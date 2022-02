Experiencia «turca»: Maximiliano Valdes, el santacruceño campeón panamericano, jugará el Campeonato de Europa

«Jugar una Euro es el objetivo de cualquier argentino». Así definió el nacido en Pico Truncado su llegada al continente europeo. Con tan sólo algunos días, este sábado el santacruceño consiguió la Liga de Turquía. El exhombre de Club Andino charló con La Opinión Austral tras el arribo al Gaziantep Polisgücü SK.

Fuente: La Opinión Austral

«Por un sueño»: detrás de una inmejorable oportunidad, Maximiliano Valdés llegó a Turquía y es nuevo refuerzo de Gaziantep Polisgücü SK. Con el elenco turco, este sábado se consagró campeón de la Liga de Turquía. «Estoy muy feliz, estoy entrenando para ponerme en óptimas condiciones», dijo el de Pico Truncado en diálogo con La Opinión Austral.

Según le contó a LOA, el nacido en suelo santacruceño arregló su vínculo hace unos meses atrás tras la consagración en el Panamericano de Philadelphia. El arreglo con Gaziantep sumará participación en la Superliga, competición que se divide en dos fases. Además, la contratación incluye la presencia de Valdes en el equipo para la Eurocopa 2022. Una competencia que reúne a los campeones de Rusia, Austria, España y varias potencias de Europa.

«Puse las condiciones a la institución y primero para mí estaba la Selección Argentina. Mi compromiso con eso es al 100%. Por eso les dije de hablar después del Mundial. Entendieron y me dijeron que después de Bélgica me esperaban», contó el surgido en Club Andino.

Aunque precisamente esa charla terminó desechándose tras la cancelación del Mundial de Bélgica. La cita en latitudes belgas fue postergada tras la suba de contagios de coronavirus. «Con el equipo que tenemos en Argentina, vamos a lograr una nueva clasificación. Desde ese lado estamos tranquilos, clasificaremos otra vez si hace falta», dijo Valdes en relación a la Albiceleste.

Enseguida, el nacido en Santa Cruz puso los pies sobre la tierra y sostuvo: «Jugar una Euro es el objetivo de cualquier argentino. Son pocas las puertas abiertas para competir a este nivel». Suma tres días entrenando y jugó poco más de diez minutos. En ese puñado de acciones, el truncadense ya cosechó un título y fue la Liga de Turquía. Con ese triunfo, Gaziantep SK estará en la edición 2023 de la «Euro». «Me enteré saliendo del hotel que iba a jugar, una felicidad enorme. Las cosas se están desarrollando a la perfección», sumó.

Respecto al nivel encontrado en el campeón turco, «Maxi» indicó: «Varios de mis compañeros son del seleccionado iraní y turco. Fueron bronce en la última Copa del Mundo, tienen muchísima experiencia. Estoy re cómodo. La idea es crecer en este plantel que es grande y con mucha calidad».

Para finalizar, Valdes confesó que el turco no está en su lista de aprendizaje de idiomas y compartió: «No entiendo, me manejo a través de una aplicación pero no es un inconveniente. Llegué y me enteré que viven una experiencia similar con los jugadores de Irán, eso me dejó tranquilo». (HOCKEY PISTA)