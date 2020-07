“En la minería no nos relajamos”, dijo Gerardo Terraz, secretario del sector en Santa Cruz

El brote de casos de COVID-19 en una mina de litio que concentra cerca del 20% de los casos de todo Jujuy generó preocupación en esa provincia, que decidió volver a la fase uno del aislamiento.

Los contagios entre los más de 190 obreros se propagaron a lo largo y ancho de todo el campamento montado cerca de los salares de Olaroz y Cauchari. Las operaciones fueron suspendidas y la principal hipótesis es que el caso cero pudo darse con un asintomático que compartió mates con los demás mineros.

Aunque a menor escala, la provincia de Salta también registró casos positivos en la minería. Santa Cruz tiene seis yacimientos mineros y a más de 120 días del decreto de cuarentena total, no registró ni un solo caso en ellos.

Este no es un dato menor, ya que se trata de una actividad que fue declarada esencial y que, por lo tanto, siguió activa durante todo este tiempo.

Para el secretario de Minería, Gerardo Terraz, el logro obedece a una fuerte tarea de concientización y trabajo en conjunto con el gremio.

“No tener casos positivos en los yacimientos se debe a un trabajo articulado entre las distintas áreas gubernamentales, los COE municipales, el gremio AOMA y las operadoras mineras, tratando de cumplir de la mejor manera los protocolos, controlando los ingresos y egresos de los trabajadores a los yacimientos”.

Estas tareas son acatar “las normas de sanitización mientras dura su jornada laboral, unificando los diagramas de trabajo, haciendo cumplir las normas de distanciamiento en los campamentos, supervisando por parte de nuestra secretaría con presencia efectiva en los campamentos”, añadió.

Y es que el área que conduce el ex diputado caletense realiza visitas de forma permanente a los yacimientos. Esto sumado a “la supervisión diaria de los delegados del gremio y de las empresas, poniendo a disposición toda la infraestructura que haga falta”.

Sin embargo, “creemos que la clave es que no nos relajamos”, marcó, sino que por el contrario “tratamos de mejorar día a día, sabiendo que es fundamental para la actividad minera poder demostrar que se puede producir, que se puede mantener la cadena de valor, que se puede brindar estabilidad laboral poniendo como principal eje el cuidado de la salud”, explicó Terraz.

Que la producción continúe a flote es un pilar fundamental para la economía santacruceña, ya que, como se sabe, muchas empresas redujeron gradualmente sus tareas y el nivel de personal, frenando actividades de construcción y expansión de proyectos.

Si bien el secretario de Minería advirtió que las precauciones tomadas hicieron que no hubiese casos positivos, que surja un caso no es algo imposible, en función de las grandes movilizaciones de personal, ya que “no estamos exentos de que esto pueda ocurrir, pero en el caso de que así sea, también estamos preparados para enfrentar ese escenario”, finalizó.

Durante estos meses se llevaron adelante más de noventa operativos de desmovilización de trabajadores. Sólo por mencionar un ejemplo, en cada yacimiento Newmont traslada a más de 450 trabajadores a quienes se los provee de un kit de protección.

Fuente: noticiasmineras.com