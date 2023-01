“Esta carrera olímpica sobre el langostino no es buena para nadie”

Eduardo Boiero es el presidente de CAPeCA, la cámara que nuclea a la mayor parte de los tangoneros históricos que desarrollaron la pesquería. En esta entrevista habla sobre la cuotificación del langostino, no solo como una deuda legal de la administración sino como una forma de ordenar, dar previsibilidad y evitar situaciones injustas.

Fuente: Revista Puerto

Una vez que ha quedado en claro que la cuotificación del langostino no solo es posible desde el punto de vista biológico, sino que además es considerada una herramienta muy beneficiosa para ordenar la pesquería, la opinión de los principales actores del sector comienza a dar forma a un debate necesario. El primero en tomar la palabra es Eduardo Boiero, presidente de CAPeCA. Los tangoneros de su cámara son los que dieron inicio a la pesquería, los que cuentan con permiso de langostino y una historia de capturas indiscutida que los deja en las mejores condiciones ante una posible cuotificación. Sabe que no será sencillo ponerse de acuerdo con los nuevos actores que han ingresado a la pesquería, pero cree que ha llegado el momento de dar el paso porque la Ley Federal de Pesca lo ordena y porque el recurso lo requiere para abandonar de una vez la pesca olímpica en el principal recurso de la industria pesquera argentina.

REVISTA PUERTO: ¿Se debe cuotificar el langostino?

EDUARDO BOIERO: Sí, es lo que corresponde legalmente. La ley Federal de Pesca vino a cambiar el régimen olímpico de pesca que rigió hasta ese momento, por un régimen de cuota o de asignación de captura que son los que están previstas en la ley; no necesariamente tiene que ser como la de merluza que fue con un porcentaje de TAC (captura máxima permisible). Lo que la ley premió fue la historia de los permisionarios para las asignaciones; tanto en personal ocupado como en producción y capturas históricas con relación a esa especie.

RP: ¿Qué método considera que se debería aplicar al langostino?

EB: Creo que el régimen de cuotas es un mejor sistema para administrar el recurso, tanto para la administración como para los administrados. Si uno ve cómo está funcionando el sistema de merluza más allá de unas excepciones que están en discusión, en general funciona muy bien; da previsibilidad, las empresas se pueden administrar mucho mejor, se evitarían seguramente estas carreras de pescar todo cuanto antes. En los últimos años se ha acortado mucho la temporada y eso hace que se genere una carrera por pescar lo más rápido posible y eso ha tenido consecuencias no deseadas con comportamientos que fueron cuestionados. Desde los dos puntos de vista, de la administración del recurso y desde el legal, es lo que corresponde y lo que se debería hacer.

RP: ¿Cuál es la situación actual?

EB: Para los administrados se genera una situación de desigualdad porque al permisionario que tenía historia de merluza le fue reconocida y al permisionario que tiene historia de langostino no, todo lo contrario. En los últimos años, ese permisionario que tiene una historia de langostino de muchos años, ha perdido participación en la pesquería y ha perdido hasta valor patrimonial, porque se han sumado un montón de barcos y no siempre los barcos que se han sumado son producto de permisos irrestrictos. Se ha generado toda una situación desde el 2014 en adelante de incremento del esfuerzo pesquero, no siempre correspondido con un derecho preexistente.

RP: ¿Está hablando de las reformulaciones de permisos?

EB: Sí, básicamente del esquema de reformulaciones que no tiene una reglamentación de cómo deben hacerse. Sí hay un criterio del Consejo Federal Pesquero que indica que tienen que disminuir el esfuerzo pesquero, pero tampoco se ha cumplido. En el caso del langostino está a la vista que se ha incrementado el esfuerzo pesquero en la pesquería a partir de estas reformulaciones. Al no existir una norma el criterio va cambiando de acuerdo a la composición del Consejo, a la autoridad de aplicación, al gobierno, etcétera. Entonces se genera hasta entre las reformulaciones situaciones desiguales, donde a un administrado le aplican un esquema y a otro luego no le aprueban ese mismo esquema o le niegan ese derecho que le otorgaron a otro, y no creo que eso sea bueno.

RP: ¿En el langostino desde el punto de vista de los permisos se está en un sistema donde vale todo?

