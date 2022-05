Estibadores piden garantía de 20 jornales por mes para los trabajadores

Los estibadores lo pidieron en el marco de una reunión con la ministra de la Producción.

Fuente: Mar & Pesca

La petición fue realizada por los trabajadores en el marco de una reunión con la ministra de la Producción, Silvina Córdoba, de la que también participaron la subsecretaria de Coordinación Pesquera, Lucrecia Bravo; el coordinador general de Unidad Ejecutoria Portuaria, Marcelo Gordillo; el diputado Gustavo “Kaky” González; autoridades del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz y directivos de empresas pesqueras de la localidad de Puerto Deseado.

“La reunión fue importante porque nos escucharon, pero no tuvo mucho efecto porque no conseguimos que las empresas firmen un compromiso de descargas para mantener la paz social que es lo que nosotros pedíamos”, señalaron los trabajadores

El planteo concreto fue el pedido de 20 jornales por mes para cada estibador durante 6 meses. “Nosotros necesitamos un mínimo de 20 jornales por mes de la descarga que sea, porque eso nos va a dar estabilidad, puede ser calamar, merluza, langostino, pero no nos sirve tener en un mes 30 jornales y al otro mes nada, queremos que los barcos tangoneros vengan a descargar a Deseado, que un 50 por ciento de la flota entre al puerto durante la temporada del marisco. Pero las empresas dijeron que no pueden darnos esa garantía porque por una cuestión de rentabilidad van a descargar al puerto más cercano a la zona donde estén pescando. Nosotros entendemos la postura, pero las empresas que estaban en la reunión son las que traen casi todos los barcos a Deseado como Arbumasa, Pesquera Deseado y Empesur, así que mucho no pudimos reclamar”, hicieron saber los estibadores.

Pedido de reunión con autoridades nacionales

Si bien los trabajadores portuarios descartan la posibilidad de tomar medidas de acción directa, como sucedió en otras oportunidades, ahora buscan llevar su pedido a Nación. “Nosotros queremos ahora reunirnos con Liberman, (Carlos), y con el ministro Domínguez, como nos aconsejó Chiche Santi, (diputado por municipio), él nos dijo que Domínguez al ser Ministro de Agricultura y Pesca puede hablar con Liberman y darnos una mano para que vengan más barcos”, reveló un estibador al anticipar las acciones que llevarán adelante.