EUGENIO QUIROGA: “Los buenos dirigentes quedan en la memoria de sus pueblos”

El vicegobernador de Santa Cruz viajó este martes a Los Antiguos para despedir los restos del intendente Guillermo Mercado, con quien comparte el recorrido político desde hace una década.Eugenio Quiroga se mostró consternado por la desaparición física de quien fuera el intendente de Los Antiguos, un municipio con el cual el vicegobernador trabaja permanentemente.

El vicegobernador participó este martes de la ceremonia donde decenas de vecinos y vecinas de la localidad despidieron a Mercado, con gestos de profundo dolor.

En este contexto, Quiroga destacó que su partida “deja un gran vacío no solo en la comunidad de Los Antiguos, sino en la política de Santa Cruz”.

Mercado, explicó, “era una persona con la que vengo teniendo una excelente relación desde el año 2011. Lo conocí en prácticamente todo su recorrido político. Siempre fue un gran vocero y defensor de su pueblo, pero además un compañero, amigo y militante con ideales, con proyectos, con mucho empuje, por eso cuando supe lo que había sucedido me generó una profunda tristeza”.

Para el titular del Poder Legislativo, el intendente fallecido este lunes “deja un legado de trabajo, de convicción y ojalá que lo que venga para Los Antiguos siga esta línea de crecimiento, de desarrollo y con el mismo compromiso que tuvo Guille”.

Para finalizar, Quiroga, quien manifestó sus sentidas condolencias a la familia de Mercado, indicó que “los buenos dirigentes quedan en la memoria de los pueblos, y no tengo dudas de que así va a ser con este gran amigo que se nos fue”.

Fuente: Dirección de Prensa Honorable Cámara de Diputados Provincia de Santa Cruz