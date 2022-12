Eugenio Quiroga: “Usan la justicia para proscribir a una Mujer que no pueden disciplinar”

Luego de conocer el fallo del Tribunal Oral Federal N° 2, el titular del Poder Legislativo de Santa Cruz dijo que se viene una nueva batalla judicial en la defensa irrestricta de Cristina a quien pretenden proscribir

Fuente: Tiempo Sur

El Vicegobernador Eugenio Quiroga apuntó hoy contra la Justicia por la causa Vialidad y manifestó su confianza en la inocencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al advertir que se trata de una investigación que se utilizó «como ariete para perseguir política y judicialmente» a la Vicepresidenta a quien “pretenden proscribir”.

“Cristina fue nuevamente vulnerada en sus derechos, este fallo viola todas las garantías constitucionales”, indicó Eugenio Quiroga quien hizo un análisis de la causa en la que la Vicepresidenta de la Nación fue víctima. “Todo lo que se dijo era mentira. El juez que instruyó esta causa es el mismo juez que siete u ocho años antes, en la misma causa, con las mismas obras, con las mismas denuncias de la oposición, dijo que no era competente y remitió la causa a Santa Cruz. Y acá se concluyó que no hubo delito alguno” relató el Vicegobernador quien indicó que “como ocurrió con Lula en Brasil o Rafael Correa en Ecuador utilizan la justicia para proscribir a una Mujer que no pueden disciplinar”.

“Vamos a seguir luchando contra los golpes desbocados de la derecha, de la mafia judicial, sus jefes y acólitos que cercenan, limitan y violan garantías básicas, con un proceso penal sin pruebas”, dijo Quiroga quien comparó el proceso con “un festival de mentiras, con fiscales y un tribunal de amigos de fútbol y tenis de Macri”.

“Vamos a seguir proclamando la inocencia de Cristina, ella no está sola porque el pueblo la acompaña”, finalizó.