“Estamos convencidos de que la Ley Micaela está generando cambios”

Lo dijo el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga que recibió en Caleta Olivia al padre y la madre de la joven víctima de un femicidio que impulsó las capacitaciones obligatorias en perspectiva de género.

El titular del Poder Legislativo encabezó este fin de semana una conferencia de prensa durante un alto que hicieron Néstor “Yuyo” García y Andrea Lescano, padre y madre de Micaela García, quienes se encuentran realizando una gira por la Patagonia. De la bienvenida participó además la abogada Pamela Pérez, encargada de brindar los talleres de sensibilización en el ámbito parlamentario de Santa Cruz.

Santa Cruz fue la segunda provincia del país en adherir a la Ley 27.499, conocida como la Ley Micaela, en homenaje a la joven asesinada en 2017 en la ciudad de Gualeguay. Su caso, como el de muchas otras mujeres que murieron como consecuencia de la violencia machista, marcó un antes y un después, con el impulso de una norma que interpeló a los tres poderes del estado para que quienes trabajan en ellos, incorporen una mirada que comprenda las inequidades que existen entre varones en relación a las mujeres y diversidades.

Durante la conferencia, la responsable de las capacitaciones en el ámbito de la Cámara del Pueblo y los concejos deliberantes que adhirieron, sostuvo que “Andrea y Yuyo decidieron transformar el dolor en acción, para que cambien las realidades de miles de mujeres y disidencias”.

“Consideramos- añadió- que la única manera es a través de la militancia, la sensibilización y quienes mejor que ellos para, a través de esta actitud ejemplificadora, ayudarnos a romper estereotipos y achicar brechas de desigualdades a las que nuestra ciudad no escapa”, agregó la abogada feminista.

En primer término, la mamá de Micaela agradeció el mural realizado por el Ateneo Feminista a instancias del que hubiera sido el cumpleaños número 26 de Micaela, marcando que “vamos a estar eternamente agradecidos, y para nosotros, que la imagen de nuestra negra esté tan al sur de donde vivimos, nos llena de orgullo “porque “ni siquiera en la ciudad donde Mica nació, vivió y militó tiene este reconocimiento. Es una caricia al alma que la tengan presente”.

Por su parte, Néstor agradeció la invitación del vicegobernador e indicó que “nos parece importante mostrar cómo se tiene que aplicar la Leu Micaela para que no solo sea una teoría, sino que se visibilizan los estereotipos y otras desigualdades a través de actividades. Creemos que los comportamientos se cambian cuando las cosas se hacen visibles”, explicó, destacando además que la norma “tiene la adhesión de 600 municipios y la totalidad de las provincias”

Luego del encuentro, el vicegobernador marcó que “tenemos la certeza de que es el tiempo de las mujeres y por eso rápidamente cuando asumí la gestión las capacitaciones se hicieron una realidad con módulos que van más allá de la mera información porque significan un ejercicio de revisarse constantemente”.

Asimismo, manifestó que “estamos convencidos de que la Ley Micaela está generando cambios. En la actualidad cada quien puede tener su pensamiento en los diferentes bloques pero lo que no se admite es ejercer cualquier tipo de actitud que anteriormente y culturalmente estuvo naturalizada. Hoy tenemos la violencia política y es algo que se advierte, tenemos mujeres unidas a favor de sus intereses y en esto no hay que tener miedo, porque sus intereses son la igualdad”.

Fuente: Dirección de Prensa Honorable Cámara de Diputados Provincia de Santa Cruz