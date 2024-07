Fue uno de los mejores futbolistas en los 90 y hoy vive en la casa de su representante mientras le pelea al alcoholismo

El ícono del fútbol lucha hoy contra el alcoholismo, viviendo con su representante para mantenerse sobrio y recuperarse.

Paul Gascoigne, exfutbolista inglés, fue una figura destacada en el fútbol de los 90. Hoy, lucha contra su adicción al alcohol mientras reside en la casa de su representante en un intento de controlar su problema. “Trato de no deprimirme porque el mundo ya está bastante deprimido. Y cuando estoy realmente deprimido, es cuando bebo para animarme”, afirmó.

El fútbol profesional muy pocas veces muestra el lado B de lo que padecen sus deportistas, tal es así, que “la gente conoce a Paul Gascoigne, pero nadie conoce a Gazza. Incluso yo mismo a veces”, reflexionó el exjugador inglés al narrar su historia. Asimismo, añade “Llegué a sacar cocaína de asientos de inodoros… y luego me pidieron que fuera embajador de mi país. No sabía si reír o llorar”.

Paul Gascoigne, conocido como «Gazza», fue un destacado futbolista inglés en los años 90, famoso tanto por su talento en el campo como por sus problemas fuera de él. Gazza jugó para equipos importantes como Newcastle, Tottenham y Lazio, y fue una pieza clave en la selección inglesa, especialmente durante el Mundial de Italia 90.

Sin embargo, su carrera se vio truncada por su adicción al alcohol. Gascoigne se refirió, en varias entrevista, sobre su lucha contra esta enfermedad, admitiendo que solía culpar a otros por sus problemas, pero ahora se da cuenta de que la responsabilidad es suya. A lo largo de los años, Durante muchos años ingresó a centros de rehabilitación y ha tratado de mantenerse sobrio con la ayuda de reuniones de Alcohólicos Anónimos. “Nunca me he rendido. Creo que el momento en que me rinda será cuando esté en una caja de madera. Aparte de eso, seguiré luchando”, enfatizó en alguna oportunidad.

Gascoigne vive ahora con su representante para tener un entorno más controlado y evitar las tentaciones. Además, contó que encontró consuelo en nuevas rutinas, como la pesca y el consumo de café en lugar de alcohol. A pesar de sus problemas, Gazza sigue luchando y lanzará un documental de su vida para ayudar a tomar conciencia de lo grave de su enfermedad.

