“Estamos todo el día detrás del langostino”

Los investigadores del Programa Langostino describen la situación del recurso en un escenario de difícil acceso por su dispersión que ha venido para quedarse. La complejidad del manejo, las críticas y lo que implica poder seguir siendo una pesquería exitosa queda reflejado en este diálogo sobre biología con Paula Moriondo, Emiliano Pisani y Juan de la Garza.

Fuente: Revista Puerto

Entrevistamos a los responsables del Programa Langostino del INIDEP, Paula Moriondo, Emiliano Pisani y Juan de la Garza, que echaron un poco de luz sobre la situación del recurso en una temporada en la que a la flota le cuesta mucho hallar grandes concentraciones. Hablamos sobre el fenómeno Niño (ENOS), sobre las prospecciones, las aperturas y cierre de subáreas criticadas por el sector fresquero y sobre el nivel de colaboración de este sector. También hablamos sobre el aumento del poder de pesca y el acortamiento de las temporadas y pudimos enterarnos de los estudios que se están realizando para mejorar el conocimiento sobre esta especie.

REVISTA PUERTO: Esta dispersión del langostino y el estar muy mezclado con merluza ya se vio el año pasado. Pero la flota parece estar sufriendo más. ¿Se dispersó más el recurso o las malas condiciones climáticas cooperan?

PAULA MORIONDO: El año pasado hubo muchos cierres y suspensiones por presencia de merluza y sí, este año se suma el mal tiempo. Por alguna razón, que todavía científicamente no conocemos, el langostino grande se dispersa mucho y cuando esto ocurre la merluza se mete y el bycatch aumenta un montón. Y este año, más allá de los días que no pudieron trabajar, muchos días trabajan con mal tiempo también y eso es un desastre para el langostino. Si este año no llegamos a las 200 mil toneladas, en parte será por el clima.

RP: En 2021 se avisó que la población estaba a la baja, un 27% por debajo de los promedios establecidos en estos últimos años, en la serie de evaluación de marzo. ¿Cómo evolucionó esa medición?

PM: La campaña de marzo estuvo un poco desfasada en el tiempo y tuvimos que hacer algunas modificaciones en los análisis, ahí vimos que se mantenía, pero no pudo ser incorporada en el análisis para determinar claramente si bajó o se mantuvo. Lamentablemente tuvimos un desfasaje en esa campaña también, que no tuvo nada que ver con la empresa que siempre cumple, sino con imponderables que no pudimos superar, por lo que las campañas del año pasado no pudieron ser tan consistentes como otros años.

EMILIANO PISANI: Teníamos mucha expectativa con esos datos porque habíamos hecho un trabajo previo de estratificar toda la zona con las campañas anteriores y estábamos esperando poder ver, pero las concentraciones nos quedaron fuera del área de estudio, con el desfasaje y el corrimiento de las concentraciones lo que observamos fue una baja.

PM: Emiliano terminó su trabajo final en pesquerías marinas evaluando si ahora que el langostino se estaba moviendo mucho, se necesitaba más lances en las campañas e hizo un trabajo muy grande en el que concluyó que estratificar y agregar lances era mejor para la distribución actual del langostino. En marzo tuvimos que reestratificar para tener un valor más real y ese resultado nos dio que se mantenía el mismo índice, además ya habíamos visto que Rawson había empezado a ser una temporada histórica y analizando el bycatch de langostino en la pesquería de merluza vimos que era mayor al de otros años. Veíamos que el langostino estaba, pero no pudimos determinar si había una baja o una suba con certeza. Así y todo, estamos convencidos de que va a ser una temporada similar a la del año pasado con alrededor de 200 mil toneladas, según lo que nos indica el modelo.

RP: El año pasado tuvieron problemas en la campaña invernal porque debieron ajustarla para hacerla con el buque Mar Argentino y este año, además de que debieron salir nuevamente con ese barco, por cuestiones climáticas, debió suspenderse. ¿Qué implica la pérdida de esos datos?

