EUGENIO QUIROGA: “Fue un mensaje realista y con los objetivos intactos”

Así lo manifestó el vicegobernador, Eugenio Quiroga, luego de que la gobernadora Alicia Kirchner dejara inaugurado el 48 periodo legislativo.

“Si me preguntan, a Alicia la veo fortalecida después del año de gestión en pandemia. Nuestro gobierno atendió la emergencia pero no se desvió de sus objetivos, y eso es un logro para destacar”, indicó el vicegobernador de Santa Cruz en declaraciones a la prensa.

Respecto del informe presentado por la gobernadora, Eugenio Quiroga subrayó la importancia de los cinco ejes planteados: Desarrollo Económico y Productivo, desarrollo Humano y Social, fortalecimiento del Estado, cuidado ambiental y alianzas estratégicas en el territorio.

El titular del Poder Legislativo opinó que Santa Cruz no habría encontrado una salida a la crisis sanitaria que impuso la pandemia de Covid-19 “si no hubiese tomado medidas extraordinarias, o no hubiese salido en auxilio de los municipios, el sector empresarial y sus trabajadores” y eso “es el resultado de lo que Alicia viene planteando desde la primera gestión, que es el Acuerdo Social Santacruceño, esta idea de que salimos entre todos, o como decimos desde que llegó la pandemia, que ‘nadie se salva solo’”, marcó.

Por dar un ejemplo, entre los datos que arrojó la mandataria en su discurso, aparece que el Programa Santa Cruz Protege, asistió a 786 actividades de servicio, comerciales y de emprendedores de la Economía Social.

Quiroga destacó que la gobernadora hiciera énfasis en los esfuerzos del Estado y la organización a través de los COE para fortalecer el sistema público de salud, (en el que se inyectaron $867 millones). “Hoy estamos esperanzados en la vacuna y llevamos 14.500 dosis aplicadas, lo que nos convierte en una de las provincias de mayor cumplimiento en la Patagonia”, opinó.

Además, el vicegobernador indicó que “como siempre digo, la pandemia nos trajo urgencias pero no cambió nuestros objetivos, que son industrializar definitivamente a Santa Cruz, modernizarla y acercar la administración del Estado a toda su gente”, un proyecto ambicioso pero que “no tengo dudas que es posible de cumplir, habiendo tenido la fortaleza que tuvimos para atravesar esta pandemia”.

Consultado sobre si acaso hubo un mensaje a la oposición, Quiroga manifestó que “sin dudas que cuando Alicia habla de convocar a todos y todas están incluidos. Ella no es de confrontar ni mucho menos de valerse de chicanas. La oposición debe sumar al gobierno desde la sana crítica y siendo propositiva, lo demás, resta”.

Para finalizar, el vicegobernador se refirió al inicio de clases en la provincia, que se dio de forma virtual en la mayoría de los municipios, y semi-presencial en aquellos donde no se declaró la transmisión comunitaria del covid-19.

“En el mensaje Alicia habló de que en el peor año, el de la pandemia, el 97% de los estudiantes de los niveles obligatorios tuvieron clases. Esto nos hace reflexionar acerca de la necesidad de los chicos y chicas de estar en contacto con sus docentes, pero sobre todo, del altísimo compromiso de nuestros docentes. Por eso espero que las paritarias, que son un espacio de negociación, pero por sobre todas las cosas de dialogo de buena fe, no sean una excusa para interrumpir las clases”.

Agua para Caleta Olivia

En su mensaje, Alicia Kirchner dedicó un apartado especial a los inconvenientes con la provisión de agua en la zona norte.

“Alicia habló del problema del agua porque es un problema que la preocupa y es necesario tomar dimensión de la tarea que venimos haciendo detrás de los reclamos, pero también contar que estamos cerca de llegar a un arreglo definitivo y ese arreglo es el compromiso del gobierno nacional de llegar al proyecto multipropósito que plantea la utilización del lago Buenos Aires”. Hasta que eso se dé “seguiremos con la repotenciación del Lago Muster y poniendo a punto la Planta de osmosis inversa”, aseguró.

Fuente: Dirección de Prensa Honorable Cámara de Diputados Provincia de Santa Cruz