

La empresa habilitada a nivel municipal, provincial y nacional, (sanidad de fronteras), trabajó con una máquina de motor a explosión que produce una llovizna microscópica del producto contra estos arácnidos, No es toxico para las personas ni para animales domésticos.

En tal sentido se solicita a los vecinos mantener limpios sus patios para evitar posibles nidos y avisar ante la presencia de estas arañas.

Se realizaró el mismo trabajo de fumigación en Jaramillo.

Además se resalta el trabajo del personal del área de mantenimiento y producción en la erradicación de los basurales que vecinos inescrupulosos no respetan los lugares destinados para tal fin.

En la zona rural es más común encontrar las arañas viudas negras por eso es recomendable sacudir la ropa o el calzado si ha quedado afuera. Normalmente no son agresivas y por lo general las picaduras ocurren cuando son aplastadas.

También en caso de ser picado por una de estas arañas se recomienda no succionar la herida ni aplicar ninguna sustancia y acudir al Hospital o Centro de Salud más cercano.

Viuda negra: características y síntomas de la picadura

La viuda negra es una especie de las más peligrosas, su dimensión no supera los 15mm, es de color negro y tiene un abdomen globular con manchas rojas o naranjas. El efecto neurotóxico del veneno comienza a sentirse entre los 10 y 60 minutos; éste bloquea la transmisión de impulsos nerviosos, paralizando el sistema nervioso central y produciendo dolores musculares intensos.

Según el medio especializado Mayo Clinic, los signos y síntomas de la mordida pueden durar entre uno y tres días y pueden incluir:

Enrojecimiento, dolor e hinchazón. Puede tener dolor e hinchazón alrededor de la mordida, la cual se puede diseminar al abdomen, la espalda o el pecho.

Calambres. Podrías tener rigidez o calambres abdominales intensos, que a veces son confundidos con una apendicitis o una rotura de apéndice.

Náuseas, vómitos, temblores o sudoración. Puedes tener náuseas, vómitos, temblores o sudoración solos o combinados.