Empresas piden adelantar zafra del calamar para aprovechar el recurso

El INIDEP presentó el análisis de la evolución de la temporada 2022 del cefalópodo y atribuyó la abundancia del recurso a la temperatura del agua. Empresas quieren que se habilite la pesca comercial en enero próximo. Liberman habló del modelo pesquero en Roma

El Consejo Federal Pesquero (CFP) continúa trabajando en las políticas pesqueras que se despliegan en el país a partir del diálogo abierto con las provincias que cuentan con litoral marítimo, entre ellas Santa Cruz.

En el reciente encuentro federal, las autoridades analizaron la zafra del langostino pero el calamar fue el protagonista de las definiciones.

En la reunión periódica, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero presentó el análisis de la evolución de la temporada 2022, las capturas y rendimientos de cada área habilitada a la pesca comercial a lo largo del año, y atribuyó la abundancia del recurso a la temperatura del agua: «Se trató de un año atípico, de los más fríos en los últimos 15 años, lo que explicaría, entre otras causas, la mayor abundancia del recurso en la zona norte».

Asimismo, desde el INIDEP anunciaron que tienen previsto realizar la campaña de evaluación del stock sudpatagónico en febrero próximo, como todos los años. Ahora habrá que llegar a esa fecha para saber si realmente se podrá hacer.

Portales especializados en la actividad, dieron a conocer que en el acta se señala que las empresas reiteraron el pedido de adelantar la apertura a la pesca de calamar en el sector sur del paralelo 44° S al 7 de enero de 2023, instancia que el INIDEP explicó -en reiteradas oportunidades- que no genera ningún perjuicio a la pesquería, dándose por descartada su aprobación.

Modelo

En otro orden, el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Liberman, destacó el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) al trabajo del Estado argentino dentro de la zona económica exclusiva (ZEE), al participar en la inauguración del 35º período de sesiones del Comité de Pesca de la FAO.

Desde Roma, repitió que que «los recursos argentinos son administrados con una visión integral. Nuestras principales especies, así como el mar argentino se encuentran en condiciones saludables, y la producción continúa creciendo hacia el futuro, de la mano de políticas sostenidas de investigación, ciencia y tecnología aplicada a la producción».

Expuso sobre el langostino como ejemplo de diseño de una política de sostenibilidad de los recursos e indicó que la biomasa «creció enormemente».

Asimismo, hizo hincapié en el desarrollo y fomento a los productos con valor agregado y enteramente transformados en el país. «Esto demuestra que mediante políticas de incentivo con mecanismos de beneficios en los aranceles de exportación, también se puede fomentar a un sector para que genere más empleo y valor localmente», dijo.

De los proceso de mejoras metodológica para la medición del estado de los recursos, que tiene por objetivo conocer con mayor certeza el grado de avance hacia la sostenibilidad integral del 100 %, el subsecretario expresó que «dichos indicadores no le hacen justicia a los esfuerzos reales por combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada», y propuso que «se profundicen los análisis dentro de cada zona FAO, segmentando y acentuando los diagnósticos por subáreas y zonas».

Solicitó que «se diferencien las zonas en torno al combate contra la pesca ilegal», ya que actualmente son «áreas enormes, heterogéneas y sometidas a diferentes regímenes jurídicos, lo que impide formular diagnósticos precisos que denoten cuáles son los aspectos a mejor.