PM: Perdimos el seguimiento de la población de este año y perdimos ver el resultado de los desoves anteriores, esa campaña es en parte el preludio de lo que va a haber en la temporada 2024 pero fue imposible. En veinticinco años embarcando en julio nunca vimos un mal tiempo tan fuerte y sostenido, fue pesado decidir suspender la campaña por la información que perdíamos, pero el clima nos demostró que estuvo bien porque siguió muy malo y no hubiéramos podido seguir con la campaña, ni con ese barco ni con el Angelescu. El viento del oeste no nos dejaba hacer nada, es increíble lo que se vio este año.

RP: ¿Hay registros de lo que puede ocurrir en el ambiente después de un fenómeno Niño? ¿Puede afectar la distribución del recurso?

JUAN DE LA GARZA: Hemos hecho trabajos con otros investigadores de cómo ha afectado anteriormente en ENOS (Fenómeno Niño de Oscilación Sur), algunos cambios oceanográficos, no climáticos que los ves casi a tiempo, sino en el agua donde los cambios no se ven hasta casi doce meses después. Pero tampoco afecta demasiado, tiene que ser un Súper Niño como el de 1998 en el que sí se llegó a ver algo muy importante en el agua del mar de aquí. Llegamos a hacer varios estudios, hasta con desarrollo de modelos en distintos escenarios, pero los dejamos de hacer en 2001 cuando se produjeron cambios en la flota y ya los datos no nos podían coincidir al cambiar el escenario. Venimos de tres años Niña y este Niño empezó antes, debería formarse en diciembre, cerca de Navidad, de ahí su nombre, pero recién está empezando, no podemos saber qué pasará.

PM: Incorporamos al equipo una chica que está desarrollando junto con la gente de oceanografía modelos para que podamos relacionar el ambiente con la población de langostino. Ahora están sacando todas las cuestiones ambientales y luego habrá que sumarle todas las cuestiones biológicas. Esto nos permitirá relacionar cuáles son los límites y que sucede ante determinadas condiciones.

RP: Todavía no se puede determinar por qué sucede, pero desde hace unos años el langostino grande se dispersa y cuesta cada vez más encontrarlo. ¿La flota se debe acostumbrar a este nuevo patrón de distribución del langostino?

PM: Creo que sí porque ya hace unos años que lo venimos viendo, esa pesquería prolija que iba de sur a norte, siguiendo las concentraciones, ya no la vemos. Por una cuestión oceanográfica, por el alimento, por la cantidad de barcos que hay sobre el recurso, por un aumento en la presencia de merluza o por combinación de todos esos factores el langostino está más disperso y es la dinámica que al parecer llegó para quedarse. Cuando dicen que no está bien el sistema de aperturas da bronca, porque todos hemos estado trabajando muchas veces hasta las 11 de la noche para que la flota nunca pare.

RP: ¿Se puede ser más dinámico?

PM: Imposible, estamos todo el día detrás del langostino.

JG: No se puede manejar una pesquería de forma más dinámica que esta, ya llegó a un nivel que no puede superarse. El Consejo actúa inmediatamente, se manda el informe y en menos de 45 minutos ya están habilitando o cerrando. En ninguna parte del mundo siquiera es así.

PM: Yo entiendo que es un negocio y que trabaja mucha gente, pero hay que poner un límite a las cosas que se dicen, debieran pensar lo que dicen. No hay pesquería en el mundo que se maneje así. En la entrevista que le realizaron Mariano Retrivi, este critica la información de la que nos valemos y la única información que no tenemos es de los fresqueros. Hay 220 lances reportados de fresqueros desde que arrancó la temporada contra 3.090 de los congeladores y algunos lances de los fresqueros corresponden a prospecciones, que es cuando quieren entrar. Incluso en algunos barcos fresqueros en las prospecciones, ellos quieren que la información sea inmediata, no tenemos siquiera forma de comunicarnos porque no tienen los sistemas que corresponden. No entiendo a qué se refieren con mayor información, más rápida y coordinación con la flota, porque nosotros trabajamos diariamente.

RP: ¿No hay colaboración de la flota fresquera?

