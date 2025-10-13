Firman acuerdo de cese al fuego para Gaza en Sharm el-Sheikh

La ceremonia de firma del acuerdo de cese al fuego alcanzado recientemente entre Israel y Hamas se llevó a cabo este lunes en Sharm el-Sheikh, Egipto en el marco de una cumbre copresidida por el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que participaron líderes de más de 20 países, así como de organizaciones regionales e internacionales.

La cumbre discutirá el fin de la guerra en la Franja de Gaza, la intensificación de los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio y el inicio de una nueva fase de seguridad y estabilidad regional, según la presidencia egipcia.

El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el viernes, luego de tres días de intensas negociaciones en Sharm el-Sheij entre ambas partes, con la mediación de Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos.

La primera fase del plan incluye la retirada de las tropas israelíes de la ciudad de Gaza, Rafah, Khan Younis y el norte, la apertura de cinco cruces para la ayuda humanitaria y el intercambio de rehenes y prisioneros.

Hamás anunció ese mismo día la entrega de los 20 rehenes vivos restantes, capturados durante el ataque al sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Mientras tanto, las autoridades israelíes comenzaron a liberar a casi 2.000 prisioneros palestinos como parte del acuerdo de intercambio.

Fuente: Noticias Argentinas