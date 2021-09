En el gobierno son optimistas con el problema de exportaciones mineras

Dicen que pronto Veladero podrá girar dólares al exterior. Por esa traba han disminuido las exportaciones de oro.

Tanto en la Secretaría de Minería de la Nación como en el gobierno provincial creen que es inminente la publicación de la reglamentación del decreto 234/21 de «Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones», que permitirá a las empresas mineras -tanto los nuevos proyectos, como los que ya están en operación- girar dólares a los accionistas o financiadores en el exterior.

El titular de Minería nacional, Alberto Hensel, dijo ayer que «»estaría próxima a salir la reglamentación del decreto, quizá en los próximos días». Por su parte, la ministra de Hacienda provincial, Marisa López, dijo que «esperamos que pronto suceda», e indicó que «tanto el gobierno provincial junto al Secretario de Minería de la Nación, y el ministro de Minería, hicimos ingentes gestiones para que se puedan distribuir dividendos, porque las inversiones en San Juan, específicamente las mineras, son significativas y realmente cambiaron la matriz productiva de la provincia».

La norma, tal como fue anunciada a principios de año, dejaba claro que las empresas mineras nuevas -además de las manufactureras e industriales- que inviertan a partir de 100 millones de dólares en el país, se les permite sacar hasta el 20% de divisas o ganancias a sus accionistas. Pero el texto no dice nada respecto a los proyectos que vienen de antes y que están invirtiendo, aunque se anticipó que ese aspecto quedaría salvado cuando saliera la reglamentación que se está demorando. El tema cobró actualidad el lunes pasado, cuando el director ejecutivo de Barrick para Argentina y Chile, Marcelo Álvarez, en una videoconferencia organizada por la Cámara Minera de San Juan, admitió que la empresa ha desacelerado las exportaciones y sólo vende «lo necesario», debido a que no se puede cumplir con el giro de divisas para pagar a los inversores.

Ante una consulta de DIARIO de CUYO, Álvarez dijo que esperan la reglamentación del decreto 234 «»para poder cumplir con el pago de dividendos y de préstamos», y admitió que «sí, efectivamente hay una ralentización de las exportaciones para evitar una mayor pérdida del negocio». Álvarez dijo que «»no se trata de acumular para no vender, sino que se trata de vender lo necesario para evitar la mayor pérdida y poder seguir apostando a la vida útil de la mina Veladero hacia el 2033». Agregó que si la norma se ajusta a las necesidades de las operadoras «podemos liquidar todo ese oro de manera inmediata». La empresa no informó el volumen de stock acumulado. Al respecto, Hensel consideró «muy importante» desactivar ese impedimento ya que «hay que incentivar las exportaciones que necesita el país para desarrollarse y motorizar el mundo del trabajo». Por su parte, el titular provincial de Minería, Carlos Astudillo, se refirió a la necesidad de generar un circuito «virtuoso» para la producción de las minas que están trabajando en la provincia y destacó que Veladero ha extendido 15 años la vida útil. «»Esa repotenciación, que permite la creación de riqueza en la provincia, la región y el país; no es alentada cuando no se cierra el círculo virtuoso», dijo en relación a la imposibilidad de los grandes inversores del sector de obtener dividendos de lo que producen. El directivo de Barrick en su exposición destacó la inversión de más de 400 millones de dólares para extender la vida útil de la principal mina de oro sanjuanina hasta el 2033.

LAMA

Otro de los proyectos a futuro para los próximos años será el plan de ampliación para buscar más recursos minerales. Se explicó que Barrick invertirá un total de 75 millones de dólares, divididos en 3 temporadas de exploración. Esa inversión permitirá generar 75 puestos locales de trabajo nuevos.

Buscan más proveedores sanjuaninos

La gran minera sanjuanina, Veladero, está saliendo a recorrer la provincia en busca de proveedores de múltiples rubros para incorporar a sus negocios. El director ejecutivo de Barrick para Argentina y Chile, Marcelo Álvarez, dijo que quieren apostar más al compre local, y que para lograrlo hasta están subdividiendo contratos y así poder hacer más accesible el ingreso a proveedores más chicos. «Hay contratos que son muy grandes y que para una empresa local no le da, pero si uno subdivide el contrato eso genera más trabajo», dijo y añadió: «nos hemos dado cuenta que podemos subdividir el mantenimiento del campamento principal, del que esta previo a la entrada y del que está en Sepultura; podemos subdividir el contrato de la comida en dos o tres, o más contratos y de esa manera darle la oportunidad a empresas locales de menor tamaño de que puedan participar en los contratos», dijo Álvarez. El directivo reconoció que hubo quejas durante la construcción de la Fase 6, y dijo que «estamos haciendo un esfuerzo grande a nivel local para lograr de a poco ir transformando» la situación. En la videconferencia se detalló que en los últimos 12 meses se ha trabajado con 939 proveedores, de los cuales 399 son de Iglesia y Jáchal o de San Juan, es decir, el 41% corresponde a empresas locales. «Son cerca del 37% en términos económicos frente al 41% nacionales», indicó. Si bien este año varias empresas locales han ganado jugosos contratos, han detectado 100 rubros de compras minoristas que se pueden sumar.

