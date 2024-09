Es argentino, tiene 16 años y correrá en Moto3 en 2025

Valentín Perrone competirá en el equipo Red Bull TKM Tech3 a partir del año que viene y será compañero del australiano Jacob Roulstone.

El motociclismo argentino tendrá un nuevo representante en el Campeonato Mundial a partir de 2025. Se trata de Valentín Perrone, un joven piloto de 16 años nacido en Barcelona, pero con nacionalidad argentina, quien dará el salto a la categoría de Moto3 como parte del equipo Red Bull KTM Tech3.

Perrone se unirá a las filas de la escudería francesa liderada por Hervé Poncharal, donde compartirá equipo con el australiano Jacob Roulstone de 19 años.

El motociclista nacionalizado argentino, ha sido una de las revelaciones de la temporada 2024 en la Red Bull MotoGP Rookies Cup, una de las principales plataformas de formación para jóvenes talentos del motociclismo. Su desempeño ha sido sobresaliente, consiguiendo victorias en circuitos de renombre como Mugello y Misano, y subiendo al podio en otras cuatro ocasiones.

Estos resultados lo llevaron a finalizar en la tercera posición de la clasificación general, consolidándose como uno de los nombres más prometedores del certamen. Además, ha destacado en la European Talent Cup, una competición formativa organizada por la FIM, donde ha sumado tres podios y continúa peleando por los primeros puestos.

El ascenso a Moto3 supone un gran paso en la carrera de Perrone, quien cumplirá 17 años poco antes de iniciar la temporada en 2025: “Dar el paso a Moto3 es un sueño hecho realidad parta mí. Estoy muy contento de unirme al equipo Red Bull TKM Tech 3 para las próximas dos temporadas. Quiero agradecer a Hervé Poncharal por confiar en mí y a todo mi equipo, que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Sé que 2025 será un año de aprendizaje, pero estoy emocionado por todo lo que vendrá”, declaro el joven motociclista en el anuncio del equipo.

Por su parte, el director del equipo Red Bull TKM Tech3, Hervé Poncharal, no escatimó elogios para su nuevo piloto: “Estamos muy orgullosos de anunciar el fichaje de Valentín Perrone, que completa nuestra alineación para Moto3 en 2025. Lo he seguido de cerca durante toda la temporada y me ha sorprendido su nivel de madurez y la progresión que ha mostrado, luchando en cada carrera como los mejores. Formará un dúo muy interesante junto a Jacob Roulstone, con quien estoy seguro se ayudarán mutuamente para crecer en este competitivo del mundo».

La llegada de Perrone a Moto3 no solo representa una oportunidad para su crecimiento como piloto, sino también para el motociclismo argentino, que volverá a tener un representante en la élite mundial después de varios años.

El motociclista Gabriel Rodrigo, también nacido en Barcelona, había sido el último representante de la Argentina en el Mundial y se retiró después de la octava fecha de Moto2 de 2022, tras completar siete temporadas en Moto3.

Con la KTM RC4 como su arma en la pista y el apoyo del equipo Red Bull KTM Tech3, Perrone buscará seguir aprendiendo y demostrar al mundo del motociclismo que tiene lo necesario para destacarse en la categoría, abriéndose camino hacía los más altos niveles mundiales.

Fuente: Noticias Argentinas