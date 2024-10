Evo Morales no concurrirá a la Fiscalía a declarar por la denuncia en su contra de trata y estupro

El expresidente de Bolivia fue convocado este jueves para prestar su declaración en la investigación que lo acusa de haber embarazado a una adolescente. Sus allegados creen que no hay garantías de seguridad y sugieren una audiencia virtual.

El expresidente de Bolivia Evo Morales no se presentará ante la comisión de fiscales que lo convocó a prestar su declaración por una acusación de trata y estupro, según informó a la prensa local uno de sus abogados y un asambleísta del partido. La Fiscalía de la ciudad de Tarija había previsto tomar sus declaraciones a las 16:00, pero allegados al líder cocalero informaron que no asistirá porque no existen las condiciones de seguridad.

“Tenía la intención de venir a declarar, pero corre en riesgo su vida. Recibió amenazas de hacer volar su auto y es que por eso que él va precautelar su vida”, manifestó el asambleísta José Yucra ante los medios bolivianos y agregó que el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) está habilitado para brindar su declaración de manera virtual.

Su ausencia también fue confirmada por el abogado Nelson Cox, miembro de equipo jurídico de Evo Morales.

La Policía de Tarija había garantizado la seguridad de Evo Morales a través de la presencia de 620 efectivos que estaban destinados para resguardar la Estación Policial Integral donde se iba a llevar a cabo el encuentro entre los fiscales y el exmandatario para evitar posibles conflictos.

Fuente: Infobae