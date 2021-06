Empresas pesqueras de Deseado aportan 2 millones de pesos para reparar edificio donde funcionará centro Covid

Un puñado de obreros trabaja a contrareloj para poder concluir lo más pronto posible las refacciones que se llevan adelante en el Automoto Club Deseado. La idea es que el edificio pueda albergar a tripulantes ante un eventual contagio de covid en los barcos que salieron a la pesca, esto en el caso que las empresas no consigan lugar en los hoteles locales.

Si bien el edificio había sido mejorado durante el inicio de la pandemia con el aporte de una minera local, al parecer no fue suficiente para contener a los tripulantes contagiados de covid del congelador “Anabela M”, quienes se quejaron de la falta se servicios básicos.

Tras la información publicada por Mar&Pesca que sirvió para visualizar la problemática ante el estado general del edificio, las empresas pesqueras radicadas en la localidad se comprometieron luego de una reunión con el municipio y el Somu a encarar la reparación desembolsando un aporte cercano a los 2 millones de pesos.

“Consideramos que la reparación del edificio será útil a toda la comunidad, ahora el sector tiene la necesidad de contar con un lugar en caso de un eventual contagio en los barcos y ante la falta de lugar en los hoteles, pero tranquilamente el centro de aislamiento también puede servir para otros trabajadores o para reuniones de la misma institución deportiva cuando haya pasado la pandemia”, señalaron desde el sector empresarial.

“Será muy confortable”

Al brindar pormenores de los trabajos que se están realizando, el responsable de la empresa encargada de las refecciones detalló que se colocaron aberturas y se realizaron mejoras edilicias, principalmente la parte de los sanitarios. “El edificio estaba en malas condiciones y tuvimos que trabajar mucho; lo que nos complicó un poco fue la lluvia, pero en los próximos días ya estará terminado. Habrá calefacción y agua caliente, será muy confortable para las personas que están atravesando el covid”, dijo convencido.

Los ataques y las amenazas del chofer del intendente

Luego de que este medio diera a conocer hace algunas semanas las serias falencias que presentaba el edificio del Auto Moto Club, un sujeto identificado como Ezequiel Gonzáles, ingresó al Facebook de la página y tratando de desacreditar nuestra labor publicó una serie de fotografías que si bien no había inconvenientes en compartirlas si el administrador lo autorizaba, pero desafortunadamente lo hizo acompañado de comentarios injuriosos contra esta periodista y todo el equipo de Mar&Pesca.

El sujeto rápidamente fue individualizado por los seguidores de fan page como un trabajador del volante de Vialidad Provincial que presta servicios para el intendente Gustavo Gonzáles en calidad de chofer.

Aunque por decisión del administrador de la pagina sus comentarios fueron eliminados no sin antes realizar una captura fotográfica de los mismos puesto que no descartamos recurrir a la justicia para que se detenga en su hostigamiento ya que no es la primera vez que el mencionado sujeto actúa de esta manera cobarde.

Una situación mucho más dramática me tocó vivir antes de la pandemia cuando en la sede municipal el irascible chofer insinuó que podría dañar el vehículo en el que me desplazo si sigo escribiendo noticias que no son de su agrado. “Tené cuidado mirá que yo sé que viajas mucho a Comodoro”, disparó el trabajador del volante en tono de amenaza velada.

En ese momento no tomé dimensión de la coacción, pero luego de lo ocurrido en fan page de Mar&Pesca debo reconocer que me sentí intimidada ya que mi trabajo como periodista en el diario Crónica me hace viajar seguido a la ciudad de Comodoro Rivadavia, distante a 300 kilómetros de esta localidad.

Ahora es de esperar que mañana el trabajador volante utilice los medios de propaganda del municipio local para continuar con su hostigamiento. En ese caso, seguro habrá una doña entrenada en el arte de alabar al Poder que, con tono grandilocuente le ponga el micrófono y le diga en señal de aprobación: “que barbaridad”.

Fuente: https://www.marypescanoticiaspatagonicas.com/