Esquilas preparto: más beneficios que problemas, pero no es para todos

No es una técnica nueva, sin embargo cada vez tiene más adeptos en la provincia. ¿Por qué esquilar en septiembre? Dos productores cuentan su experiencia y analizan beneficios y riesgos.

Fuente: La Opinión Austral

Por su contexto productivo natural (el paisaje patagónico que permite establecer certificaciones) y por su calidad, las lanas argentinas son top mundial. Por tal motivo, alrededor del 95% de las lanas producidas se exportan. Una técnica que permite obtener mayor calidad de fibra, pero también otros beneficios reproductivos. Es la esquila preparto que, si bien no es una técnica nueva, está cada vez más difundida entre productores de la provincia. A continuación, dos referentes santacruceños comparten beneficios y claves de esta modalidad.

Lo primero que hay que saber es que las esquilas preparto se hacen desde septiembre hasta mediados de octubre, una ventana más corta que la esquila de verano que puede ir de diciembre hasta febrero.

Santiago “Jim” Sama, productor y cabañero de Santa Cruz, contó a Santa Cruz Produce que hace más de 30 años que empezaron con esta técnica que “tiene más beneficios que problemas”, aunque “no es para todos, hay que estar preparados y saber algunas cuestiones claves para hacerlo”, dijo.

“Mucho de lo positivo tiene que ver con la calidad de la lana que obtenés, porque sale una lana mucho más limpia, sin la tierra que empieza a volar con los vientos de primavera-verano. De hecho las lanas de diciembre tienen un 50% de rendimiento aproximadamente y las de esquilas preparto entre 65 y 70%”, contó Sama.

El productor también explicó que las esquilas preparto se hacen durante el último tercio de la gestación, un momento clave dado que es cuando el feto-cordero requiere más alimento de la oveja. “Esta etapa, en promedio, genera una disminución de la finura porque la oveja destina gran parte de su energía consumida a producir ese cordero y alimentarlo, por lo tanto, la lana se hace más débil, incluso en algunos casos al punto de romperse más fácilmente en la etapa de peinado, por lo que tiene menor calidad en el hilado”, explicó Sama.

En este sentido, Emilio Rivera, especialista en producción animal del INTA Río Gallegos, coordinador del Prolana Santa Cruz, aportó que “para cumplir adecuadamente con el proceso industrial, la lana debe tener buena resistencia a la tracción, es decir, superar un umbral mínimo de 30 newton de kilotex”. Además coincidió en que mejora el rendimiento del lavado dada la menor acumulación de tierra y de peinado “ya que ante un eventual adelgazamiento de la fibra, el mismo ocurriría en la zona de corte y no en medio de la mecha”.

La otra experiencia es la de Rodrigo García Patella, administrador de la estancia Coy Aike, un campo de 95.100 hectáreas ubicadas a 80 kilómetros de Río Gallegos. “Yo nunca esquilé postparto porque ya cuando empecé a meterme en el campo con 15 años mi padre ya hacía preparto”, contó a Santa Cruz Produce.

Desde el punto de vista estrictamente técnico, García Patella opinó que la mayor ventaja se da porque de esta manera se “alinean” dos momentos clave: “Cuando la oveja tiene mayores requerimientos en el final de la gestación,, posterior crianza del cordero y el mayor crecimiento de los pastos naturales, y cuando empieza el verdín de primavera”.

Nacimientos “a resguardo”

Un dato maravilloso tiene que ver con la naturaleza misma. “Una vez esquiladas, al no tener tanta protección del vellón, la oveja preñada se va a lugares más reparados a parir, por lo tanto, ese cordero que nace tendrá más posibilidades de sobrevida”, explicó Sama.

La muerte perinatal es una de las mayores causas de baja señalada en campos patagónicos porque el cordero pasa del confort del vientre de la madre donde está a 34 grados, a un exterior que puede tener 7 u 8. Por lo que García Patella marca que después de las 6-8 horas entre el encierro y la esquila, esas ovejas van a querer satisfacer su apetito caminando, buscando pasto y así entran también en calor. “Pero ojo, no recomiendo que sean más de 8 horas de ayuno porque ahí se puede empezar a complicar”. Además marcó que “cuando esquilás en diciembre-enero te pasás 3-4 meses más tirándole tierra a tu producto que va perdiendo calidad”, dijo.

Problemas

Pero no es un camino de pétalos de rosa, también hay espinas que hay que tratar siempre de esquivar. Hay que saber que una vez que se cambia de fecha (de la tradicional de diciembre a la de septiembre) ya (casi) no hay vuelta atrás. “La primera vez que pasás de diciembre a septiembre (9 meses) vas a tener en promedio un 30% menos de lana, el problema contrario es cuando querés salir y dejás los animales 15 meses con lana, porque, por ejemplo, a los corderos pueden dificultársele encontrar el pezón, no se alimentan y mueren”, explicó Sama.

Existe un protocolo de cuidados para hacer la esquila con la oveja preñada. “No es para todos, hay que tener el pasto suficiente, poder hacer el manejo adecuado, hay lugares que se sabe que va a nevar o llover al momento de la esquila y no conviene, y por ahí hay gente que decide no hacerlo por cuestiones de manejo y también es entendible”, indicó Sama. Y agregó: “Hay un día o dos de adaptación entre que las ovejas son esquiladas y se les engruesa el cuero donde hay que tener mucho cuidado, por eso, la oveja que llega mejor a la esquila va a tolerar mejor la práctica”.

Para García Patella, el tiempo de ayuno debe ser milimétricamente calculado. “Vos agarrás un animal que está a 5-10 días de parir entonces tenés que calcular todo bien para poder esquilarlo y que llegue al campo donde luego va a parir y que sea un campo bien abastecido de pasto”, dijo.

Para eso es importante contar con instalaciones para poder, en la estrecha ventana de tiempo, esquilar todos los animales, al menos las hembras preñadas, que luego se irán a parir.

La técnica no es nueva ni para todos los campos (tampoco para todos los productores), pero ha encontrado un nicho de adeptos que están haciendo casuística para los que vendrán luego