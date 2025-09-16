Estados Unidos confirma la presencia de gripe aviar altamente patógena

El Departamento de Agricultura estadounidense (USDA) confirmó la detección del virus de la influenza aviar altamente patógena en un rebaño de ganado lechero en el estado de Nebraska y en un comunicado señaló que la cepa confirmada es el genotipo B3.13 que pertenece al clado 2.3.4.4b del H5N1.

El caso fue detectado a través de un rastreo e investigación dirigida por el estado tras un hallazgo inicial en muestras de leche tomadas para la vigilancia antes de la distribución, procedimiento requerido bajo una orden federal emitida por el USDA en abril de 2024.

Este es el primer caso de la influenza aviar altamente patógena conocida en ganado bovino en Nebraska. Tras el estallido del brote en marzo de 2024, se reportaron infecciones en ganado lechero en 17 estados, aunque el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del USDA señaló que los casos se mantuvieron confinados a un número reducido de estados este año.

El APHIS indicó que trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de Agricultura de Nebraska para llevar a cabo investigaciones adicionales en las granjas, realizar pruebas y recopilar más información epidemiológica, con el fin de comprender mejor esta detección y evitar una mayor propagación de la enfermedad.

La agencia también instó a todas las granjas lecheras a reforzar las medidas de bioseguridad, especialmente ante la inminente temporada de migración otoñal de aves, mientras que no existe preocupación de que esta circunstancia represente un riesgo para la salud de los consumidores ni de que afecte la seguridad del suministro de leche comercial, afirmó el USDA.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) confirmó que la pasteurización es eficaz para inactivar el virus H5N1, garantizando la seguridad de los productos lácteos pasteurizados, según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalaron que se cree que los virus H5N1 que circulan en aves y en ganado lechero en el país representan un bajo riesgo para el público en general, pero advirtieron de que las personas con exposición ocupacional o recreativa a aves o mamíferos infectados corren mayor riesgo y deben tomar las precauciones adecuadas.

Fuente: Noticias Argentinas