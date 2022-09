Facundo Manes habló con Nuevo Día: «Nuestro desafío es construir una alternativa que salga por arriba de la grieta»

En la previa de la charla abierta que brindó en Río Gallegos, el diputado radical habló con Radio Nuevo Día 100.9. «La sociedad tiene hoy un rol muy importante de hacerse protagonista», sostuvo.

Fuente: Nuevo Día

En el marco de su gira nacional denominada «Empatía», Facundo Manes visitó ayer Río Gallegos. El diputado de Juntos por el Cambio y neurocientífico brindó una charla abierta a toda la comunidad de la ciudad capital donde hizo hincapié en «unir más allá de las diferencias a los argentinos».

En la previa de esta actividad, que se llevó a cabo el Salón de la Mutual de la Caja de Servicios Sociales, Radio Nuevo Día 100.9 pudo contactarse con Manes. «Es un placer estar ahí. Estamos recorriendo el país con el concepto de “Empatía”, una palabra fundamental porque significa reconocer al otro que puede pensar diferente y sentir lo que siente el otro», explicó.

El diputado radical destacó que el país atraviesa «una polarización, división o grieta que nos empobrece y no nos permite tener confianza». En ese sentido, sostuvo: «Los de afuera no invierten porque no hay horizonte y otro problema estructural y económico es la falta de políticas a largo plazo, pero en vez de ocuparnos de esto estamos peleando permanentemente entre nosotros”.

«Si alguien viene con fiebre o con dolor, los médicos nos ocupamos de lo urgente y también de la causa. Creo que la Argentina necesita las dos cosas a la vez. La economía enferma es la falta de productividad, necesitamos portar más valor agregado», añadió.

En relación a esa propuesta de un cambio de paradigma, Manes subrayó que «la sociedad tiene hoy un rol muy importante de hacerse protagonista y no ser más espectadora de la decadencia crónica».

“Creo que la solución no pasa por una ley, una persona, un partido político o una coalición electoral. Lo que puede solucionar esta decadencia crónica es un cambio de mentalidad colectiva para ir al futuro, tener instituciones fuertes y transparentes, sin influencia de la policía en la Justicia», declaró.

De igual manera, indicó que es necesario discutir las políticas públicas en profundidad: «En un país con 50 por ciento de pobreza es ilusorio sacar los planes sociales, pero claramente hay que hacer una fuerte política de estado para convertirlos en trabajo. No hay desarrollo social sin inclusión laboral».

Para cerrar, Mames manifestó: «El desafío es conseguir una nueva alternativa que salga por arriba del laberinto y que no convoque a los extremos. Las diferencias que tenemos son menores frente al desafío de entrar a la modernidad”.