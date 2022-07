En el ranking de 15 departamentos del país con mayores ingresos, Santa Cruz cuenta con 6

Argentina tiene más de 500 partidos/departamentos. ¿Cuáles son los 15 de mayores salarios?

El Centro de Estudios para la Producción muestra las remuneraciones brutas en las empresas formales

Consideraciones previas a tener en cuenta:

1) Los datos son promedio anual abril21-marzo22, traídas a precios actuales.

2) Son solo del sector formal.

3) El dato es salario bruto, no neto.

4) No tenemos aún desagregación por comuna de CABA (lo tendremos pronto). Por tanto, CABA figura como un todo, y está en el puesto 17. Seguramente las comunas del norte de la ciudad ingresarían en el ranking.

En resumen, no sorprende que las regiones con alto peso de ramas de altos salarios (hidrocarburos, minería, pesca de altamar, industria automotriz, siderurgia, software) estén en este ranking.

Puesto 15: Río Grande. TdFeIAS

La ciudad más grande de Tierra del Fuego tiene salarios de $251.859 promedio.

Se trata de una ciudad altamente industrial -con elevado peso de la electrónica, de altos salarios relativos- y, en menor medida, también hidrocarburífera.

Puesto 14: San Isidro, PBA.

El salario promedio en las empresas es de $256.451. Es un partido diversificado en materia productiva y con un elevado porcentaje de empleo calificado. No es casualidad que esté entre los 5 distritos con mayor % de empleo en software (4,3% del total)

Puesto 13: Zárate, PBA.

Tiene salarios promedio de $256.713, gracias a que es una ciudad muy industrial, con gran peso de ramas de altos salarios como la automotriz (Toyota) o la siderurgia (Siderca, que está en Campana pero emplea a muchos zarateños/as).

Puesto 12: Confluencia, Neuquén.

Este departamento, sede de la capital neuquina, tiene salarios promedio de $259.108.

Los altos salarios se explican por el gran peso de los hidrocarburos, rama de elite en materia de remuneraciones.

Puesto 11: Güer Aike, Santa Cruz.

Este departamento, en donde están Río Gallegos y Río Turbio, tiene salarios promedio de $259.725.

La minería y el petróleo, ambas actividades de altos salarios, explican por qué está en este ranking.

Puesto 10: Vicente López, PBA

Con salarios promedio de $259.910, es el mejor posicionado de la PBA.

Su perfil productivo es similar al de San Isidro: diversificado y con alto porcentaje de empleo calificado. 5,5% del empleo es en software, de lo más alto del país.

Puesto 9: Corpen Aike, Santa Cruz.

Con salarios promedio de $260.644, este departamento en el centro-este de la provincia tiene un rol relevante en la construcción de las represas santacruceñas y, en menor medida, en minería.

Puesto 8: Deseado, Santa Cruz

En este departamento, cuyas dos principales ciudades son Puerto Deseado y Caleta Olivia, tienen fuerte peso tanto el petróleo, como la minería y la pesca. Son todas ramas de altos salarios.

Puesto 7: Empedrado, Corrientes

Es un caso especial: una parte importante de sus trabajadores -capacitados en pesca- migra a Santa Cruz durante la temporada pesquera.

La pesca de altamar es de altos ingresos y eso redunda en salarios promedio de $321.425.

Puesto 6: Escalante, Chubut.

Con Comodoro Rivadavia como ciudad principal, este departamento altamente centrado en la explotación petrolera tiene salarios promedio de $327.905.

Puesto 5: Río Chico, Santa Cruz.

Al centro-oeste de la provincia, y con Gobernador Gregores como ciudad cabecera, este departamento tiene una alta especialización en minería. El salario promedio es de $335.925.

Puesto 4: Sarmiento, Chubut.

Al igual que con Comodoro Rivadavia, este departamento (en el centro sur de Chubut) tiene altos salarios producto de los hidrocarburos.

El salario promedio en las empresas formales es de $337.183.

Puesto 3: Pehuenches, Neuquén.

Es una de las zonas más próximas a Vaca Muerta, y donde gran parte del empleo está ligado directa o indirectamente al yacimiento. Los salarios promedio formales están en $340.566.

Puesto 2: Lago Buenos Aires, Santa Cruz

Esta región, al noroeste de la provincia, es mayormente minera, principalmente en la localidad de Perito Moreno. Los salarios promedio están en $344.816.

Puesto 1: Magallanes, Santa Cruz.

Al centro-este de la provincia, y con Puerto San Julián como ciudad cabecera, este departamento tiene una alta especialización en minería, ligada a proyectos como Cerro Vanguardia. El salario promedio es de $364.659.

El presente estudio fue elaborado por Daniel Schteingart, coordinador del Plan Argentina Productiva 2030 y director del el Centro de Estudios para la Producción.

Fuente: CEP