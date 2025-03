Finalizó la temporada de Verano en el Parque Nacional Patagonia

El Parque Nacional Patagonia recibió el doble de turistas a comparación del año pasado durante la temporada de verano, Hernan Luisi, intendente del Parque Nacional Patagonia, comentó respecto al avistaje de Macatobianos en el parque y odio su opinión sobre la resolución anunciada por la Administración de Parques Nacionales que elimina la obligatoriedad de contratar guías de turismo.

En diálogo con el programa Planeta Tiempo, que se emite por Tiempo FM 97.5, Hernan Luisi, intendente del Parque Nacional Patagonia, dio un balance del lugar en el verano y dio su opinión respecto a la resolución anunciada por la Administración de Parques Nacionales que elimina la obligatoriedad de contratar guías de turismo en los Parques Nacionales.

Respecto a la temporada de verano en el Parque Nacional Patagonia dijo, “la verdad que tuvimos una linda temporada, si bien hubieron varios días que tuvimos que mantener cerrado por precaución, por fuertes vientos, hemos tenido más visitantes que en el mismo periodo del año pasado. Quiero decir, en esta temporada, tuvimos alrededor de 4550 personas comparado con noviembre a febrero de la temporada anterior, que habíamos tenido un 10% menos. Así que bueno, se incrementó un poco más, como usted decía, pese a algunos días que tuvimos que mantener cerrado”. Agregó que los visitantes son de orígenes variados, “hemos tenido una buena cantidad de visitantes nacionales y más o menos un cuatro o cinco por ciento de extranjeros, también una gran mayoría de provinciales y como siempre los turistas locales, los vecino de Los Antiguos, de Perito Moreno, también algunos de Lago Posadas”

Respecto al avistamiento de Macatobianos en el lugar comentó, “Si bien este es uno de los lugares donde en esta época están los Macas, no significa que cuando uno ve un Macá o alguna familia de Macas vayan a anidar, eso es lo difícil. Se han estado haciendo los monitoreos y controles, por ejemplo, de especies exóticas que amenazan con la vida del Maca. Somos muy optimistas, en lagunas alrededor del parque se han visto que han estado anidando, pero todavía no tenemos un resultado muy fino”.

Agregó que se encuentran trabajando junto a la municipalidad de Perito Moreno y otros Parques Nacionales cercanos.

“Ahora tenemos una parte administrativa del Parque Nacional Patagonia trabajando codo a codo con otras entidades como por ejemplo Parque Provincial Cueva de las Manos, turismo de Perito Moreno también. Es una manera de estar codo a codo impulsando el turismo en esta zona.”

Además mencionó que la mejor forma de cuidar un parque es conociéndolo, “conociendo uno sabe lo que está protegiendo y sabe que es lo que no tiene que hacer dentro de un área protegida”.

Sobre la resolución anunciada por la Administración de Parques Nacionales que elimina la obligatoriedad de contratar guías de turismo en los Parques Nacionales dijo, “ la verdad que el trabajo de los guías fue indispensable para organizar las visitas en pandemia, esa nueva visita que se daba en el parque con grupos aislados y en burbujas. Pero bueno, en realidad yo por lo que lo que estoy viendo es para evitar trámites burocráticos que se le exige hoy en día a muchas empresas para poder habilitarse y para poder poder operar en algún parque nacional, tienen que tener obligación de contratar guías.

El problema está en que hay muchas áreas protegidas que están en un crecimiento incipiente y no hay mucho guías alrededor. También hay que mencionar que en los lugares que sí o sí se necesita la presencia de un guía se van a seguir manteniendo, no es que no va a haber más guías en los parques nacionales. De hecho, las empresas de turismo si realmente quieren seguir ofreciendo un servicio de excelencia, yo creo que van a seguir contratando, porque insisto son fundamentales para dar una excelente experiencia al visitante y eso también realza el servicio que da la empresa. Entonces, yo realmente creo que no van a desaparecer los guías. Nosotros tenemos proyectado un sendero en el parque Nacional Patagonia para visitar una laguna, se llama laguna de los Petroglifos, no tenemos manera de habilitar esa laguna sino es a través de un guía”.

Fuente: Tiempo Sur