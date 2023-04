Estibadores piden que se cumpla el romaneo en muelle

En Mar del Plata los trabajadores eventuales reclamaron en el Distrito Pesca, Aduana y SENASA por el cumplimiento de la clasificación de la captura en la descarga, tarea que aumentaría el nivel de ocupación en el sector. Desde el SUPA avalaron el pedido y anticiparon reunión con Pesca Provincia.

La merma en las descargas pesqueras en Mar del Plata se sostiene en el inicio del segundo trimestre, acentuada por la demora en las zarpadas que evidenció la flota durante una semana por el conflicto del SICONARA en torno a un alivio en el pago de impuesto a las ganancias que fue respaldado por otros sindicatos del sector.

En este contexto los estibadores eventuales reunidos en el Centro de Contrataciones del puerto marplatense iniciaron este martes una serie de visitas a distintos organismos vinculados con la actividad y su control, para que se cumpla el romaneo de la captura en los barcos congeladores y poteros.

El romaneo es la clasificación de la captura, de acuerdo a especie o tamaño, en la zafra del calamar, tarea que demanda la incorporación de mayor cantidad de trabajadores en el grupo que se encarga de la descarga de los buques.

“Es una tarea contemplada en la propia Ley Federal de Pesca y que no se cumple en la práctica”, reportó Javier Anicas, uno de los referentes de los estibadores eventuales, ante la consulta de este medio.

Los trabajadores primero fueron al Distrito Pesca, luego a Aduana y posteriormente a SENASA, donde interactuaron con distintos representantes a quienes persuadieron a cumplir un control más estricto. “Ayer se descargó el API VII y no hubo romaneo, al rato un potero donde intervinieron los muchachos de Pequeña Marina y tampoco se hizo”, se quejó Carlos Mezzamico. El Secretario General del SUPA comprendió la impaciencia de los eventuales.

“Es una actividad que debe hacerse y demanda unas 25 personas más por turno de trabajo. En estos momentos en que hay bajas descargas y la zafra no es buena, ayuda a que los compañeros sumen jornales y puedan tener un ingreso digno”, aseguró el dirigente sindical.

Las descargas de calamar en Mar del Plata contabilizaban 18.107 toneladas hasta el pasado 4 de abril. La cifra representa una merma del 34% en relación al mismo período del año pasado. “Para nosotros es más que eso, supera el 40% por esto que te digo no se hace el romaneo”, dijo Mezzamico.

La preocupación del gremio es la de todas las empresas de estibaje que prestan servicio en Mar del Plata. Todos juntos fueron recibidos por Carlos Liberman el sábado pasado, en la propia Subsecretaría, reunión de la que participó también Julián Suárez, el director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera.

Los funcionarios les dieron detalles de la Resolución 23 /2022, aprobada en diciembre del año pasado. La norma le dio forma al Fondo de Asignación para el Fomento Productivo, que se integra con 5 mil toneladas de langostino.

Este fondo será asignado, total o parcialmente, sólo por el voto unánime de todos los integrantes del CFP a buques pesqueros con el propósito de abastecer a plantas de procesamiento en tierra. El Consejo ponderará las asignaciones que contemplen el mayor valor agregado.

Para que parte de ese langostino llegue a Mar del Plata deben ser las autoridades provinciales quienes lo soliciten y postulen a la flota que saldrá a pescarlo. En Pesca reconocieron que buena parte de ese fondo está destinado a la flota fresquera marplatense. Y que actúa como la cuota social de Santa Cruz y Chubut. No se requiere tener permiso de langostino para pescarlo.

A partir de la hoja de ruta del proceso administrativo que desplegó el subscretario de Pesca a los empresarios de la estiba marplatense, ahora todas las miradas apuntan a Carla Seain, la representante bonaerense en el seno del Consejo.

“Ya le pedimos una reunión para avanzar en estas cuestiones; la Provincia tiene que asumir su rol, que no es otro que defender los intereses de Mar del Plata”, aseguró Mezzamico. En el SUPA lucen ansiosos y aseguran que si no hay rápidas respuestas están dispuestos no solo a pedir otra audiencia con el gobernador Axel Kicillof sino que van un poco más allá. “Está en juego la paz social”, sentenció.

También van a intentar convencer a los propios armadores que participan de la zafra en aguas nacionales. Durante la reunión, Carlos Liberman y Julián Suarez les mostraron la evolución de los desembarques del marisco en Mar del Plata, donde crecieron un 17% en la comparación interanual del 2022 en relación a 2021.

“Algunos armadores nos decían que no podían descargar en Mar del Plata porque superaban el límite de 72 horas de marea, pero ahí nos explicaron que avisando previamente pueden extenderla y llegar a descargar a Mar del Plata. Que muchos lo habían hecho y por eso las descargas habían subido el año pasado”, reconoció el dirigente.

El gran inconveniente que luce la distribución del Fondo son los tiempos que establece la propia Resolución que le dio origen. El artículo 2 de la norma contempla que las toneladas asignadas recién podrán distribuirse después del 15 de agosto de cada año y luego que se haya asignado el 80% de las cuotas sociales de Chubut y Santa Cruz, 3800 toneladas cada jurisdicción.

Para esa fecha los estibadores reclamarán un mayor protagonismo de las autoridades provinciales para redireccionar las descargas, no solo de poteros sino también de congeladores. “El “Ceres” y “Géminis”, por ejemplo, no descargaron nunca en Mar del Plata este año, y eso no fue por un tema de logística de Iberconsa sino por un avance político del sur”, consideró Mezzamico.