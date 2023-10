Escala la controversia entre empresas de estibaje y el SUPA en Rawson

En medio de una negociación salarial se disparó un fuerte enfrentamiento entre un grupo de empresarios de la estiba y la cúpula de gremio del sector. Hubo denuncias penales contra sindicalistas y medidas de prohibición de acercamiento a los denunciantes en los muelles. La flota amarilla amenaza con no iniciar la temporada.

Fuente: Revista Puerto

Un clima enrarecido cruza el puerto de la capital de Chubut a partir de público enfrentamiento que protagoniza el grupo que concentra el servicio de estibaje y la conducción actual del SUPA. Los empresarios denunciaron a sindicalistas por presuntas coimas y extorsión, y una jueza de Rawson ordenó una restricción de acercamiento, mientras que desde el gremio sostienen que es una maniobra intimidatoria para disciplinarlos.

La situación se da en medio de una negociación de actualización salarial que mantienen las partes y a pocas semanas de lo que debería ser el inicio de la zafra de langostino en aguas provinciales.

Como todo el mundo sabe en el ámbito portuario, la estiba está monopolizada en Rawson, no hay competencia, son varias empresas que responden a un mismo grupo bajo diferentes razones sociales.

Y, no es menos cierto, que ese grupo empresario tenía un absoluto control de la anterior conducción del SUPA Chubut, al punto que el Secretario de Pesca, Gabriel Aguilar, además de representante legal del gremio, dentro de la actividad pesquera se lo considera casi un miembro más de la cámara que nuclea a la flota amarilla. Hasta aquí nada que nadie no sepa.

Fricciones en aumento

El sindicato renovó autoridades y en las elecciones del mes de julio, la lista Celeste y Blanca que llevaba a Alexis Gutiérrez como candidato a Secretario General fue ungida en las urnas, y derrotó a la Lista Roja que llevaba a Ricardo Franco por una nueva reelección.

Apenas asumió la nueva comisión directiva empezaron las fricciones con las empresas de estibaje y con la flota amarilla, que inicialmente se vio reflejado en declaraciones públicas cruzadas. La cuestión fue in crescendo al punto que un grupo de empresarios interpusieron denuncias penales contra miembros del sindicato, acusándolos de prácticas extorsivas, aprietes y hasta pedido de coimas.

Medidas judiciales

En este marco, la jueza Penal de Rawson, Ana Karina Breckle, dictó una medida de “prohibición de acercamiento y de contacto por cualquier medio (sea telefónico y/o por mensajes por cualquier vía) sobre los denunciantes”, y fue notificada a los sindicalistas Alexis Gutiérrez, José Zambrano y Juan Carlos Inalef.

La medida de la magistrada fue dictada a partir de un pedido de la fiscal General, Florencia Gómez y el Procurador Fiscal, Juan Leonardo Cheuqueman, y determinó que la prohibición de acercamiento debe cumplirse inicialmente por el plazo de 60 días.

La flota frena la prospección

A la luz de estos acontecimientos, esta semana la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut anunció que no pedirá que se haga la prospección de langostino, con lo cual, se demora el inicio de la temporada, bajo el argumento que no están dadas las condiciones de paz social garantizada para que se abra la zafra.

Señalan y responsabilizan al SUPA que las exportadoras no podrán cumplir con sus clientes en el exterior para llegar con langostino para las fiestas, si no se empieza a pescar hasta a mediados de noviembre. También los hacen cargo de que el país no podrá liquidar 250 millones de dólares de divisas y que habrá plantas paradas y 15 mil trabajadores sin actividad.

Sindicalistas en alerta

Por su parte, desde la conducción del gremio aseveran que se trata de una maniobra para enfrentarlos a otros sectores sindicales y trabajadores. Los dirigentes acusados de pedir coimas y de extorsionar a empresarios, salieron a responder negando las imputaciones y considerando que se trata un ardid para disciplinarlos, y declararon el ‘estado de alerta y movilización’ en todos los puertos provinciales.

Lo cierto es que hay una causa penal abierta, medidas judiciales de restricción de acercamiento, una temporada de langostino en ciernes con una puja sectorial muy fuerte, donde gran parte de la industria pesquera podría sufrir sus consecuencias.