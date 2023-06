Familiares de «Los 12 de la Santa Cruz» valoraron recuperación del avión Skyvan PA-51

Horacio Pietragalla destacó la «decisión política» del Poder Ejecutivo para repatriar la aeronave que había sido vendida por Carlos Menem en la década del ’90.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, valoró que la recuperación del avión Skyvan PA-51, utilizado en los llamados «vuelos de la muerte» durante la última dictadura cívico militar, sirva para «contrarrestar los discursos de odio», mientras familiares de «Los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz» reclamaron la sanción de una ley «contra el negacionismo».

«Tiene un símbolo muy grande, por este avión pasaron nuestras Madres de Plaza de Mayo y demuestra la perversidad de esa dictadura militar. La repatriación se puede dar por toda la política de Memoria y Verdad y Justicia», destacó Pietragalla Corti a la prensa tras el acto que encabezaron la vicepresidenta Cristina Kirchner y el precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP) y ministro de Economía, Sergio Massa, en el Aeroparque Jorge Newbery.

El funcionario destacó la «decisión política» del Poder Ejecutivo para repatriar la aeronave que había sido vendida por Carlos Menem en la década del ’90 y remarcó que su adquisición es «para contrarrestar los discursos de odio y al negacionismo».

Massa y Cristina Kirchner estuvieron acompañados por Cecilia De Vincenti, hija de Azucena Villaflor, y Mabel Careaga, hija de Esther Careaga, integrantes de Madres de Plaza de Mayo, arrojadas desde el avión Skyvan PA-51 junto con otras 10 personas que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz.

En ese vuelo también estaban la Madre de Plaza de Mayo María Eugenia Ponce de Bianco y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.

«Las emociones son encontradas porque es un logro que esté en Argentina, es un logro que sea una prueba más del horror de este país, y sin embargo la tristeza que me da pensar que fue el último lugar de mi mamá con vida y que de este avión la tiraron», resaltó Cecilia De Vincenti a Télam.

Con el avión de fondo, De Vincenti y Careaga respondieron preguntas de la prensa dándoles la espalda también a la costa del Río de la Plata, donde eran arrojadas con vida las personas secuestradas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

«Me cuesta, por eso prefiero tenerlo a mis espaldas y no mirarlo porque no puedo separar la idea de que mi mamá la última vez que estuvo con vida fue arriba de este avión», dijo emocionada Careaga a Télam, que mientras atendía a la prensa también recibía las consultas de su nieta pequeña sobre el avión.

Los sentimientos encontrados primaron durante la jornada y fueron compartidos por Carlos Oviedo, hermano de Patricia Oviedo, otras de las integrantes de «Los 12 de la Santa Cruz», desaparecida.

Oviedo dijo a Télam que la recuperación del avión es muestra de la «continuidad de las políticas de compromiso del Estado argentino con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia» y también destacó del «esfuerzo de los familiares de buscarlo insistentemente y hoy poder entregarlo a la ESMA para mostrarla a la sociedad y al mundo el horror de la dictadura militar».

«Fuimos con Mabel Careaga a ver a varios ministros y finalmente Sergio Massa nos dio bolilla, lo compró y lo trajo», resaltó De Vincenti sobre la gestión de Economía.

Reiteró el pedido de una «ley contra el negacionismo» porque, dijo, «hay muchos nuevos candidatos que dicen que no eran 30 mil (desaparecidos), que no pasó lo de las torturas o que no pasó lo de los aviones», y explicó que esa norma sería «para que nadie pueda decir que la historia horrorosa de nuestro país es una mentira».

«Este es el único avión del que se pudo probar fehacientemente que un grupo secuestrado por la ESMA, el grupo de la Santa Cruz, es el que voló sobre las aguas del océano Atlántico y arrojó a este grupo a las profundidades», resaltó la sobreviviente de la dictadura y Defensora del Público Miriam Lewin, que explicó que en esas fechas «no hay otro vuelo» y por eso mismo se «pudo constatar minuciosamente entrecruzando información que es este y no otro el avión».

El fotógrafo Giancarlo Ceraudo consideró «muy simbólico» que el avión «haya vuelto a la Argentina» y valoró «que esté para las generaciones futuras».

«Importantísimo, compartir con todas y todos este avión que es la prueba evidente de lo que estamos llevando y reclamando hace añares ¡A ver qué dicen ahora los negacionistas», enfatizó la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida.

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente de UxP Agustín Rossi dijo en Twitter que «acompañé a Cristina Kirchner y Sergio Massa en el acto por la recuperación del avión Skyvan PA-51 que la dictadura cívico-militar utilizó para los vuelos de la muerte, cumpliendo con lo prometido a los familiares de las víctimas de aquella masacre infame».

Malena Galmarini, titular de Aysa y esposa de Massa, dijo que es «un paso más hacia la verdad histórica, la justicia y la memoria. La Argentina del futuro tiene que ser sin violencia y sin oscuridad. Por un país unido por su memoria y para todos».