EB: Lo que está pasando hoy es que tenemos un esquema que no es el previo a la ley y tampoco es el sistema de cuotificación posterior a la ley. No se está rigiendo por el sistema anterior a la ley que era de permisos irrestrictos o de langostino que estuvo vigente hasta 1987 y que suspendió la emisión de nuevos permisos de merluza y langostino desde ese año. Todo esto cambió a partir de las reformulaciones que fueron generando permisos nuevos y no siempre a partir de permisos irrestrictos, el tema de las especies no cuotificadas por ejemplo. Esto genera una situación de incertidumbre para los administrados en la que no se sabe con qué se tiene que contar para tener un permiso de langostino. Es un sistema hibrido y no siempre justo.

RP: Es difícil imaginar cómo se va a ordenar la situación de los nuevos permisos que se generaron desde 2014.

EB: Una de las ventajas que tiene la cuotificación es que viene a poner un poco de orden en ese sentido, porque al tener que merituar la historia de cada permiso, como se hizo con merluza, en base a los antecedentes tomando las capturas legales de langostino, eso permite ordenarlo de alguna manera. La cuotificación así como ordenó la pesquería de merluza debería ordenar la pesquería de langostino y nadie se tiene que sentir afectado porque es la legislación vigente, es lo que corresponde por ley. El que trajo un barco para pescar langostino, pero no tiene un permiso que lo habilite tiene que saberlo, no se tiene que sentir afectado por esta situación, todos conocemos la ley y nos debemos atener a ella, sino sí es un vale todo.

RP: Es probable que el sector fresquero marplatense y algunos congeladores también de esta ciudad se opongan a la cuotificación precisamente porque no tienen historia ni un permiso que los habilite a pescar langostino. ¿Son ellos los que están frenando la cuotificación o no hay una decisión política?

EB: Los intereses están en juego, yo entiendo que el que trajo un barco nuevo y no tiene un permiso que cubra todas sus necesidades está en una situación complicada, por tanto, va a hacer toda la presión posible para que se le siga reconociendo una captura que necesita. No va a ser fácil y habrá que ser flexibles para poder buscar un equilibrio en el que todos pierdan un poquito y no que haya un solo perdedor y un solo ganador, habrá que buscarle la vuelta. La flota congeladora pasó de tener una participación del 70% en la pesquería a tener una participación del 50%, soy consciente de que no nos van a reconocer el 70% de la captura histórica, pero sí pretendemos que a la flota congeladora se le reconozca por lo menos el 50% de su participación y luego buscaremos la vuelta para que no haya grandes perdedores. La idea es que todos tengamos una cuota que nos permita trabajar tranquilos y funcionar un poco más ordenadamente.

RP: ¿Es posible que la mano de obra en tierra sea un factor de presión para equilibrar la balanza hacia quienes no tienen permiso de langostino ni historia de captura como ocurrió con la merluza hubbsi?

EB: Para los administradores el trabajo en tierra tiene un peso muy importante y los condiciona, porque en general ven como más positiva la generación de mano de obra en tierra que a bordo, sobre todo en las provincias del sur, pero la ley prevé también ponderar la mano de obra, será cuestión de trabajar y encontrar un esquema, no es fácil pero tampoco hubo voluntad política de encarar este proceso que va a llevar a ciertas disputas entre las empresas y posiblemente entre las provincias. De todas formas, hoy la mayoría de los congeladores tienen planta en tierra, porque las empresas se han diversificado, hoy ponderan más que la flota fresquera porque la mayoría no tiene plantas propias.

RP: ¿Hay alguna posibilidad de que se trate en el corto plazo la cuotificación?

EB: Hay que instalar el proceso porque esta carrera olímpica que se está generando sobre el recurso no es buena para nadie, ni para la administración ni para los recursos, ni para las propias empresas. Las empresas tangoneras que llevan años en la actividad y que son las que más divisas genera con igual cantidad de toneladas, cada día pescan menos, menos tiempo y en consecuencia menos toneladas. Hoy los congeladores pescan menos que en 2001 y barcos que no tienen ninguna historia pescan mucho más que un tangonero histórico, generando una situación injusta y contraria a lo que persigue la ley.