JG: Muchas veces no quieren subir un observador porque tienen que bajar un tripulante, cuando un congelador también debe hacerlo. También está el problema de que muchos observadores suben y luego se quieren bajar porque las condiciones de trabajo no son las mejores, mucho menos con este clima. De todas formas, más información no acelera los tiempos, esta es la pesquería más dinámica, desde el instituto y la autoridad de aplicación trabajamos hasta altas horas de la noche para lograrlo. Este año tenemos muchos barcos observados, congeladores, fresqueros pocos con seis o siete mareas.

PM: En el caso puntual de Retrivi, porque no fueron elegidos para ir a una prospección que no tiene nada que ver con nosotros, se ofendieron y bajaron el observador. Hay cosas que no funcionan porque no nos ayudan. Por otro lado, también hay empresarios que colaboran porque están dispuestos a hacerlo bien, mucha gente está dispuesta a colaborar desde lo constructivo y aunque hay cosas que nosotros definimos desde la biología que no les convienen, las aceptan y ayudan a construir. Esto se hace entre todos, si no trabajamos juntos no vamos a ningún lado, por eso duele cuando hacen comentarios tan destructivos. Estamos manteniendo una población en más de 200 mil toneladas que no hay en el mundo y eso no es solo porque Dios quiere que así sea, es porque hay un buen manejo del recurso. No se puede decir que son cuentos chinos lo que hacemos.

RP: ¿Cerrar el Golfo San Jorge fue importante biológicamente para mantener la pesquería?

PM: Está bien demostrado en todas las campañas, es donde está la mayor cantidad de reclutas y prerreclutas de concentración de langostino, en las campañas de julio se observan ahí, no afuera. Lo que demuestra que lo que hace la institución no es cuento es el estado de equilibrio de la población que lo mira el mundo entero porque está tan bien seguido y estudiado que se mantiene en el tiempo.

EP: Es un área de reproducción muy importante y cuidarla es fundamental.

RP: ¿La cantidad y el espacio que abarcan las prospecciones depende de la demanda de los armadores?

JG: Claro, nosotros les decimos, ustedes pidan que siempre vamos a decir que sí a las prospecciones, después dependiendo del resultado diremos si se abren o no se abren.

PM: Nunca hemos dicho que no, se nos ha pedido trabajar viernes y lo hemos hecho hasta casi la medianoche para poder abrir y que los barcos no se queden sin pescar, si quieren algo más dinámico que eso, no me imagino que puede ser. Y no solo nosotros, hay todo un grupo que está a merced del langostino, la secretaria que se lleva la computadora a la casa para poder pasar la nota a la DNI y ellos comunicándose con las autoridades, pero también trabaja así la gente de merluza que está con nosotros cualquier día a cualquier hora compartiendo datos para poder definir el cierre y la apertura. Nosotros vivimos una locura en temporada y lo hacemos porque entendemos que este recurso tiene que ser manejado así. Por eso cuando empiezan las críticas destructivas me molestan, porque el trabajo que hace el INIDEP es impecable, más allá de que podamos equivocarnos como cualquier humano no merecemos este tipo de críticas. El compromiso que tenemos con el recurso y la gente es total. Hemos ido a dar charlas que nadie nos paga, pero lo hacemos porque creemos en la importancia de educar a las tripulaciones, porque es la forma en la que nos va a ir bien.

RP: El ingreso de barcos como el Luigi, que nunca pescó langostino y ahora lo habilitan, teniendo un poder de pesca como el José Américo, que como muchos barcos nuevos tienen una posibilidad de captura mucho mayor ¿Qué impacto tiene sobre la pesquería?

PM: Lo que nosotros vemos que este tipo de incorporaciones lo que hace es acortar la temporada. Antes un barco pescaba y procesaba 12 toneladas por día y la temporada duraba más tiempo, pero si se pesca y procesa 25 toneladas… y, se va a acabar más rápido. En los últimos años se ha visto que se llega a un promedio de 217 mil toneladas en menos tiempo, es decir que langostino hay y las campañas indican que la población está más o menos en equilibrio, con lo cual el tema es que se lo están llevando más rápido. Quién lo pesca no tiene que ver con lo biológico, al final son 200 mil toneladas, eso es lo que nosotros vemos y lo que es de nuestra incumbencia.