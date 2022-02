«Fueron mujeres las que me inspiraron a hacer música»

Artista argentina de 27 años, tiene un talento innegable que se aprecia en cada canción. En charla con Télam la compositora reflexionó sobre su carrera y el lanzamiento de su single, «Ya no quiero», acompañado de un videoclip.

Fuente: Télam

Sofía Ferrari, mejor conocida como “Kiefa”, es una cantante y compositora argentina, que lanzó este jueves un nuevo sencillo, “Ya no quiero”, acompañado de videoclip filmado y editado por Peco Boy. Esta canción que se suma al repertorio de la artista habla de las relaciones tóxicas y las vicisitudes y confusiones que traen este tipo de vínculos.

Kiefa en diálogo con Télam, define a este nuevo tema como «un antes y un después en mi forma de componer y mi forma de experimentar», debido a que es la primera vez que produce una canción ella sola. «Empezó por una cuestión monetaria porque es muy caro la producción musical. Pero si te lo propones, tenés las energías y las herramientas, podes darte maña y lograr aprender a producir. Maxi (Sayes) me ayudó con sus ideas a darle unos toques finales. Está buenísimo que alguien con quien tenés afinidad musical te pueda aconsejar y dar una mano».

Ferrari desde muy chica agarró la guitarra y fue el primer instrumento que aprendió a tocar, su primer acercamiento a la música y con el que se siente cómoda a la hora de componer: «Desde que aprendí a leer y escribir, escribo mis canciones, plasmando lo que me pasa. Me acuerdo de una canción que escribí a los cinco años y se llamaba ‘Mi canción favorita’ que se trataba de que mi mamá me regalaba un casette y yo lo perdía y lloraba. Ya escribía lo que me pasaba. Con la guitarra fue amor a primera vista. Yo tenía seis años, empecé solita, la siento como una extensión mía. Siempre me salió».

Es parte de su personalidad el seguir jugando como cuando era una niña, jugar con la música sin perder el profesionalismo y la dedicación que la caracteriza. Se permite experimentar para seguir en la búsqueda de un sonido que la identifique. Es así como en el caso del videoclip de «Ya no quiero», aparece su veta de actriz, un poco como una forma de permitirse lo lúdico frente a una cámara. Confesó que siempre tuvo como sueño «actuar en una película» y que le «encanta el proceso de acostumbramiento de estar frente a las cámaras, haciendo de mí misma pero a la vez es medio un personaje en mis videoclips».

A los 27 años, su discografía ya cuenta con dos EP, “Instante” (2019) y “Adicción” (2021), ambos con un sonido r&b y neosoul. Sin embargo, ambos EP tienen un sonido distinto entre ellos. Quizá se deba a que Kiefa supo dar cuenta y acompañar los matices y cambios que adoptó el género durante los años de pandemia.

En “Adicción”, lanzado el año pasado, la cantante por momentos se anima a rapear y a coquetear con el trap y otros géneros de la música urbana, sin quedarse exclusivamente en la zona r&b, lo cual demuestra que es una artista versátil y que lo puede y quiere todo.

Porque de eso se trata Kiefa, que si bien hace música urbana, sus influencias desde muy chica varían desde el rock de Spinetta o de Guns and Roses, como también las reinas del pop que movían las caderas en MTV, hasta Alanis Morisette y Amy Winehouse con su personalidad y voz singular.

«A mí siempre me gustó mucho bailar y cuando era chiquita estaba todo el día encerrada en mi cuarto bailando Beyoncé y Shakira», recordó entre risas Kiefa.

«Casi siempre fueron mujeres las que me inspiraron a hacer música», reflexionó la cantante. «De Amy siempre me gustó su estilo de estar sola con la guitarra, la onda jazzera, usar acordes de jazz en sus canciones».

Con respecto a la escena nacional actual destacó al artista ‘Moah’, como «el que hace lo más orgánico» y a ‘Lara91K’ como una artista que «encontró su sonido, su impronta personal».

Estas influencias, inspiraciones y admiraciones hacen que esta joven artista pueda variar en sus estilos y composiciones porque todos los géneros le quedan bien y se mueve con soltura por todos los casilleros que quiera.

Para este 2022, Kiefa quiere estrenar “nuevas canciones, sacar live sessions, salir a dar shows, hacer todo lo que se pueda, expandirme. Aprovechar que ahora se puede tocar en vivo” tras el parate durante los meses de aislamiento. Mientras tanto seguiremos escuchando los dos EP y los sencillos que se pueden disfrutar en Spotify y bailar al ritmo de los videoclips en Youtube, a sabiendas de que Kiefa está despegando para volar alto.